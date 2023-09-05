Британские аналитики: Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль свою территорию.

Уже три месяца прошлого с того момента, как ВСУ перешли в свое разрекламированное контрнаступление. В ходе неоднократных анонсов данной операции, киевские власти заявляли, что украинские войска, как минимум, выйдут к побережью Азовского моря, а также возьмут под полный контроль Херсонскую область.По факту, спустя более 90 дней, ВСУ по-прежнему продолжают сражаться на первой линии обороны ВС РФ. При этом войска противника понесли огромные потери в живой силе и технике, включая натовскую, на которую и делался основной расчет.Вероятно, провал украинского командования стал настолько очевидным, что его заметили даже в Великобритании. Так, аналитики Королевского института объединенных служб (RUSI) пришли к выводу, что Украине потребуются новые операции, чтобы взять под контроль всю свою территорию.По мнению экспертов, попытки быстрого прорыва российской обороны привели к «неприемлемым» потерям в живой силе и технике. При этом британцы подчеркивают, что крайне медленные темпы продвижения ВСУ позволяют ВС РФ перегруппировываться и переводить силы.В итоге, «аналитики» из Великобритании пришли к выводу, что независимо от результатов текущего контрнаступления, ВСУ понадобятся новые операции для достижения поставленных целей.При этом специалисты из RUSI подчеркивают, что для подготовки следующей операции в ближайшие месяцы необходимо проанализировать ход текущего контрнаступления. В частности, эксперты указывают на наращивание российской армией минных полей и увеличение концентрации систем РЭБ ВС РФ. В то же время ВСУ, по их мнению, должны сосредоточиться на подготовке личного состава не по натовским лекалам, а исходя из реалий текущего конфликта. Кроме того, украинской армии необходимо найти технологический способ противоминной разведки.Собственно говоря, все, что озвучили так называемые аналитики из Великобритании, для всех уже давно стало очевидным. Вопрос в другом, готов ли Запад после текущего провала ВСУ спонсировать следующие операции. Ведь уже сейчас среди партнеров Украины появилось немало противников продолжения текущего конфликта.