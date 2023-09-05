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В кадр попали ангары для французских истребителей Mirage 2000, способные защитить самолеты от атак беспилотников

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В кадр попали ангары для французских истребителей Mirage 2000, способные защитить самолеты от атак беспилотников

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены ангары, защищающие от внешнего воздействия французские истребители Mirage 2000. Подобные сооружения теоретически способны уберечь технику от предполагаемых атак беспилотников.


В то же время Генштаб МО РФ для защиты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на военном аэродроме в Энгельсе, вместо постройки каких-либо защитных сооружений предпочел распорядиться обложить самолеты автомобильным покрышками. По оценкам специалистов, затраты на строительство ангаров для самолетов несоизмеримо ниже потенциального ущерба при повреждении или уничтожении самолета стоимостью в 4 миллиарда рублей.





Далеко не во всех случаях стоит перенимать опыт "прогрессивного Запада", однако в некоторых случаях, в том числе в этом, возведение ангаров или других защитных сооружений на военных аэродромах является критической необходимостью.

Киевский режим, против которого в настоящее время проводится специальная военная операция на Украине, при помощи своих западных кураторов постоянно осуществляет террористические атаки на объекты на территории России. При помощи беспилотников были атакованы военные аэродромы в Крыму, Энгельсе и Псковской области, в результате которых были повреждены часть базирующихся там самолетов.

Установка защитных ангаров смогла бы в той или иной мере защитить самолеты, являющиеся одной из приоритетных целей украинских террористов.

Использованы фотографии:
Wikipedia/IDF Spokesperson's Unit
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21 комментарий
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  1. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 14:59
    -1
    они воздухом что ли от беспилотников защищают?
    1. Комментарий был удален.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 15:11
      +1
      Что за материал ангаров?
      Сомнительно, что он сможет выдержать боезаряд в кг в 20...
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 15:14
        +3
        Видел старые советские фото ангаров для боевой авиации, где бетонный колпак толщиной не менее полметра сверху был засыпан песком и землей до 1,5-2 метров. Такая защита и сейча вполне смогла бы уберечь машины о разного рода ударных БПЛА...
        1. T-100
          T-100 Сегодня, 15:25
          +8
          Ну дак Советский Союз реально готовился к войне в условиях ядерного апокалипсиса, а Российская Федерация к Танковому биатлону и армейским играм.
        2. alexoff
          alexoff Сегодня, 15:27
          +1
          Так как сделать такое могут только особо приближенные к генералитету организации, не удивлюсь что они составили такую смету, что дешевле на каждый аэродром по десятку панцирей и пару С400 поставить и ещё на доработку деривации-пво останется
      2. Vrotkompot
        Vrotkompot Сегодня, 15:28
        0
        Бронепластина пулю от калаша останавливает, думаете нет материалов толщиной 5-10 см, которые 20кг тротила фугасного не остановят? Покрышки то полюбас лучше спасают ))
      3. APASUS
        APASUS Сегодня, 15:43
        0
        Цитата: Doccor18
        Что за материал ангаров?
        Сомнительно, что он сможет выдержать боезаряд в кг в 20...

        Конечно не выдержат . Видел как американцы строят для своих истребителей бескаркасный ангар, часов за 10-12.Обычная стальная лента мм 1,5
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:59
    +2
    В то же время Генштаб МО РФ для защиты стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на военном аэродроме в Энгельсе, вместо постройки каких-либо защитных сооружений предпочел распорядиться обложить самолеты автомобильными покрышками.


    Это фейк,шутка такая что ли?Хорошо что не бочками с керасином облажили. Хотя я сомневаюсь что новость соответствует действительности.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:06
      +7
      К сожалению правда. В телеге был спутниковый снимок с такой "защитой". recourse
  3. leks
    leks Сегодня, 15:11
    +4
    Зато наши "хенералы-командующие" ВКС РФ ничего лучше не придумали, как обложить сверху самолёты покрышками от машин.

    Не хватает пустых бочек от гсм вокруг стратегов fool
    Интересно при срочном взлёте, что будут делать? Всем численным составом авиабазы убирать с каждого самолёта!? Это же полный кретенизм, на смех НАТО!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:19
      0
      А чем это поможет?Зачем?Чтобы быстрее горело? request Покрышки на Майдане жгли.Зачем ими надо обкладывать стратеги?Если конечно фотки не фейковые.
      1. leks
        leks Сегодня, 15:23
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        А чем это поможет?Зачем?Чтобы быстрее горело? request Покрышки на Майдане жгли.Зачем ими надо обкладывать стратеги?Если конечно фотки не фейковые.

        Этот вопрос задайте командиру этой авиабазы где додуматься смогли до этого. Вам уже написали, что нет не фэйк!
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 15:13
    0
    Вполне годная конструкция, но с учетом того, что два последних случая - это были ДРГ (как и случай с А50 в РБ) нужно делать ворота и заднюю стенку. А так вполне , для этого все есть на территории РФ. Это вполне коммерческий ангар, его можно сделать за плюс-минус неделю. Но под 4х моторный самолеты он не подойдет.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:32
      0
      Коммерческих строителей не пустят на стратегический объект. А сертифицированные строительные компании (которые наймут тех же коммерческих строителей) возьмут такой откат, что мама не горюй. А ребята из стройбата видимо перевелись...
  5. DenVB
    DenVB Сегодня, 15:16
    +2
    Конкретно эти укрытия вряд ли от беспилотников. Скорее, просто от солнца и осадков.
  6. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:18
    +1
    Даже если просто сделать навесы , через которые не видно самолёта , уже огромный Плюс! Переставлять самоли в разные точки и вероятность попадания резко снижается.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:18
    +1
    Эти ангары скорее всего от атмосферных осадков и лишних глаз из космоса и БПЛА разведки.Но всё равно это лучше чем ничего.
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:19
    0
    От дронов с подвесом из СВУ, может быть, а просто дрон-камикадзе поднырнёт легко.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:30
      -2
      Протянуть сверху железную трубу, на нее навешать цепей. Будет такое жалюзи, через которое ничего толком не видно, и мало какой дрон долетит.
  9. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 15:25
    0
    да и пневмоангары не новость не смотря на то что текст моего комментария слишком короткий
  10. ASM
    ASM Сегодня, 15:32
    0
    Тут палка о 2 концах. Сделать укрытие от легких беспилотников можно и на единицу хранения даже не слишком дорого. Но таких укрытий нужно много на разных аэродромах, чтобы иметь возможность регулярно перемещать самолеты с точки на точку. А это уже совсем другие деньги. Если самолеты подолгу хранятся в 1 месте, то однозначно прилетит что-нибудь тяжелое, а возможно и со спец. БЧ. На фото приведено вообще нечто несусветное, когда укрытия вплотную граничат друг-с-другом - это же 1 ракета и сразу минимум 2 самолета.