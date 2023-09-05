Военное обозрение
Войти Регистрация

«Создан с учётом боевого опыта»: На Украине представили новую версию бронеавтомобиля «Новатор»

4
«Создан с учётом боевого опыта»: На Украине представили новую версию бронеавтомобиля «Новатор»

Бронеавтомобиль "Новатор", разработанный компанией "Украинская бронетехника", получил новую версию. Об этом пишет украинская пресса со ссылкой на сообщение самой компании.


"Украинская бронетехника" представила новый броневик на стартовавшей в польском Кельце международной выставке оборонной промышленности MSPO. Как заявляется, новая 10-местная версия бронеавтомобиля "Новатор" создана с учетом боевого опыта применения бронетехники в войне с Россией, а также с учетом пожеланий украинских военных. Базовая версия вмещала пятерых человек.

Новый "Новатор" получил усиленную противоминную защиту, в остальном, практически, изменений не претерпел, броневая защита корпуса так и осталась противопульной. В связи с увеличившейся нагрузкой, было доработано шасси, улучшена подвеска и система управления. По словам представителя компании, 10-местный "Новатор" по сути является модульной платформой, которую можно использовать в различной конфигурации в зависимости от выполняемых задач.

По вооружению изменений нет, оно устанавливается в зависимости от требований заказчика. В основном это крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет, установленный на открытой турели. Но можно установить и боевой модуль с дистанционным управлением.

(...) данная модификация разрабатывалась с учетом опыта использования бронеавтомобиля разнообразными подразделениями в боевых условиях

- заявили в компании.

Бронеавтомобиль "Новатор" создан на шасси Ford 550 с усиленной задней подвеской. В конструкции использованы иностранные комплектующие, которых не менее 50%. Снаряженная масса базового автомобиля составляет 6845 кг. Максимальная скорость по шоссе 140 км/час. Бронеавтомобиль укомплектован 6,7-литровым турбодизелем мощностью 300 л.с. (895 Нм) и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Шины имеют противопульные вставки Ran-Flat. Автомобиль преодолевает подъемы крутизной до 60 градусов и склоны в 50 градусов. Топливный бак – на 160 литров. Запас хода – до 700 км.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:08
    0
    А если Форд машин не пришлет, из чего самоделки працюваты будете ?
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:21
      0
      Таких шасси много на рынке. Ф150 одно из популярных. Они делали на основе КРАЗа...РФ продает шасси КАМАЗ и Урал для таких надстроек. Ивеко, и тд. Гражданское шасси с гражданским ресурсом и лепи, что хочешь и обслуживай на СТО. Другое дело, что 404е МРАП используют вместо БТР.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:21
    0
    «Создан с учётом боевого опыта»: На Украине представили новую версию бронеавтомобиля «Новатор»
    "создать" можно разное, ты попробуй СДЕЛАТЬ, запустить серийное производство.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 15:25
      0
      Новатор разрабатывали 404е, а делали параллельно и в Польше и в 404