Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ точным попаданием российского расчета ПТУР

Первые же недели так называемого контрнаступления ВСУ, длящегося без особых успехов уже четвертый месяц, показали низкую эффективность использования противником для прорыва обороны ВС РФ бронетехники, в том числе хваленой натовской.
Большинство машин противника подрывается на минах, так и не достигнув передовых рубежей российской обороны. Это вынуждает украинских военных идти в атаки колонннами по более-менее безопасным маршрутам, что делает технику отличной мишенью для нашей артиллерии, авиации и дронов-камикадзе. Даже те редкие случаи, когда бронетехника врага добирается до позиций ВС РФ, чаще всего заканчиваются поражением машин, в том числе оружием ближнего боя.
Министерство обороны России показало кадры уничтожения очередного танка ВСУ российским расчетом противотанкового ракетного управляемого комплекса (ПТУР) на Запорожском направлении, запечатленного с беспилотника. В коротком комментарии к видео сообщается, что вражеская бронемашина, сумев преодолеть минные поля и избежав попадания снарядов артиллерии, выдвинулась к нашим позициям. Украинские танк успел сделать всего один выстрел в сторону окопов ВС РФ, как сразу же был расстрелян из ПТУР.
В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету с самонаведением на цель. Боеприпас способен поражать танки, бронемашины и другие объекты на значительном расстоянии, даже в случае совершения ими маневров. Принцип действия ПТУР заключается в использовании оптической системы, которая помогает навести ракету на цель. Так что шансов уцелеть у экипажа вражеского танка, сумевшего таки подойти к нашим позициям, не было.