Украинская Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны

На Украине официально утверждена отставка министра обороны страны Алексея Резникова. За увольнение Резникова проголосовали 327 депутатов Рады из 365.Новым министром обороны Украины на том же заседании Верховной Рады официально был утвержден Рустем Умеров. До последнего времени этот 41-летний украинский политик крымскотатарского происхождения возглавлял Фонд государственного имущества Украины.Зеленский анонсировал отставку Резникова еще 3 сентября, после чего министр обороны (уже бывший) сам подал заявление об уходе с занимаемой должности.Судя по всему, одной из главных причин отставки Резникова послужили многочисленные коррупционные скандалы, связанные с хищениями средств, выделяемых на обеспечение вооруженных сил. Запад давно требовал от Зеленского навести порядок в руководстве военного министерства.Примечательно, что Резникова сменил человек, отвечавший за контроль над государственным имуществом. Это может свидетельствовать о желании Киева показать Западу, что теперь он будет более внимательно относиться к расходованию выделяемых на ведение боевых действий и содержание армии денежных средств.Кроме того, не исключено, что потребовалось и сменить хотя бы часть действующих лиц в связи с явным провалом контрнаступления ВСУ. Но менять главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, вероятно, просто не на кого, да и у него есть свои покровители на Западе. В итоге решили обойтись более высокоранговой в государственной иерархии, но менее значимой в действительности фигурой – Алексеем Резниковым.