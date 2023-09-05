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Зеленский подписал «закон» о новом территориально-административном делении Крыма и назначении новых «властей»

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Зеленский подписал «закон» о новом территориально-административном делении Крыма и назначении новых «властей»

В Киеве решили не дожидаться "освобождения" Крыма украинской армией, а просто так изменить его административно-территориальное деление и назначить новую власть. Соответствующий "закон" подписал Зеленский.


Итак, Зеленский "узаконил" новое административно-территориальное деление Крыма, а также введение на его территории военно-гражданских администрацией, подписав закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства автономной республики Крым". Данный документ был принят Верховной Радой еще 23 августа по итогам так называемого "саммита Крымской платформы".

Как заявили в офисе президента Украины, этот закон является первым шагом к "деоккупации Крыма", в дальнейшем там планируется создать районные государственные администрации и восстановить "публичную власть". Теперь кабмин Украины в течение месяца должен определить новые территории и административные центры территориальных общин в Крыму, а также в течение трех месяцев создать новые районные государственные администрации этих самых районов.

Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова

- говорится в сообщении.

Как пояснили в представительстве президента Украины в так называемой "автономной республике Крым", а в Киеве имеется и такое, данным законом заложены "основы для деоккупации Крыма", а самое главное - декоммунизации, так как решение об это было принято еще в 2016 году. А решение о введении нового административного деления было принято в 2020-м.

Есть в русском языке пословица про шкуру неубитого медведя, но в Киеве ее, по-видимому, не знают, ведь русский язык на Украине под запретом. Ещё есть пословица про кота... и его... незанятость.
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40 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:01
    +15
    Здесь пословица не подходит про шкуру не убитого медведя! Более уместна про дурдом и валенки.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:06
      +6
      Типа, и проблем-то других нет...
      Кстати, а гауляйтера назначил??
      1. Умник
        Умник Сегодня, 14:18
        +3
        Вроде как немцы в 41м году тоже гауляйтеров назначали)
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 14:07
      +8
      Более уместна про дурдом и валенки.

      Сентенция про лыжи и асфальт тоже подходит.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 14:40
        +2
        Подписал? Это не он такой закон придумал,это другой кто-то,а его вынудили подписать?
    3. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 14:15
      +10
      Зеленский подписал «закон» о новом территориально-административном делении Крыма и назначении новых властей

      Вот где неслабый источник коррупционно-бюрократической растраты государственных денег в Укрорейхе украинскими чиновниками! Причём наверняка с откатами на самый "верх" - в офис Зеленского и самому Зеленскому! Ибо предметом власти - т.е. Крымом - они не владеют, а зарплата украинским чиновникам по Крыму от государства из Киева ежемесячно начисляется и притом не маленькая!

      Просто удивительно, каких только способов чиновники во власти в разных странах под благовидным предлогом ни придумают, чтобы только самим обогащаться в свой карман на госбюджете, распределяя его в свою персональную пользу!!!
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:43
      +4
      Закон принять о переименовании киева в скакунск,что ли??? recourse lol
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 16:12
        0
        Киев- в Скакунск. Днепр- в Вэликоукраинское морЭ.
    5. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 14:52
      +1
      Не, кокс подвезли забористый)))
      Кто его всерьез воспринимает? Он до конца года вряд ли доживет бедолага...
    6. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 15:40
      0
      По- моему, еще более четче: « думкой богатеет!»
  2. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 14:01
    +6
    А как же Кубань и Ростов с Воронежем ?! Как им теперь жить-то без нового территориального деления и без свеженазначенных керевников ???
    Непоследовательно,непоследовательно....хотя,если вспомнить про дурня с думкой ,то вполне объяснимо !!! wassat
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:04
      +10
      Подождите Зеленский не успел ещё подписать указы о назначении новых руководителей Техаса,Майями,Оклахомы,Нью Йорка ,Лондона,Парижа,а вы сразу со своими Ростовами и Воронежами.А то не успеет человек все указы подписать до прихода санитаров.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:02
    +6
    sad Свеженького нюхнул ублю-док?! Комик всегда комик, даже , если руки по локоть в крови.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:02
    +3
    С таким же успехом можно "пилить" Антарктиду, Луну, Марс, все что угодно, поддающиеся делению............, а пока успехи только с Крымом и бюджетом.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:04
    +4
    Назначил нового Гуадо и Тихановскую .Дальше будет вести переговоры от их лица ,Да ,еще бюджет выделят Крыму (для распила)
  6. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 14:05
    +6
    В начале своей карьеры Семен Андреевич Бородатый был чиновником средней руки. Он построил большой 9-тиэтажный дом и даже заселил его людьми и подключил ко всем коммунальным службам. Фокус был в том, что и сам дом, и люди, в нем жившие, существовали лишь на бумаге. А на самом деле, на том месте, где якобы жили счастливые новоселы, был пустырь. Все же стройматериалы и финансовые затраты ушли налево....
    Позже Семен Бородатый открыл по аналогии магазин-призрак, который функционировал долго и успешно.

    т/ф "Бандитский Петербург"
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:05
    +4
    Зеленский подписал «закон»

    Ждем теперь закон об административном делении территории Марса или Венеры и назначении туда ответственных укрофашистов
    1. olezenka1
      olezenka1 Сегодня, 14:22
      +3
      Марс- санаторий на фоне Сестры земли. И укродемонов больше устроит Венера: сплошные облака серной кислоты, ураганы и +467 С. Это же и есть их любимый Ад. Туда их...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:14
      0
      Вы забыли о Верховной раде Марса,Венеры и всея галактики.
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 14:06
    +3
    Новый министр свиноукрии крымский татарин ... кырым татар ... Возглавлял энерго блокаду Крыма , водную блокаду Крыма ... был деятелем Меджлиса ( Эта организация давно связана с турецкими спецслужбами) кырым татар и ассистентом его лидера Мустафы Джемилева . Рустем прошёл отбор в гимназию для одарённых детей в селе Танковое Бахчисарайского района, которая в то время получала софинансирование из Турции. Умеров является марионеткой американских спецслужб. «Будет сугубо техническим министром, решения за него будут приниматься даже не Зеленским, а американскими спецслужбами» Посыл понятен . Кырым татарам , но не даром ....
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:06
    +4
    Коту делать видимо нечего, опять яйца лизать принялся, или новые люди пришли и начали новый распил. Делили бы делянки на Марсе, пока свободно, профит тоже неплохой.
  10. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:08
    +4
    Надеюсь он им ещё и зарплаты платит wassat сколько ещё там буковок для ума вам надо?
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:10
    +4
    Тысяча и один способ отъёма денег у государства - назначить главу несуществующей, в стране, территории и платить ему и свите приличные жалования. И всё законно, никакой коррупции. Всё гениальное просто. А то что народ нищий и кладбища разрастаются так это не проблемы шерифа. wink
  12. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 14:11
    +4
    жЫдёнку пора бы исповедоваться и срочно завещание на свою вонючую футболку написать. От этих... специфичиская вонь исходит.
  13. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:11
    +3
    Вот точно Украина нацистское государство. Всё как у нацистской Германии, всё было расписано и новое административно- территориальное деление, военно- гражданская администрация. Про русских тоже было прописано лагеря, тюрьмы, расстрелы пока ведут в суд сотрудничавших с российской властью. А кто был октябрёнком и пионером тоже будут расстреливать? soldier
  14. Керенский
    Керенский Сегодня, 14:11
    +2
    Создание рабочих мест для детей чиновников. Подрастают же!
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:14
    +3
    Зеленский подписал «закон» о новом территориально-административном делении Крыма и назначении новых властей
    . Опять кокс ядерный подвели... улетел в мир своих фантазий, которые совсем уж бредовые стали.
  16. Кармела
    Кармела Сегодня, 14:22
    +5
    В дурдоме всё по-прежнему, и Зеленский в нём главный.

  17. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:30
    +3
    Дааа, маразм крепчал. Надо и Байдена с индусом в Ливадию пригласить, чего уж там! Ааа, еще одноглазого пригласить, Шольца и Макарона. И ведь они там на полном серьезе обсуждают!
    "И вас вылечат, и меня вылечат...". Хотя ведь Украина це Европа, а там все такие.
  18. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 14:37
    +4
    Ну мы то тоже включили в состав РФ Запорожье и Херсон не освободив их полностью . И назначили управленцев . Ну вот и украинцы нам ответили тем же. Мы с принципе можем дистанционно включить в состав РФ так же Одесскую , Николаевскую , Харьковскую , Сумскую , Криворожскую , Черниговскую и Полтавскую области и назначить там глав регионов и сформировать правительства )))
  19. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 14:38
    +2
    послевоенному восстановлению Крымского полуострова

    А какая там война, что-то не припоминаю...?
    И что "восстанавливать" собираются? Там, если мне память не изменяет, ничего не разрушено
  20. HAM
    HAM Сегодня, 14:38
    +1
    А что нового то Зеля сделал? Его заморские хозяева давно Луну "освоили",распродав всем желающим участки по сходной цене.....в их истории был "дикий запад".а теперь есть "дикая Луна"....были бы деньги,а "шерифы" найдутся...а как осваивать--то это вопрос уже к приобретателю....так и с Крымом......
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:58
      +1
      Эти ушлые теперь начнут Крым кусками в долгосрочную аренду западникам сдавать приманивая защищать собственность.
      Хитроопость зашкаливает.
  21. Privet
    Privet Сегодня, 14:41
    +1
    Пора в России мэра Киева выбирать. Так, ради смеха.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:51
      0
      Цитата: Privet
      Пора в России мэра Киева выбирать. Так, ради смеха.

      ни фига себе смехуючки, ему же зарплату нужно будет платить да еще и всему аппарату
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Privet
      Пора в России мэра Киева выбирать. Так, ради смеха.

      Почему ради смеха . Заранее необходимо готовить кадры . Зарплату платить ? Ну , можно пока совмещать должности . К примеру должность в Следственном комитете . Там вроде ребята нормальные служат . Строгие , порядочные .
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Privet
      Пора в России мэра Киева выбирать. Так, ради смеха.

      Валуев - первейший кандидат.
  22. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:51
    +1
    а чего мелочится, назначай губернатора Марса
  23. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 15:00
    0
    Не ну пусть вся 404 на сервере живёт в разных измерениях.
  24. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:15
    0
    Зеленский подписал «закон» о новом территориально-административном делении Крыма

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    — «Если клоун входит в замок, он не становится королём – это замок становится цирком»...



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