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Правозащитная организация собрала доказательства гибели мирных жителей Изюма от примененных ВСУ кассетных боеприпасов

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Правозащитная организация собрала доказательства гибели мирных жителей Изюма от примененных ВСУ кассетных боеприпасов

В 2022 году мирные жители города Изюм в Харьковской области погибли в результате применения вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявила в беседе с РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.


Правозащитники начали работать в Изюме практически сразу после того, как из города ушли российские войска. Представители организации прибыли в населенный пункт и обнаружили большое количество фрагментов кассетных боеприпасов. После того, как стало известно направление, с которого применялись данные боеприпасы, у организации не осталось сомнений – их использовали подразделения ВСУ.

Уорхэм рассказала РИА Новости, что у организации есть в распоряжении документальные подтверждения гибели и ранения гражданских лиц в результате применения данных боеприпасов. Еще в конце января 2023 года HRW сообщила о том, что украинские формирования обстреливали город Изюм кассетными боеприпасами.

Кроме того, правозащитники зафиксировали и факты применения в городе противопехотных мин «Лепесток», в результате чего погибли не менее 11 мирных жителей. В отличие от украинских войск, российские военные распространяли листовки, предупреждая мирное население об опасности.

Около пятидесяти человек, в том числе и пятеро детей, пострадавших в результате обстрелов и срабатывания мин, получили от российских военных медиков квалифицированную помощь.

Украинские формирования применяли кассетные боеприпасы с самого начала вооруженного конфликта. В 2023 году дополнительные партии кассетных боеприпасов были переданы Украине властями США. В Вашингтоне объяснили такое решение якобы дефицитом обычных боеприпасов, и подчеркнули, что ВСУ не будут использовать боеприпасы данного типа против мирного населения. Однако в действительности никто не в состоянии проконтролировать, как именно украинские формирования применяют переданное им вооружение, да Запад и не ставит перед собой такую цель.
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12 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 15:12
    -5
    Что тут сказать... очередная озабоченность от нашего мида?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:15
    0
    Понятно, изнасилованных стариков и девочек искали, искали, но не нашли.
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:24
    0
    Если ябрен-батоном нельзя, зарин-зоман запретили, то хотя бы так.
    Впрочем все запреты не стоят бумаги, а утверждаются наказанием.
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:36
      +1
      Даже иностранные НКО стали что-то подозревать...
      Там тоже не все "куплены" на 100%, бывают и идейные люди, которые пришли по зову сердца для защиты прав человека. Что в данном случае и проявилось.

      Конечно, потом набегают оголтелые чубатые и их покрыватели, начинается скандал и истерика... Руководство организаций начинает оправдываться и удалять публикации, выгонять последних честных и идейных сотрудников.
      Ждем развития ситуации, ведь иногда правда прорывается!
  4. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 15:25
    +1
    Пора смертную казнь вводить. А то будет, как при добром Сталине. Дадут нацистам сроки по десять лет, а через полвека опять повылазят недобитки.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:31
    +2
    В 2022 году мирные жители города Изюм в Харьковской области погибли в результате применения вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов.
    Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

    Как так ? Как так могло получится ,Human Rights Watch обратила внимание на преступления ВСУ
    1. guest
      guest Сегодня, 15:37
      0
      Цитата: APASUS
      Как так ? Как так могло получится ,Human Rights Watch обратила внимание на преступления ВСУ

      Не Human Rights Watch, а отдельные персонажи, которые наивно поверили, что являются сотрудниками настоящей правозащитной организации. Такое уже и в прошлом году было, но вашингтонские хозяева быстро поставили таких персонажей на место.
  6. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:36
    +1
    И эти Кремлю продались belay Опять зрада! laughing laughing laughing
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:38
    +2
    Эти заявления, с чистой душой можно свернуть трубочкой и запихнуть псу под хвост. Более никак их нам не применить. По этому, воевать надо начинать без дураков, в том числе и теми средствами, которыми еще не воевали. Раз пошла такая пьянка- реж последний огурец! Ну, нет у нас союзников, которые бы не побоялись нам РЕАЛЬНО помочь. И с этим, надо смириться . Когда мы победим, союзники сразу появятся, я Вас уверяю. А
    пока, правозащитники , пусть идут лесом.
    1. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 15:47
      0
      Этих чертей (Запад) реально нужно жарить тем, чего они боятся пуще всего - ЯО. Желательно подальше от наше территории.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:47
    0
    Правозащитная организация собрала доказательства гибели мирных жителей Изюма от примененных ВСУ кассетных боеприпасов
    . И что, потом, когда ни будь, в Гааге будут судить тех приступников???
  9. alystan
    alystan Сегодня, 16:15
    0
    В 2022 году мирные жители города Изюм в Харьковской области погибли в результате применения вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Об этом заявила в беседе с РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

    Срочно заменить на эту даму главу комиссии ООН, которая не смогла найти достаточно доказательств зверств ВСУ.