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Президент Турции озвучил некоторые предложения ООН, нацеленные на возобновление зерновой сделки

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Президент Турции озвучил некоторые предложения ООН, нацеленные на возобновление зерновой сделки

Вчера, 5 сентября в Сочи прошла встреча российского и турецкого лидеров. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили несколько важных для сотрудничества двух стран вопросов.


В то же время одной из главных тем переговоров стала так называемая зерновая сделка, которую наша страна приостановила 17 июля, так как по прошествии года ее существования не было выполнено ни одно из российских условий.

Более того, вместо отправки в Африку и на Ближний Восток, украинское зерно попадало прямиком на европейские рынки. Наконец, «зеленый коридор» для вывоза продовольствия ВСУ неоднократно использовали для попыток атаки на Крымский мост и корабли Черноморского флота.

Теперь президент Турции прилагает все усилия для возобновления черноморской инициативы, от которой его страна получала существенную прибыль. При этом со слов Эрдогана, свои предложения для «перезапуска» данной сделки предложили и в ООН.

В частности, турецкий лидер отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил некий механизм посредничества, благодаря которому Россия сможет участвовать в черноморской инициативе и поставлять свою продукцию на мировые рынки без прямого подключения к SWIFT. Также организация якобы будет работать над устранением препятствий, касающихся страховки для российских судов, что не позволяет нашей стране экспортировать продовольствие и удобрения, как было обещано при заключении зерновой сделки еще более года назад.

Эрдоган отметил, что он намерен обсудить вышеупомянутые инициативы с генсеком ООН в ходе сентябрьской генассамблеи.

Стоит отметить, что Владимир Путин также обсуждал со своим турецким коллегой вариант экспорта 1 млн тонн российского зерна в Африку через Турцию и при посредничестве Катара, который берет на себя обязательства финансового гаранта. В то же время российский лидер подчеркнул, что возможная реализация данной сделки не станет заменой черноморской инициативе.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:38
    +1
    Посмотрим как Эрдоган снимет санкции с части наших замороженных средств западом.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +4
    Понятно, крутят, мутят и больше ничего... такой же обман, только с другого бока.
    Какой смысл наступать на грабли, опять и снова???
  3. ASM
    ASM Сегодня, 15:43
    +2
    Не пойму я этих идиотов - давно уже все согласовано и прописано. Исполняйте! Ан нет - эти пархатые вруны только и думают о том, как не держать собственное слово. То по Ирану договорились и шиш, то по зерну - гнать их взашей и за невыполнение обязательств вносить наши дополнительные требования в качестве пени.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:44
    +1
    При нахождении в жутко неустойчивой зоне земледелия в РФ в этом году рекордный валовой сбор зерновых. И яровые местами еще собирают.
    А элеваторы ГосХрана забиты под завязку. И поголовье с/х животных столько зерновых не съест. А негры съедят.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:46
    +1
    Также организация якобы будет работать над устранением препятствий, касающихся страховки для российских судов, что не позволяет нашей стране экспортировать продовольствие и удобрения, как было обещано при заключении зерновой сделки еще более года назад.

    Все осталось на своем месте. Вы нам сделку ,а мы вам обещание !
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 16:10
      +1
      На мотив бразильской народной песни
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 15:54
    0
    Турция нам санкции не объявляла- не ей и снимать.Турция на этом здорово зарабатывает,и так старается нас уговорить.
    В принципе они могли попробовать и без России.Что то я не припомню затопленных и арестованных зерновозов.Наш ЧФ что то "затих" после потери "Москвы".Постреливает КР с ПЛ.Думаю Киев прикроет коридор вдоль берега ПКР и ПВО.И в ордер поставят турецкие корабли. hi hi
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:10
    0
    Домой вернулся и вспомнил, о чем собирался поговорить в Сочи. wassat

    турецкий лидер отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил некий механизм посредничества

    Какая шикарная подача новости.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:13
    0
    Обманут.
    ...текст вашего комментария...
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:17
    0
    Наглядный пример забалтывания, ничего более, ни какой конкретики.