Пресс-секретарь президента России отреагировал на обвинения со стороны премьера Армении в якобы провале миротворческой миссии ВС РФ в регионе

Мы не можем согласиться с этими тезисами господина премьер-министра, поскольку наша страна является абсолютно неотъемлемой составной частью данного региона. Никуда уходить она не может. Из Армении Россия уйти не может

Кремль выразил сожаление в связи с высказываниями, сделанными премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в которых он обвинил Россию в отдалении от региона Южного Кавказа, а также провале миротворческой миссии ВС РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил заместитель руководителя Администрации президента, Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, однако не согласна с тем, что было сказано на этот счёт главой армянского правительства.– подчеркнул Песков.В то же время представитель Кремля выразил надежду на дальнейшее поддержание рабочих и конструктивных отношений между главами армянского и российского государств с тем, чтобы они продолжали служить залогом тесного взаимодействия двух стран.Вместе с тем Песков напомнил и о том, что в РФ проживает больше армян, чем в самой Армении, большая часть из которых – патриотически настроенные граждане России, делающие много для развития страны.Напомним, что ранее армянский премьер в беседе с итальянской газетой La Repubblica высказался о роли российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва якобы не справляется с возложенной на неё миссией в непризнанной республике, закреплённой трёхсторонним заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020, «покидая» сама регион. Высказался Пашинян и о полной зависимости республики от РФ в том, что касается сферы безопасности, назвав это «стратегической ошибкой».Таким образом, глава армянского исполнительного органа намекает на то, что политику, проводимую руководством страны в сфере безопасности, следует пересмотреть, наверняка имея в виду развитие более тесного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Иначе как объяснить призыв главы Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера, направленный на вступление Армении в этот военно-политический блок, которая, кстати говоря, состоит в ОДКБ?При этом сам Пашинян не объясняет, в чём "провал" миротворческой миссии? Или сейчас на Южном Кавказе полыхает война?