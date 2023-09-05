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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ точным попаданием российского расчета ПТУР

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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ точным попаданием российского расчета ПТУР

Первые же недели так называемого контрнаступления ВСУ, длящегося без особых успехов уже четвертый месяц, показали низкую эффективность использования противником для прорыва обороны ВС РФ бронетехники, в том числе хваленой натовской.


Большинство машин противника подрывается на минах, так и не достигнув передовых рубежей российской обороны. Это вынуждает украинских военных идти в атаки колонннами по более-менее безопасным маршрутам, что делает технику отличной мишенью для нашей артиллерии, авиации и дронов-камикадзе. Даже те редкие случаи, когда бронетехника врага добирается до позиций ВС РФ, чаще всего заканчиваются поражением машин, в том числе оружием ближнего боя.

Министерство обороны России показало кадры уничтожения очередного танка ВСУ российским расчетом противотанкового ракетного управляемого комплекса (ПТУР) на Запорожском направлении, запечатленного с беспилотника. В коротком комментарии к видео сообщается, что вражеская бронемашина, сумев преодолеть минные поля и избежав попадания снарядов артиллерии, выдвинулась к нашим позициям. Украинские танк успел сделать всего один выстрел в сторону окопов ВС РФ, как сразу же был расстрелян из ПТУР.



В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету с самонаведением на цель. Боеприпас способен поражать танки, бронемашины и другие объекты на значительном расстоянии, даже в случае совершения ими маневров. Принцип действия ПТУР заключается в использовании оптической системы, которая помогает навести ракету на цель. Так что шансов уцелеть у экипажа вражеского танка, сумевшего таки подойти к нашим позициям, не было.

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17 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:18
    +15
    В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету с самонаведением на цель.

    уважаемые авторы новости, расшифруйте пожалуйста для читателей вышеприведенную фразу!
    1. barclay
      barclay Сегодня, 14:33
      +5
      ...уничтожения очередного танка ВСУ российским расчетом противотанкового ракетного управляемого комплекса (ПТУР...
      Типичный пример того, что военные новости пытается рассказать обсолютный дилетант, который не владеет ни темой, ни терминами.

      В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету
      Какой там "обычный" или "необычный"?!
      Какая там ракета с САМОНАВЕДЕНИЕМ на цель! Автор, Вы о чем? Оператор ПТРК ведёт ракету {ПТУР) до её попадания в цель, удерживая марку прицела на этой цели.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:41
        +6
        А вот ещё одна хорошая новость.Новые подарочки для ВСУ.Жалко фотку ФАБ-1500 М54 не удаётся закрепить по ссылке ниже.
        Армия России впервые применила ФАБ-1500 с УПМК, сообщает Fighterbomber
        Дальность сброса авиабомбы была увеличена в несколько раз (по сравнению с аналогичными боеприпасами меньшей мощности) благодаря новой конструкции планера.
        При заявленной точности в 5 метров, воронка от взрыва бомбы достигает порядка 15 метров в диаметре. Площадь поражения — больше 2 квадратных километров.
        Уже сейчас Су-34 может нести две такие бомбы, а в будущем сможет работать тремя боеприпасами, по одной, или разным целям в одном заходе.

        https://t.me/RVvoenkor/52578
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 15:08
          +3
          Да, сегодня тоже утром порадовался. Наконец-то примастерили к этой игрушке модуль планирования. Сначала прошла инфа, что наши жахнули Кинжалом, потом пришло разъяснение, что это был ФАБ-1500. Решена проблема их подвеса на бомбардировщики. Пишут, что один самолет сможет брать на борт три такие бомбы! Причем использовать можно будет даже старые самолеты. Ждем хороших новостей с фронта!
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 15:31
            0
            Вы хотите сказать что с борта Су-34 Кинжал вообще не применялся ни разу?
    2. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 14:41
      0
      По всей видимости статью тоже какие-нибудь британские аналитики писали.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:18
    +5
    Интересно чем этот танк так приложили?Корнетом?

    Видео уничтожения САУ CAESAR по ссылке ниже.
    Однако украинский водитель САУ CAESAR успел заметить приближающийся «Ланцет» и сманеврировал. В итоге российский барражирующий боеприпас ударил по асфальту. Казалось бы, можно писать о неудачном применении дрона-камикадзе. Но…Как выяснилось, «Ланцет» способен уничтожать западную технику даже после промаха. В результате стремительного маневра водителя САУ CAESAR потеряла управление, несколько раз перевернулась и опрокинулась в кювет.

    https://topcor.ru/38953-rossijskij-lancet-dazhe-promahnuvshis-smog-unichtozhit-francuzskuju-sau-caesar.html

    Лежащая в кювете беззащитная самоходка чуть позже была поражена вторым «Ланцетом» и выгорела дотла.Хорошо что всё хорошо заканчивается.
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 14:19
    +6
    Зачем такое видео демонстрировать? Ничего не разобрать на нём, замылено.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:21
      0
      Зачем такое видео демонстрировать

      сейчас вам ответят, что одно известное ведомство не обязано отчитываться перед простыми смертными
    2. DimCorvus
      DimCorvus Сегодня, 15:32
      0
      Это ты ещё официальные американские видео с "инопланетянами" не видел. Тут хотя бы реально понять, что бумкнул танк всу хорошо так.
  4. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 14:21
    +1
    В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету с самонаведением на цель. Боеприпас способен поражать танки, бронемашины и другие объекты на значительном расстоянии, даже в случае совершения ими маневров. Принцип действия ПТУР заключается в использовании оптической системы, которая помогает навести ракету на цель. Так что шансов уцелеть у экипажа вражеского танка, сумевшего таки подойти к нашим позициям, не было.

    К чему всё это?
    Что-бы запутать читателя и он спросил "так из ПТУР или ПТРК?"?
    Или мазнуть какашечькой мол "у БАРЕНА то ПТРК а у нас как папуасы с ПТУРом!"?

    И да,
    В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету с самонаведением на цель.

    Вы таки ПТУР и ПТРК местами перепутали, не?
  5. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 14:32
    +5
    В отличие от «обычного» ПТРК, противотанковый управляемый ракетный комплекс выпускает ракету с самонаведением на цель. Боеприпас способен поражать танки, бронемашины и другие объекты на значительном расстоянии, даже в случае совершения ими маневров. Принцип действия ПТУР заключается в использовании оптической системы, которая помогает навести ракету на цель.

    Какой редкостный бред...
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:41
    +2
    К Корнету нужен выносной пульт для запуска ракеты,чтобы расчёт птрк не был накрыт в случае если засекли место пуска ракеты.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 15:04
      +1
      Цитата: Бережливый
      К Корнету нужен выносной пульт для запуска ракеты,чтобы расчёт птрк не был накрыт в случае если засекли место пуска ракеты.

      Нужен! А он есть? Ну, - хотя-бы разработан? (Ёлы-палы, -
      опять встаёт вопрос импортозамещения!)...
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:41
    +1
    На ЛБС - все стратеги, на стройке - прорабы, вот только кран на кухне или бачек унитаза могут починить единицы.
    P.S. Не отношу себя ни к одной из выше перечисленных категорий.
  8. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 14:57
    +4
    Правильно автор не подписывается)))

    Ну тем хуже для него, пусть читает так:

    Уважаемый (но это не точно), Аноним ("дал же бог фамилию!" ©).

    ПТУР, "который" Вы упомянули - это ПротивоТанковая Управляемая Ракета. И всё и ничего больше! Каким способом она управляется, сама или по проводам или лазеру, или собственная оптическая система наведени, не важно! Она УПРАВЛЯЕМАЯ!

    И входит ПТУР (ЛЮБАЯ!!!) в состав ПТРК (ПротивоТанковый Ракетный комплекс). В ПТРК могут входить также пусковая установка, модуль управления (оператора), носитель комплекса (шасси автомобиля или гусеничный транспорт той или иной степени защищённости, ЗИП) и ещё что-нибудь, предусмотренное разработчиками для выполнения ПТРК своих функций.

    А то, что Вы попытались написать, "режет слух". Попробуйте до публикации хотя бы погуглить... Ведь займет это несколько минут, а кругозор свой расширите, где-нигде за умного глядишь сойдёте.
  9. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 15:08
    0
    остались еще ,судя по фото башни - т-80бв у ВСУ.. берегли похоже.. их вроде в пределах батальона было..