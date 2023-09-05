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Украинская Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны

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Украинская Рада отправила Резникова в отставку с должности министра обороны

На Украине официально утверждена отставка министра обороны страны Алексея Резникова. За увольнение Резникова проголосовали 327 депутатов Рады из 365.


Новым министром обороны Украины на том же заседании Верховной Рады официально был утвержден Рустем Умеров. До последнего времени этот 41-летний украинский политик крымскотатарского происхождения возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

Зеленский анонсировал отставку Резникова еще 3 сентября, после чего министр обороны (уже бывший) сам подал заявление об уходе с занимаемой должности.

Судя по всему, одной из главных причин отставки Резникова послужили многочисленные коррупционные скандалы, связанные с хищениями средств, выделяемых на обеспечение вооруженных сил. Запад давно требовал от Зеленского навести порядок в руководстве военного министерства.

Примечательно, что Резникова сменил человек, отвечавший за контроль над государственным имуществом. Это может свидетельствовать о желании Киева показать Западу, что теперь он будет более внимательно относиться к расходованию выделяемых на ведение боевых действий и содержание армии денежных средств.

Кроме того, не исключено, что потребовалось и сменить хотя бы часть действующих лиц в связи с явным провалом контрнаступления ВСУ. Но менять главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, вероятно, просто не на кого, да и у него есть свои покровители на Западе. В итоге решили обойтись более высокоранговой в государственной иерархии, но менее значимой в действительности фигурой – Алексеем Резниковым.
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11 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:21
    +3
    Обеспеченным на всю жизнь человеком уходит со своего поста.Почти 2 года не покладая рук зарабатывал на обеспеченную старость.Возможности были не малые.Впрочем там все сейчас такие.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 15:46
      +2
      Знакомьтесь, новый украинский миллиардер!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 16:19
        0
        Да немногих сейчас на Украине выпускают за границу да ещё с деньгами, да ещё с такими большими деньгами.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 15:23
    +1
    Резников уж больно открыто пилил с Зеленским,сейчас это будут делать более скрытно.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:25
    +3
    Заработал/украл, теперь в "ссылку" Лондон послом - вот так вот ему "поплохело". wink
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:27
    0
    Ну не знаю, как там на самом наверху, а на уровне муниципалитете две "расстрельные" должности - руководители ЖКХ и муниципальным имуществом, долго не живут. В данном случае - выбор больше политический, чем профессиональный.
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:30
    +2
    Молодец! Умный еврей! Настриг денег и в отставку. А туповатым " вЭлоукрам"- в вокнкоматы - на мясной штурм! Сами наскакали.)
  6. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 15:32
    0
    Что "Куда"? Последнее слово в тексте осталось, а остальная фраза улетела в Космос
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:45
    0
    Не этот, так следующий, такой же... делов то.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 16:01
    0
    На их месте теперь главное - вовремя свалить и, желательно, живым. Коломойский забурел - теперь будут доить, до цента, а этот может и в Лондоне вынырнуть...
  9. boriz
    boriz Сегодня, 16:11
    0
    Молодец Лёша! Главное - во время свалить.