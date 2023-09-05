«Создан с учётом боевого опыта»: На Украине представили новую версию бронеавтомобиля «Новатор»

(...) данная модификация разрабатывалась с учетом опыта использования бронеавтомобиля разнообразными подразделениями в боевых условиях

Бронеавтомобиль "Новатор", разработанный компанией "Украинская бронетехника", получил новую версию. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на сообщение самой компании."Украинская бронетехника" представила новый броневик на стартовавшей в польском Кельце международной выставке оборонной промышленности MSPO. Как заявляется, новая 10-местная версия бронеавтомобиля "Новатор" создана с учетом боевого опыта применения бронетехники в войне с Россией, а также с учетом пожеланий украинских военных. Базовая версия вмещала пятерых человек.Новый "Новатор" получил усиленную противоминную защиту, в остальном, практически, изменений не претерпел, броневая защита корпуса так и осталась противопульной. В связи с увеличившейся нагрузкой, было доработано шасси, улучшена подвеска и система управления. По словам представителя компании, 10-местный "Новатор" по сути является модульной платформой, которую можно использовать в различной конфигурации в зависимости от выполняемых задач.По вооружению изменений нет, оно устанавливается в зависимости от требований заказчика. В основном это крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет, установленный на открытой турели. Но можно установить и боевой модуль с дистанционным управлением.- заявили в компании.Бронеавтомобиль "Новатор" создан на шасси Ford 550 с усиленной задней подвеской. В конструкции использованы иностранные комплектующие, которых не менее 50%. Снаряженная масса базового автомобиля составляет 6845 кг. Максимальная скорость по шоссе 140 км/час. Бронеавтомобиль укомплектован 6,7-литровым турбодизелем мощностью 300 л.с. (895 Нм) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Шины имеют противопульные вставки Ran-Flat. Автомобиль преодолевает подъемы крутизной до 60 градусов и склоны в 50 градусов. Топливный бак – на 160 литров. Запас хода – до 700 км.