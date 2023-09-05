Уверены, что этот шаг очень важен на пути к деоккупации и послевоенному восстановлению Крымского полуострова

В Киеве решили не дожидаться "освобождения" Крыма украинской армией, а просто так изменить его административно-территориальное деление и назначить новую власть. Соответствующий "закон" подписал Зеленский.Итак, Зеленский "узаконил" новое административно-территориальное деление Крыма, а также введение на его территории военно-гражданских администрацией, подписав закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства автономной республики Крым". Данный документ был принят Верховной Радой еще 23 августа по итогам так называемого "саммита Крымской платформы".Как заявили в офисе президента Украины, этот закон является первым шагом к "деоккупации Крыма", в дальнейшем там планируется создать районные государственные администрации и восстановить "публичную власть". Теперь кабмин Украины в течение месяца должен определить новые территории и административные центры территориальных общин в Крыму, а также в течение трех месяцев создать новые районные государственные администрации этих самых районов.- говорится в сообщении.Как пояснили в представительстве президента Украины в так называемой "автономной республике Крым", а в Киеве имеется и такое, данным законом заложены "основы для деоккупации Крыма", а самое главное - декоммунизации, так как решение об это было принято еще в 2016 году. А решение о введении нового административного деления было принято в 2020-м.Есть в русском языке пословица про шкуру неубитого медведя, но в Киеве ее, по-видимому, не знают, ведь русский язык на Украине под запретом. Ещё есть пословица про кота... и его... незанятость.