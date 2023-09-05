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Британские аналитики: Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль свою территорию

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Британские аналитики: Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль свою территорию

Уже три месяца прошлого с того момента, как ВСУ перешли в свое разрекламированное контрнаступление. В ходе неоднократных анонсов данной операции, киевские власти заявляли, что украинские войска, как минимум, выйдут к побережью Азовского моря, а также возьмут под полный контроль Херсонскую область.


По факту, спустя более 90 дней, ВСУ по-прежнему продолжают сражаться на первой линии обороны ВС РФ. При этом войска противника понесли огромные потери в живой силе и технике, включая натовскую, на которую и делался основной расчет.

Вероятно, провал украинского командования стал настолько очевидным, что его заметили даже в Великобритании. Так, аналитики Королевского института объединенных служб (RUSI) пришли к выводу, что Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль всю свою территорию.

По мнению экспертов, попытки быстрого прорыва российской обороны привели к «неприемлемым» потерям в живой силе и технике. При этом британцы подчеркивают, что крайне медленные темпы продвижения ВСУ позволяют ВС РФ перегруппировываться и переводить силы.

В итоге, «аналитики» из Великобритании пришли к выводу, что независимо от результатов текущего контрнаступления, ВСУ понадобятся новые операции для достижения поставленных целей.

При этом специалисты из RUSI подчеркивают, что для подготовки следующей операции в ближайшие месяцы необходимо проанализировать ход текущего контрнаступления. В частности, эксперты указывают на наращивание российской армией минных полей и увеличение концентрации систем РЭБ ВС РФ. В то же время ВСУ, по их мнению, должны сосредоточиться на подготовке личного состава не по натовским лекалам, а исходя из реалий текущего конфликта. Кроме того, украинской армии необходимо найти технологический способ противоминной разведки.

Собственно говоря, все, что озвучили так называемые аналитики из Великобритании, для всех уже давно стало очевидным. Вопрос в другом, готов ли Запад после текущего провала ВСУ спонсировать следующие операции. Ведь уже сейчас среди партнеров Украины появилось немало противников продолжения текущего конфликта.
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18 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:22
    +1
    Британские аналитики: Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль свою территорию
    бритиши изголяются, поучают... опять и снова.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:40
      +4
      Круче британских аналитиков могут быть только британские ученые.
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 15:05
      +1
      Британские аналитики, это уже смешно. Страна растерявшая все свои колонии и стоящая на грани экономического коллапса, пытается учить других. Что они там наанализировали мы видим на Запорожье. Техника горит, украинец гибнет, а Токмак стоит на месте)
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:23
    -3
    запад тратит только деньги и пока что даже не свои, а из украденных у России. зачем им останавливаться?
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 14:46
      +1
      Ничего толком они у нас не смогли украсть. Наши зарубежными золотовалютными резервами не пользуются чтобы их не обнаружили. Зато под них напечатали денежку и пустили на свои нужды. Правда толком нет информации на какие именно.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 14:51
        -1
        Наши зарубежными золотовалютными резервами не пользуются чтобы их не обнаружили.

        Эти резервы, конечно же, появились неизвестно откуда и никак не документировались.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:30
    -2
    Тут нам нужно пока ещё погода позволяет отбить у всук как можно больше территорий. А то они на тех позициях что захватили срочно ставят артиллерию и продолжают громить наши позиции используя преимущество натовской артиллерии в дальнобойности и точности.
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:31
    +1
    укры должны грохнуть иудея , который им мстит за холокост.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:34
    +3
    Британские аналитики: Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль свою территорию.

    Говоря медицинским языком - операции окраине уже не помогут, прямая дорога в морг.
  6. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:36
    +3
    Так эти же британские аналитики раньше заявляли, что хохлам кусты и трава мешают. Пока не скосят, победы не видать.
  7. Комментарий был удален.
  8. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:37
    +4
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Британские аналитики: Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль свою территорию

    Украине потребуются "новые украинцы" , а не "новые операции"
  9. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:38
    +2
    Британских аналитиков покусали британские ученые? wassat
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:51
    +2
    Да не надо там более никаких операций, идет одна и будя. К стати, ну так, для понимания, все наступательные операции имели какое-то кодовое название, Цитадель, Багратион, Буря в пустыне и т.д. А эта как называлась у кеклов? Неужто "Ы"? Хотя там квартал рулит, все может быть.....
    1. guest
      guest Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: Uprun
      А эта как называлась у кеклов?

      Барбароса 2.
      1. Andrey “andrewTSO” D
        Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 15:23
        0
        Барбароса 2

        Только "Барбаросса минус" и никак иначе!
  11. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:15
    0
    По мнению экспертов, попытки быстрого прорыва российской обороны привели к «неприемлемым» потерям в живой силе и технике. При этом британцы подчеркивают, что крайне медленные темпы продвижения ВСУ позволяют ВС РФ перегруппировываться и переводить силы.

    В итоге, «аналитики» из Великобритании пришли к выводу, что независимо от результатов текущего контрнаступления, ВСУ понадобятся новые операции для достижения поставленных целей.

    Добавлю, что даже при взятии 5 укрепленных линий обороны, потери у армии 404 были бы таковы, что вводить потом в прорванные участки будет не кого.
  12. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 15:17
    0
    Новые операции... по смене пола? Иные уже бессмысленны
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 15:21
      0
      "Доктор сказал - в морг! Значит в морг! Не дожидаясь перетонита!" (с) микс...