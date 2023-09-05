Президент Турции озвучил некоторые предложения ООН, нацеленные на возобновление зерновой сделки

Вчера, 5 сентября в Сочи прошла встреча российского и турецкого лидеров. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили несколько важных для сотрудничества двух стран вопросов.
В то же время одной из главных тем переговоров стала так называемая зерновая сделка, которую наша страна приостановила 17 июля, так как по прошествии года ее существования не было выполнено ни одно из российских условий.
Более того, вместо отправки в Африку и на Ближний Восток, украинское зерно попадало прямиком на европейские рынки. Наконец, «зеленый коридор» для вывоза продовольствия ВСУ неоднократно использовали для попыток атаки на Крымский мост и корабли Черноморского флота.
Теперь президент Турции прилагает все усилия для возобновления черноморской инициативы, от которой его страна получала существенную прибыль. При этом со слов Эрдогана, свои предложения для «перезапуска» данной сделки предложили и в ООН.
В частности, турецкий лидер отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил некий механизм посредничества, благодаря которому Россия сможет участвовать в черноморской инициативе и поставлять свою продукцию на мировые рынки без прямого подключения к SWIFT. Также организация якобы будет работать над устранением препятствий, касающихся страховки для российских судов, что не позволяет нашей стране экспортировать продовольствие и удобрения, как было обещано при заключении зерновой сделки еще более года назад.
Эрдоган отметил, что он намерен обсудить вышеупомянутые инициативы с генсеком ООН в ходе сентябрьской генассамблеи.
Стоит отметить, что Владимир Путин также обсуждал со своим турецким коллегой вариант экспорта 1 млн тонн российского зерна в Африку через Турцию и при посредничестве Катара, который берет на себя обязательства финансового гаранта. В то же время российский лидер подчеркнул, что возможная реализация данной сделки не станет заменой черноморской инициативе.