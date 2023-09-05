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Картаполов назвал «вбросом» Киева появившийся в Сети «приказ Минобороны» о второй волне мобилизации в России

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Картаполов назвал «вбросом» Киева появившийся в Сети «приказ Минобороны» о второй волне мобилизации в России

Никакой второй волны мобилизации в России никто не объявлял, появившийся в Сети якобы "приказ Минобороны" является откровенным фейком. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.


Противник снова попытался воздействовать на население нашей страны, запустив очередной фейк о якобы запланированной российским Минобороны второй волне мобилизации с 11 сентября. В "приказе" говорилось, что Минобороны России якобы планирует добрать еще 200 тысяч мобилизованных. Состряпанный украинской ЦИПсО "документ" с утра довольно активно начал распространяться украинскими ресурсами при почти полнейшем игнорировании российскими.

Комментируя появившийся в Сети "приказ", Картаполов назвал его вбросом, запущенным Киевом и добавил, что никакой второй волны мобилизации в России проводиться не будет, у Минобороны достаточно личного состава, военные сделали ставку на добровольцев. По последним данным, с января этого года на контракт пришло более 280 тысяч человек, об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание

- приводит ТАСС слова Картаполова.

Глава комитета Госдумы по обороне также добавил, что указ президента России о проведении мобилизации, подписанный в прошлом году, остается действующим и поэтому, если возникнет такая необходимость, никакого другого документа подписывать не нужно.

Ранее в Минобороны также опровергли какие-либо планы на мобилизацию заявив, что для выполнения поставленных перед ВС России задач хватает имеющихся сил и средств.
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25 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:26
    +1
    На украинские ресурсы надо закидывать такие приказы ,каждый месяц . Надо тоже их дезинформировать
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:27
      +1
      Может и украинский фейк. А может и подготовка общественного мнения, как в прошлом году.
      Наша верхушка давно оперирует подобными методами, ещё со времён разного рода пенсионных реформ...
      Призовут, пойду! А пока восстановлением запорожской энергетики занимаемся. Скоро опять туда.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 15:40
      +4
      На украинские ресурсы надо закидывать такие приказы ,каждый месяц . Надо тоже их дезинформировать

      Там и без фейков постоянные мобилизации)
  2. Комментарий был удален.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:27
    -5
    Снова кто то ломанется в аэропорты.) Странный народ. А ведь наши деды, в 1941 году, по аэропортам не бегали.
    1. Комментарий был удален.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 15:35
      +14
      В 1941 году после 22 июня, Сталин не вёл переговоры с Гитлером и Ко. Представляете, даже не торговал, а к берегам нейтральной Швеции, которая поставляла руды в Германию, отправляли наши подводные лодки.
    3. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 15:54
      -1
      даже если и будет мобилизация - чё париться то (?)
      за 3 месяца слаживания на полигоне - кило так 15 скинуть можно - диета отдыхает
      даже если попасть на ЛБС то она эшелонированная в глубину от 10 до 30 км
      ВСУ больше по городам лупят
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:01
      +5
      А люди видели тогда,что власть с народом вместе сражается.Сыны и дочери,невзирая на ранги,положения шли на фронт.А сейчас люди видят совсем другое.И не понимают,за что воюем.
  4. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 15:29
    +4
    Безусловно это вброс, никакой подготовки не видно. Да и начинать мобилизацию сейчас, это осенний призыв двигать придется. Но то что мобилизация будет в будущем у меня нет никаких сомнений.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:37
      -3
      Да и начинать мобилизацию сейчас, это осенний призыв двигать придется

      ну да, а вот после выборов кое-кого ....
  5. Комментарий был удален.
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:34
    +6
    Ну этому товарищу депутату то особенно верим. laughing
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:58
      -1
      Цитата: AdAstra
      Ну этому товарищу депутату то особенно верим. laughing

      Особенно после того, как он вылил бочку дерьма на гроб Пригожина.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:34
    +8
    В прошлом году , как раз Картаполов и говорил , что «М» не будет lol
    В итоге …
  8. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 15:36
    -4
    уже была вторая волна 9 января, затем 15 января, потом в феврале к "годовщине", затем весной для подготовки к отражению украинского контрнаступа, затем летом для возмещения потерь от контрнаступа. Теперь вот 11 сентября
  9. spirit
    spirit Сегодня, 15:41
    +2
    Я тебе, конечно, верю,
    Разве могут быть сомненья?
    Я и сам всё это видел.
    Это наш с тобой секрет,
    Наш с тобою секрет! wink
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 15:48
      +1
      Хм... Так он почти и не соврал - всеобщей мобилизации и не было, пока. Была частичная мобилизация. what
      1. spirit
        spirit Сегодня, 15:56
        +3
        Приказ скорее всего фейк.Но я скорее поверю "бабке" возле подъезда чем ,все о чем говорит данный персонажhi
  10. Адрей
    Адрей Сегодня, 15:41
    +2
    "Цыплят по осени считают" laughing
    Вот и посмотрим к декабрю. Видно будет, или кто-то "фейкомет", или кто-то трепло request.
    Хотя, ни для кого по итогу последствий не наступит...
  11. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 15:50
    +1
    Да, наше руководство постоянно опровергает слухи на этот счет. И агентурных данных у меня нет:))) Но все-таки по ощущениям... вторая волна ИМХО вполне возможна. И да, мое ИМХО категорически не хочет исключать сентябрь... Это мои личные домыслы, не более. Буду счастлив, если не оправдаются.
  12. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 15:51
    +1
    Надо было первую волну не объявлять и тогда никаких фейков бы и не было в дальнейшем . А так че говорить , если никаких гарантий для общества дать не можете
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    -2
    По последним данным, с января этого года на контракт пришло более 280 тысяч человек, об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

    Приказ, конечно, фейковый. Насчёт добровольцев тоже чистая правда. Набрать больше можно, но их нужно обеспечить всем от носков до Кинжалов. Сейчас и действующей армии не очень хватает.
    Верю Ходаковскому. Он считает, что начала наступления нужен ударный кулак 350 тыс. К весне реально набрать,обмундировать, вооружить и обучить.
    Сейчас всё зависит, в первую очередь, от ВПК.
  14. сергей фонов
    сергей фонов Сегодня, 16:06
    0
    Целью СВО вначале было прекращение обстрелов Донецка и ЛНР, спустя 1,5 года Донецк по прежнему обстреливают, очевидно с учётом боевых и санитарных потерь на ЛБС требуются бойцы. 280 тыс от 140 млн это 0,5%, если призвать больше например 3 млн, это 5%, правда нужно ещё обмундирование и вооружение, но в любом случае бойцов нужно больше хотя бы 1 млн. Не нужно мечтать о взятии Одессы и Николаева пока Донецк под обстрелами.
  15. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 16:10
    0
    Почему об этом говорит депутат, а не представитель МО РФ? Может депутат просто не в курсе, что готовит МО РФ? Хоть он и генерал и депутат по обороне.
    Помнится давно один яркий глава ЦБ РФ по телевизору руки обещал дать обрубить, если завтра с рублём что-то случится. Но утром руки спрятал.
    Это называется успокоить общественность, введя её в заблуждение.
    И тут даже не в том дело, нужно проводить мобилизацию. Скорее всего нужно. Но зачем вот такие заявления?
  16. Тихий Дон
    Тихий Дон Сегодня, 16:17
    0
    Что-то по тому , что " блестящая " спец операция идёт уже более полутора лет , а некоторые люди уже как год сидят в окопах , говорить что средств и сил хватает как-то не комильфо.Ну да Картополову по барабану , не он же в окопах сидит .
  17. Федька
    Федька Сегодня, 16:19
    0
    Указ Президента о первой мобилизации продолжает действовать. Повестки приходят, призывают. Возможно будет и вторая, сил пока достаточно для удержания фронта. Пока ведь вперёд не рвёмся.
  18. BMWforEVER
    BMWforEVER Сегодня, 16:23
    0
    Мне кажется, мобилизация в той или иной степени, необходима. Не сейчас, так ближе к зиме ,но нужна. Война затягивается, для отдыха и восполнения потерь армии, это необходимость. Делать это заранее,чтоб собрать,обучить,одеть,распределить и т.д.