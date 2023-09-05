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Захарова рассказала о демаршах посольства России в Германии и Швеции

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Захарова рассказала о демаршах посольства России в Германии и Швеции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о демаршах посольства России в Германии и Швеции. Они связаны с планами выпуска вооружений ОПК этих стран для киевского режима.


Заявление Захаровой прозвучало в ходе очередного брифинга для СМИ.

Дипломат отметила, что руководство РФ рассматривает действия немецкой и шведской сторон как участие в вооруженном конфликте на стороне Киева.

В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз

- предупредила Захарова Берлин и Стокгольм.

Она заявила, что российские посольства в ФРГ и Швеции уже предприняли соответствующие демарши в министерства х иностранных дел этих стран. Москва надеется, что в Стокгольме и Берлине сделают правильные выводы.

Планы немецкого правительства обучить до конца 2023 года, которые озвучил представитель Минобороны Германии Зимтье Меллер, прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, если учитывать уроки истории, то их можно счесть циничными.

Ранее глава румынского правительства Марчел Чолаку в беседе с журналистами британской газеты The Financial Times посетовал, что возросшие расходы на оборону из-за украинского конфликта негативно влияют на экономику страны.

Недавно глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинская оборонная промышленность намерена наладить производство шведских боевых машин пехоты CV90.

Использованы фотографии:
МИД РФ
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12 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:29
    -2
    Где украинский ВПК на своей территории, может наладить выпуск западной техники ? Что за бред .А производить технику в ЕС за украинский счет ,очередь выстроится
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:33
      +3
      Где угодно. Только промышленных гигантов несколько на Украине. Тем более для отверточной сборки особо сложных технологических линий не требуется.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:30
    +4
    Перпендикулярно параллельные красные линии и озабоченности канули в лета, пришла пора демаршей. Это конечно очень напугает запад...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:58
      -3
      Шел второй год войны и поставок Западом техники,вооружений,личного состава..А мы еще над эстонцами смеемся
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:33
    +1
    предприняли соответствующие демарши в министерства иностранных дел этих стран.

    Над этой пустой болтовней МИД уже смеются даже ленивые. Минимум, что они должны сделать - отозвать послов "для консультаций".
    p.s. МИД РФ продолжает набирать очки за звание "Иноагент"
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    +7
    Бомбить будем? Ладно шведом пока можно без оглядки, а вот с немчурой все серьезнее. (сарказм) А чего не купировали когда леопёрды и шведские БМП шли на окраину? Не угроза?
  5. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 15:36
    +3
    ну и? там наверное испугались? и чем мы можем ответить?
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:37
    +7
    "В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз"
    Может хватит? Ну не смешно уже, ей-богу.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 16:01
      +1
      Наоборот, они обучаются. За "купирование угроз" потом отвечать будет проще, потому что никто не понимает, что это означает.
  7. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 15:40
    +1
    А может пора ударами уничтожать впк стра, поставляющих орудие хохлам? Сколько ещё смертей наших военных нужно для этого???
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:44
    +3
    В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз
    Могут сделать вид, что слушают, а потом...
    Кстати, могут не делать даже вида, что им за это будет?
  9. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 15:58
    +1
    Вектор развития конфликта на Украине склоняется всё больше и больше к мировой войне. Страны поддерживающие Украину делают это частью из идеологических анти человечьих убеждений, частью из финансовых (наживы).
    Я думаю что скоро уничтожат все предприятия производящие вооружение на территории Украины. Но война будет продолжатся за счёт западных поставок. Что тогда делать нам, России?
    Правильно, наносить удары по производствам вооружения в Европе. Хоть чисто по западным, хоть по производствам Украины расположенных в европейских странах.
    По идеологическим и гуманитарным представлениям мы ведём правильную войну уничтожая нацистскую, фашистскую страну.
    Так что все кто поставляет оружие, боеприпасы Украине должны тысячу раз подумать.
    И наши дипломаты должны это донести до Запада без всяких экивоков, политесов и жеманничая.
    soldier