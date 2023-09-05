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Пресс-секретарь президента России отреагировал на обвинения со стороны премьера Армении в якобы провале миротворческой миссии ВС РФ в регионе

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Пресс-секретарь президента России отреагировал на обвинения со стороны премьера Армении в якобы провале миротворческой миссии ВС РФ в регионе

Кремль выразил сожаление в связи с высказываниями, сделанными премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в которых он обвинил Россию в отдалении от региона Южного Кавказа, а также провале миротворческой миссии ВС РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил заместитель руководителя Администрации президента, Москва ценит конструктивные отношения с Ереваном, однако не согласна с тем, что было сказано на этот счёт главой армянского правительства.


Мы не можем согласиться с этими тезисами господина премьер-министра, поскольку наша страна является абсолютно неотъемлемой составной частью данного региона. Никуда уходить она не может. Из Армении Россия уйти не может

– подчеркнул Песков.

В то же время представитель Кремля выразил надежду на дальнейшее поддержание рабочих и конструктивных отношений между главами армянского и российского государств с тем, чтобы они продолжали служить залогом тесного взаимодействия двух стран.

Вместе с тем Песков напомнил и о том, что в РФ проживает больше армян, чем в самой Армении, большая часть из которых – патриотически настроенные граждане России, делающие много для развития страны.

Напомним, что ранее армянский премьер в беседе с итальянской газетой La Repubblica высказался о роли российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва якобы не справляется с возложенной на неё миссией в непризнанной республике, закреплённой трёхсторонним заявлением лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020, «покидая» сама регион. Высказался Пашинян и о полной зависимости республики от РФ в том, что касается сферы безопасности, назвав это «стратегической ошибкой».

Таким образом, глава армянского исполнительного органа намекает на то, что политику, проводимую руководством страны в сфере безопасности, следует пересмотреть, наверняка имея в виду развитие более тесного сотрудничества с Североатлантическим альянсом. Иначе как объяснить призыв главы Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера, направленный на вступление Армении в этот военно-политический блок, которая, кстати говоря, состоит в ОДКБ?

При этом сам Пашинян не объясняет, в чём "провал" миротворческой миссии? Или сейчас на Южном Кавказе полыхает война?
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34 комментария
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  1. Бородач
    Бородач Сегодня, 17:19
    +3
    Дайте воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:20
    +2
    Таким образом, глава армянского исполнительного органа намекает на то, что политику, проводимую руководством страны в сфере безопасности, следует пересмотреть,
    Да ясно на что намекает.... "КЦ ему надо" (Кин дза-дза)request
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:27
      +5
      Цитата: Mavrikiy
      Да ясно на что намекает.... "КЦ ему надо" (Кин дза-дза)


      Полтора метра верёвки и куска мыла на него хватит.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:34
      +5
      Цитата: Mavrikiy
      Да ясно на что намекает.... "КЦ ему надо" (Кин дза-дза)

      "ВВП - деньги давай ! Не дашь, американцам продамся (хотя и так под нм лежит) !"
    3. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 17:53
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Да ясно на что намекает...

      Он, Пашинян та собака, которая кусает руку кормящего. Они не благодарные. Мало того, они те кто своей ошибки никогда не видят. А самая большая их ошибка в том что они верят в свою исключительную звиздатость и по этому все им должны. Но стоит им о себе рассказать, они не имеют некий древний дух, непобедимый дух, они терминаторы, они хищиники, но нооооо лучше пусть Иван за нас воюет. Если бы не Россия, мне даже страшно представить что их ждёт. Потому что нагадили они всем и везде.

      Пашиняну сейчас не сколько власть, а сколько бы жизнь свою спасти. По этому он будет тянуть с этим миром на сколько на сколько возможно. Откажется от мира, получит по башке от Азербайджана, подпишет мир, получит от своих. Я ему не завидую!

      МАЛО того хозяева в лице Сороса давит на него, давай сдержи слово. Раша гоу велко Запад. Короче он в полной Ж....!!!!!

      P.S. По выше указанной причине, Пашинян всегда будет нести чушь. Ему надо удержаться на 2 стульях. И рыбку сьест и на это тоже сядет. Он говорит своим языком Карабах это Азербайджан, но не подписывает то что сказал. Не мужик он!
  3. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 17:23
    +11
    Нагорный Карабах по существу сами же армяне и сдали, а крайнего Пашинян ищет в России. Много ли армян кинулось из РФ на войну с Азербайджаном!? Да с гулькин нос, а в самой Армении только разглагольствования слышны были, а не действия.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:30
      +2
      Цитата: Egorovich
      Нагорный Карабах по существу сами же армяне и сдали, а крайнего Пашинян ищет в России. Много ли армян кинулось из РФ на войну с Азербайджаном!? Да с гулькин нос, а в самой Армении только разглагольствования слышны были, а не действия.


      И это притом, что этнических армян проживающих в России в 2 раза больше чем в Армении.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 17:44
        +3
        И это
        о полной зависимости республики от РФ в том, что касается сферы безопасности, назвав это «стратегической ошибкой».

        Свинья исторически беспамятная, что-ли турков опять натравить
        1. Azerbaijan2023
          Azerbaijan2023 Сегодня, 18:05
          -1
          Цитата: роман66
          что-ли турков опять натравить

          Ждёёёёёёёёёёёёёёммммсссссс bully
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:49
        +1
        Цитата: kromer
        И это притом, что этнических армян проживающих в России в 2 раза больше чем в Армении.

        На 2022 год в Армении проживало 2 960 000 человек, в то же время по всему мру около 5 миллионов, их них в России по данным Союза армян России, сегодня в России проживает 2,5 миллиона армян. Согласно тому же источнику, около 850 000 являются иммигрантами из Армении, 350 000 - из Азербайджана и 250 000 - из Грузии, в том числе 100 000 - из Абхазии и 180 000 - из Центральной Азии, в основном Таджикистана и Туркменистана, то есть 1 750 000 армян, это беженцы, после развала СССР.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:04
      +1
      Цитата: Egorovich
      Нагорный Карабах по существу сами же армяне и сдали

      Карабах они не сдали а проиграли. Когда сдают, жертв столько не бывает учитывая населения.

      Цитата: Egorovich
      а крайнего Пашинян ищет в России.

      Верно, они не верили что могут получить таких звиздюлей от Азербайджана. Тогда и вспомнили про Путина. На балконах висели плакаты РОССИЯ АККУПАНТ. А когда стали проигрывать, поменяли на слово ПУТИН ПАМАГИ. Артисты! А Россия показала что бывает с теми кто нюх теряет. Забывает чью косточку они получают. Алиев ..... Зеленый свет. А Путин дипломатически их тоже наказал. Говорит вы сами признали Карабах? Нет. Даже там ищите Ивана? Чтобы он первый признал? Они думают что они умные а все остальные лоохи. Вот это и есть их большая беда. Раньше я просто смеялся над анекдотами про армян, а теперь понимаю что всё правда. Они на самом деле такие!

      Цитата: Egorovich
      а в самой Армении только разглагольствования слышны были, а не действия.

      Прекратите повторять армянские мантры о том что Армения не участвовала. Участвовала. Ещё как. У них около 8000 убитых. Умножь на 3 это раненные. По признанию Пашиняна 11 000 дезертиров. Армия у них с личным составом в 46000 человек. Они проиграли и проиграли потому что не были мативированны, не были готовы, насмехались со словами что смогут сделать нам продавцы помидоров и так далее.....Результат был очевиден.
  4. kromer
    kromer Сегодня, 17:23
    0
    Высказался Пашинян и о полной зависимости республики от РФ в том, что касается сферы безопасности, назвав это «стратегической ошибкой».


    Пашинян американский ставленник, поэтому его заявление никого не удивляет.
    Собрать всех армян сейчас в России и принудительно отправить в Армению жить в связи с заявлением Пашиняна. Пашинян и дня не проживёт.
    1. blackcat
      blackcat Сегодня, 18:12
      +1
      Как говорят в таких случаях "сам то понял что сказал ?" Армяне проживающие в России уже давно граждане , очень много из Азербайджана в 90-х бежали , они и армянского не знают , ну и как ты собираешься и на каком основании граждан России отправлять в Армению? am
  5. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:23
    +2
    ...обвинения со стороны премьера Армении...
    скорее всего вызваны предложением США для Армении вступать в НАТО. Готовятся, похоже...
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:07
      +1
      Цитата: МВГ
      Армении вступать в НАТО

      никогда этого не будет. Они нужны им исключительно в таком виде. 2000 персоналом посольства, американской лабораторией и прозападной ориентацией. Всё! Этого хватит. На фига дался Армения НАТО. Максимум им разрешено на сборы нато)
  6. alystan
    alystan Сегодня, 17:28
    +2
    При этом сам Пашинян не объясняет, в чём "провал" миротворческой миссии? Или сейчас на Южном Кавказе полыхает война?

    Он неоднократно намекал на то, что российские миротворцы не защищают Нагорный Карабах от азербайджанцев. Видите ли, по его мнению, он признал прежние границы Азербайджана и теперь желает, чтобы Россия ему вернула НК.
  7. HefeДМБ69
    HefeДМБ69 Сегодня, 17:28
    -2
    Наша база в Армении, не в Азербайджане. На стороне армян в карабахском конфликте не выступила и в гашении конфликта не сыграла никакой роли. Зачем Армении тогда эта база? Пусть будет база НАТО, тогда и турки и татары адербайджаны не нападут. Так они думают. И так они сделают.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 17:31
      +7
      Пусть будет база НАТО
      С солдатами из Турции и Албании. Армяне возрадуются yes
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:52
        +4
        Цитата: Болторез
        С солдатами из Турции и Албании. Армяне возрадуются

        Конечно, только турки и албанца, штаты знают как в узде держать строптивых.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 17:46
      +2
      А, типа, армяне в СВО на стороне России участвуют
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:59
        +2
        Цитата: роман66
        А, типа, армяне в СВО на стороне России участвуют

        Армяне, граждане России участвуют, знаю ребят офицеров из Питера.
    3. Путник_2
      Путник_2 Сегодня, 17:59
      +4
      А с какой это стати военные с российской базы в Армении должны были защищать армян в Нагорном Карабахе? Нагорный Карабах всем мировым сообществом признан частью Азербайджана, а не Армении. Живущие там армяне не являются гражданами Армении. Армия Армении не вступила в боевые действия с армией Азербайджана. Государство Армения не объявило войну Азербайджану из-за Нагорного Карабаха. Так из всего перечисленного назовите причину, по которой именно россияне должны были начать воевать с Азербайджаном? А сейчас армяне Нагорного Карабаха молиться готовы на российских миротворцев, видя только в них, а не в армии Армении, свою надежду и защиту. Но Пашинян недоволен российскими миротворцами и хочет их вывода из Азербайджана. Подчеркиваю - премьер-министр Армении хочет вывода миротворцев с территории Азербайджана ! А не обнаглел ли он? Он ведь сам признал суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом! А теперь он, видите ли, требует вывода оттуда российских миротворцев! Даже не Алиев, а Пашинян ! Он хочет оставить армян Карабаха вообще без защиты. Потому что никаких американцев или французов или еще кого в качестве миротворцев Азербайджан на свою территорию не пустит. Это абсолютно ясно.Из всего НАТО это могут быть только турки. Пашинян этого добивается? Так на чьей он стороне? Только не на стороне армян. Он на стороне своего кармана, в который капает из Британии и США.
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:29
    +1
    При этом сам Пашинян не объясняет, в чём "провал" миротворческой миссии? Или сейчас на Южном Кавказе полыхает война?
    Войны как бы нет. Автор обязательства сторон выполняются ? По моему договорились, но какую то страну опять послали по известному адресу.
  9. Комментарий был удален.
  10. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 17:31
    +1
    Если-бы армяшки , которых по всему миру , как собак нерезаных , собрались , скинулись баблом , то азеров бы передушили на раз-два! А так , как те укры из канадщины..
  11. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:32
    +1
    Песков напомнил и о том, что в РФ проживает больше армян, чем в самой Армении

    Вот с этой диаспорой и нужно работать. Усиливать их влияние на ситуацию на исторической родине. И готовить пророссийского премьер министра взамен нынешнего. Не предпринимая ни каких действий Армению можно потерять.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:08
      0
      Не предпринимая ни каких действий Армению можно потерять.

      Очень точно охарактеризовал поведение премьер-министра Армении Константин Затулин, первый зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ.

      Пашинян всё больше, всё откровеннее и всё развязнее говорит о России. В ходе официальных переговоров с нашими делегациями Пашинян ведёт себя всё более недружественно. Он считает, что оппозиция недостаточно сильна и достаточно скомпрометирована тем, что её огульно обвиняют в грехах прошлого. Пашинян в случае своего успеха приведёт Армению к положению обычной ближневосточной страны, где "купи-продай" является главным смыслом, где нет никаких существенных национальных интересов, кроме личного преуспевания. Есть уже в его окружении люди, которые откровенно ставят на совместный бизнес с турками, с азербайджанцами и так далее, что раньше было категорически невозможно.

      Пашинян на сегодняшний день - наиболее удобный для Азербайджана и Турции, то есть исторических противников Армении, руководитель. Именно при Пашиняне Армения потерпела унизительное поражение и военное, и дипломатическое. С этой точки зрения, неслучайно при всей риторике власти Азербайджана очень обеспокоены тем, чтобы Пашинян остался у власти. Пашинян, безусловно, рассчитывает на то, что его переориентация с России на Запад, его переговоры в Брюсселе, в Вашингтоне, его поездки по западным столицам внушили Западу впечатление, что Пашинян - это тот человек, который способен рано или поздно вытеснить Россию из Армении. В подтверждение этого говорят падающие рейтинги популярности России, что является следствием пропаганды на всех уровнях, исходящих, в том числе из кругов, поддерживающих Пашиняна и его правительство. Он по-своему представляет ситуацию и считает, что Россия, в самом деле, сегодня завязла на Украине. Он уже на ранних стадиях специальной военной операции высказывался на Западе, что Армении не выгодна победа России, чтобы не восстановился Советский Союз.

      Недавно в интервью итальянской La Repubblica Пашинян назвал ошибкой полную зависимость Армении от России в сфере безопасности. По его словам, сегодня Россия сама нуждается в вооружении и при желании не сможет обеспечить потребности Армении.

      Очень плохой человек, этот Никол Воваевич. Надо с ним срочно что-то делать. Пусть и потеряем Армению. Может ей тоже надо пройти свой путь - до состояния ближневосточной страны, где "купи-продай" является главным смыслом.

      Просто великолепно и точно подметил Константин Затулин. В арабских странах, да и не только, всюду вроде все хорошо, но кроме частной лавочки и частного бизнеса у них нет особой социальной и культурной жизни. Обычная рутина жизни обычных "преуспевающих" (да и то не всех) людей. Поэтому отвлекают внимание молодежи на футбол и всякие музыкальные развлечения. Опять же это не для всех. Вот и туссуется молодежь и люди постарше в разных харчевнях, а то и просто на улице, чтобы забить оставшееся свободным время хоть каким-то социальным общением.
  12. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:05
    -1
    Цитата: Лешак
    Песков напомнил и о том, что в РФ проживает больше армян, чем в самой Армении

    Вот с этой диаспорой и нужно работать. Усиливать их влияние на ситуацию на исторической родине. И готовить пророссийского премьер министра взамен нынешнего. Не предпринимая ни каких действий Армению можно потерять.

    Какое горе, мама-джан ! Мы наконец то можем потерять Армению. Что же теперь делать?
  13. fabrice-6883
    fabrice-6883 Сегодня, 18:21
    0
    Si l'Arménie pense que l'OTAN sera plus à meme d'assurer sa sécurité, malgré le fait qu'elle soit en guerre avec l'Azerbaidjan, lui meme soutenu par la Turquie, elle meme membre important de l'OTAN, alors c'est que les dirigeants arméniens ont un problème avec leur cerveau.
    1. Knizhnik
      Knizhnik Сегодня, 20:09
      0
      La France a des problèmes avec la Turquie. Dans le Caucase du Sud, localement, la France peut obtenir satisfaction.
  14. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 19:57
    0
    НАТО решили выдавливать РФ откуда только можно, в том числе и из Южного Кавказа, а Армения здесь разменная монета. Дурни, не успеют очухаться, как окажутся втянутыми в новую войну. Запад привык воевать чужими руками, хоть бы на Украину посмотрели.
  15. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:07
    0
    Песков- это шнырь, имеет ли смысл переваривать его мысли?
  16. hiller
    hiller Сегодня, 20:36
    0
    Эта персона - враг России. А врага необходимо уничтожать. Во всех смыслах. Для начала в политическом и экономическом. Далее везде... хватит истории с территорией 404.
  17. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:49
    -1
    У нас любят валить всё на Пашиняна, будто при сохранении у власти карабахского клана всё было бы по-другому. Нет, Азербайджан все равно начал бы войну и победил независимо от того, какая власть в Армении. Он слишком долго и хорошо к этому готовился и провел в 2016 успешную репетицию (ещё при старой власти в Ереване).
  18. Елеазар бен Шауль
    Елеазар бен Шауль Сегодня, 20:58
    0
    "миссии возложенной на неё(Россию)
    Хочется спросить с Паршиняна - ты что ли чучело возложило ответственность?? С себя хромая утка спроси и с мамы своей