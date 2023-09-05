Власти Австрии признали, что Вена пока не в состоянии найти альтернативу российскому газу

Безопасность энергоснабжения – приоритет номер один. Нельзя допустить её нарушения, ведь это приведёт к нарушению производства и, как следствие, к нарушению снабжения наших граждан энергией. Вот почему столь важно поддерживать энергобезопасность страны

Несмотря на то, что стране трудно смириться с закупкой газа у России, у Вены пока нет другого выхода. Об этом в интервью телеканалу ORF заявил федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Как уточнил глава австрийского кабмина, обеспечение энергобезопасности страны – превыше всего.– сказал он в беседе с телеканалом.В то же время глава правительства Австрии признал, что хотя приобретение российского голубого топлива и является «неприятным фактом с моральной точки зрения», такова реальность на сегодняшний день.Более того, отметил Нехаммер, уже заметны некоторые шаги, предпринятые Веной в 2022 году с целью снижения её зависимости от российского газа. В частности, председатель австрийского правительства обратил внимание на усилия республики, направленные на расширение поставок через территории соседней Германии и Италии. В конечном итоге, считает канцлер, это позволит получить доступ к новым источникам.Напомнил он и о действующих до 2040 года газовых контрактах, заключённых между австрийским нефтегазовым концерном OMV и российским «Газпромом», имея в виду то, что расторгнуть их в одностороннем порядке для республики было бы нецелесообразным, поскольку этот прямой удар по бюджету. «Сжигать где-то газ» также было бы нерационально, считает Карл Нехаммер.Срок действующего текущего контракта на транзит газа из России через территорию Украины, приобретает который, в том числе и Австрия, напомним, истекает в конце следующего года. Кстати говоря, как заявлял ранее бывший глава вышеупомянутой нефтегазовой компании Герхард Ройсс, Вене следовало бы подготовиться к тому, чтобы в будущем не получать российский газ, поступающий в страну через Украину, как только срок действия контракта на транзит голубого топлива будет завершён.