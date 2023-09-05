Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о демаршах посольства России в Германии и Швеции. Они связаны с планами выпуска вооружений ОПК этих стран для киевского режима.
Заявление Захаровой прозвучало в ходе очередного брифинга для СМИ.
Дипломат отметила, что руководство РФ рассматривает действия немецкой и шведской сторон как участие в вооруженном конфликте на стороне Киева.
В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз
- предупредила Захарова Берлин и Стокгольм.
Она заявила, что российские посольства в ФРГ и Швеции уже предприняли соответствующие демарши в министерства х иностранных дел этих стран. Москва надеется, что в Стокгольме и Берлине сделают правильные выводы.
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