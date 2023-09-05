Картаполов назвал «вбросом» Киева появившийся в Сети «приказ Минобороны» о второй волне мобилизации в России

Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание

Никакой второй волны мобилизации в России никто не объявлял, появившийся в Сети якобы "приказ Минобороны" является откровенным фейком. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Противник снова попытался воздействовать на население нашей страны, запустив очередной фейк о якобы запланированной российским Минобороны второй волне мобилизации с 11 сентября. В "приказе" говорилось, что Минобороны России якобы планирует добрать еще 200 тысяч мобилизованных. Состряпанный украинской ЦИПсО "документ" с утра довольно активно начал распространяться украинскими ресурсами при почти полнейшем игнорировании российскими.Комментируя появившийся в Сети "приказ", Картаполов назвал его вбросом, запущенным Киевом и добавил, что никакой второй волны мобилизации в России проводиться не будет, у Минобороны достаточно личного состава, военные сделали ставку на добровольцев. По последним данным, с января этого года на контракт пришло более 280 тысяч человек, об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.- приводит ТАСС слова Картаполова.Глава комитета Госдумы по обороне также добавил, что указ президента России о проведении мобилизации, подписанный в прошлом году, остается действующим и поэтому, если возникнет такая необходимость, никакого другого документа подписывать не нужно.Ранее в Минобороны также опровергли какие-либо планы на мобилизацию заявив, что для выполнения поставленных перед ВС России задач хватает имеющихся сил и средств.