Противник продолжает попытки взломать оборону российской армии, частично перенеся внимание с Запорожского направления на Южно-Донецкое, но успеха так и не добился. Российские войска продолжают наступление на Купянском направлении, по данным Генштаба ВСУ, основной удар российской группировки направлен на Купянск, а также на Лиман.
Прошедшие сутки значительных изменений в обстановку не внесли, никаких прорывов не случилось, бои идут с переменным успехом. На Донецком направлении противник снова попытался отбить у наших позиции под Клещеевкой, а также атаковал в районе Веселое, всего российские войска отбили четыре атаки. По потерям ВСУ: до 225-и человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица М777 и РСЗО «Град». В районе Первомайское уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
На Запорожском направлении немного попритихло, противник так и не смог выбить российские войска с господствующих высот, а также взять Вербовое. На данный момент идет очередная перегруппировка потрепанных бригад ВСУ. Между тем, две атаки на наши позиции подразделениями в районе Работино все же состоялось, атаковали штурмовые группы 47-й механизированной бригады ВСУ. Не добившись успеха, противник отошел подсчитывать потери. За сутки уничтожено до 170-и всушников, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы М777 и одна М119, САУ Panzerhaubitze-2000, орудие FH-70 и гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе города Орехов уничтожен склад боеприпасов 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
На Красно-Лиманском штурмовые группы 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ трижды ходили в атаку в районах Торское и Червоная Диброва. Позиции российских войск противник взять не смог, за сутки потеряв свыше 70-и человек личного состава, три боевые бронированные машины, САУ Krab и гаубицу Д-20.
На Купянском наши продолжают медленное продвижение вперед, отражая контратаки ВСУ. За минувшие сутки наши российские войска нанесли удары по противнику в районах Синьковка, Песчаное, Берестовое и Стельмаховка. Уничтожено до 50-и украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
На Южно-Донецком продолжаются артиллерийские дуэли, обе стороны не жалеют снарядов. Наши нанесли удары в районах Угледар и Макаровка. В районе Урожайное уничтожена украинская ДРГ. Потери противника за сутки: до 175-и человек убитыми и ранеными, четыре автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, в том числе две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, два автомобиля и две гаубицы Д-30.