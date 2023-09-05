Военнослужащие группировки «Юг» ВС РФ поразили FPV-дронами вышку сотовой связи ВСУ

Начальник пресс-службы группировки войск «Юг» ВС РФ, ведущей боевые действия на Донецком направлении, в оперативной сводке сообщил о поражении FPV-дронами вышки сотовой связи ВСУ с ретрансляторами и камерами видеонаблюдения. Кроме того, были уничтожены нескольких бронемашин западного производства.
Наши бойцы вывели из строя американскую БМП Bradley и немецкую Marder, а также три пикапа и автомобиль Hummer противника. Удары наносились по местам дислокации украинских военных в районах села Красное (Ивановское) и города Часов Яр. В эти населенные пункты ВСУ продолжают перебрасывать резервы для организации атак на позиции ВС РФ на южном фланге Артемовска.
Начальник пресс-службы группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили сообщил также об уничтожении российской артиллерией пяти пунктов временной дислокации украинских подразделенией в районах Авдеевки и Дзержинска Донецкой республики. На позициях ВСУ наши артиллеристы поразили расчет противотанкового ракетного комплекса, два гранатометных расчета АГС и уничтожили еще один пикап в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное и Предтечино.
В районах поселка Дылеевка и села Александро-Шультино, расположенных также к юго-западу от Артемовска, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился двух американских буксируемых 105-мм орудий М119. В Марьинке, Георгиевке, Выемке и Веселом наши артиллеристы накрыли четыре 120-мм миномета ВСУ. Под Клещеевкой, которую украинские подразделения пытаются взять уже не первую неделю, по местам скопления врага отработала ТОС «Солнцепек». Точным попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» поражена САУ 152-го калибра «Мста-С» в Северске.
По неофициальным данным из открытых российских источников, противник при поддержке артиллерии сумел немного продвинуться в западной части Клещеевки и взять под контроль участок дороги, идущей через село. Был уничтожен единственный мост, который вел в село, это осложнит для российской армии ситуацию и затруднит снабжение группировки ВС РФ на этом уастке. Дальнейшее продвижение ВСУ остановлено, по вошедшим в село штурмовым группам плотно работает наша артиллерия.
Американский Институт изучения войны (ISW), публикующий свои отчеты о ходе украинского конфликта, основываясь на информации, распространяемой киевской пропагандой, сообщает, что ВСУ якобы сумели продвинуться за противотанковые рвы и так называемые «зубы дракона», являющиеся частью российских оборонительных сооружений, на западе Запорожской области по направлению к Вербовому. При этом американские аналитики ссылаются на кадры геолокации.
По сведениям ISW, брешь в обороне ВС РФ на этом участке сумели создать украинские пехотные штурмовые группы, бронетехника в прорыве пока что не участвует. Однако ВСУ перебрасывают больше техники и личного состава в ближайший тыл, намереваясь закрепить и увеличить успех, утверждается в отчете Института.
В свою очередь, российские источники сообщают, что на линии Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта существенных изменений позиций не произошло, российские военные успешно отражают атаки врага, который пытается продвинуться в сторону села Вербовое, чтобы обойти Работино с северо-запада.
Накануне ВКС РФ нанесли удары УФАБ-500 и ОДАБ-500 (объемно-детонирующая авиабомба) по местам скопления живой силы и техники ВСУ в прифронтовой зоне на Ореховском участке. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы вчера вечером уничтожена РСЗО противника вблизи Степногорска.
Как неоднократно писали военные эксперты, осуществив локальный прорыв в районе Работино без возможности его расширения, ВСУ попали в «огневой мешок». Российская артиллерия ведет плотный огонь по противнику с флангов и перерезает снабжение украинских штурмовиков. Наши наносят удары по позициям врага в Каменском, Пятихатках, Орехове, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйпольском, Красном и Малиновке.
Российская сторона заявляет об уничтожении девяти артиллерийских установок ВСУ на Ореховском направлении. Это означает в частности, что ВСУ начали перемещать орудия поближе к позициям российской армии для предстоящего штурма.
Генштаб ВСУ сообщает, что в районе Работино ситуация очень динамичная, идут постоянные встречные бои, отдельные позиции переходят, что называется, из рук в руки по несколько раз на дню. При этом украинское командование подтверждает атаки ВС РФ юго-восточнее села Работино, северо-восточнее села Новопрокоповка и юго-западнее села Вербовое.
Без изменений фронтовая обстановка и на Времевском направлении, где продолжаются бои у Старомайорского и Урожайного. Противник пытается перегруппироваться и стягивает в этот сектор дополнительные резервы. Наши отрабатывают по местам дислокации ВСУ артиллерией, задействована штурмовая и армейская авиация.
У Кременной отражены атаки ВСУ на Торском выступе и у Серебрянского лесничества. Артиллеристы 2-го армейского корпуса ВС РФ точными ударами подавляют огневые точки и опорные пункты ВСУ в лесопосадках и лесистой местности. Огонь артиллерии корректируют расчеты беспилотников. В соцсетях публикуются кадры поражения позиций врага.