Представитель НАТО заверил Кишинёв в готовности альянса продолжать укреплять армию республики

У НАТО есть определённый набор инструментов для укрепления сотрудничества со странами-партнёрами. Молдавия – одно из государств, активно пользующееся этими расширенными механизмами. Страна обладает чётким разработанным планом развития своих вооружённых сил, а это уже первый шаг в этом направлении

На сегодняшний день альянс претерпевает большие преобразования, чего не наблюдалось уже на протяжении 35-40 лет. После завершения холодной войны мы сконцентрировали свои усилия на проведении операций за пределами пространства НАТО, то есть, на небольших операциях в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время мы сосредоточены на коллективной обороне, в связи с чем и была разработана общая стратегия, чтобы понять как мы будем реагировать в той или иной ситуации. Появились у нас и новые требования к развитию потенциала НАТО, равно как и внедрена новая концепция командования и управления (C2). Все эти меры сделают нас более гибкими, подвижными и оперативными. В ходе встреч с руководством Республики Молдова и, в частности, с Минобороны мы обменялись мнениями по этому вопросу