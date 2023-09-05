В 2022 году мирные жители города Изюм в Харьковской области погибли в результате применения вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявила в беседе с РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.
Правозащитники начали работать в Изюме практически сразу после того, как из города ушли российские войска. Представители организации прибыли в населенный пункт и обнаружили большое количество фрагментов кассетных боеприпасов. После того, как стало известно направление, с которого применялись данные боеприпасы, у организации не осталось сомнений – их использовали подразделения ВСУ.
Уорхэм рассказала РИА Новости, что у организации есть в распоряжении документальные подтверждения гибели и ранения гражданских лиц в результате применения данных боеприпасов. Еще в конце января 2023 года HRW сообщила о том, что украинские формирования обстреливали город Изюм кассетными боеприпасами.
Кроме того, правозащитники зафиксировали и факты применения в городе противопехотных мин «Лепесток», в результате чего погибли не менее 11 мирных жителей. В отличие от украинских войск, российские военные распространяли листовки, предупреждая мирное население об опасности.
Около пятидесяти человек, в том числе и пятеро детей, пострадавших в результате обстрелов и срабатывания мин, получили от российских военных медиков квалифицированную помощь.
Украинские формирования применяли кассетные боеприпасы с самого начала вооруженного конфликта. В 2023 году дополнительные партии кассетных боеприпасов были переданы Украине властями США. В Вашингтоне объяснили такое решение якобы дефицитом обычных боеприпасов, и подчеркнули, что ВСУ не будут использовать боеприпасы данного типа против мирного населения. Однако в действительности никто не в состоянии проконтролировать, как именно украинские формирования применяют переданное им вооружение, да Запад и не ставит перед собой такую цель.