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Президент Турции не увидел возможности скорого мирного урегулирования конфликта на Украине

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Президент Турции не увидел возможности скорого мирного урегулирования конфликта на Украине

В настоящее время Турция не видит реальных перспектив скорого мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Но при этом Анкара будет и далее стремиться к посредничеству между Москвой и Киевом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Сочи, где он встречался с российским лидером Владимиром Путиным.


Как отметил турецкий президент, основные направления, по которым его страна будет и далее выступать в роли посредника, это ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции и обмен военнопленными. Эрдоган подчеркнул, что боевые действия причиняют большой вред не только Украине и России, но и всему Черноморскому региону.

В то же время, президент Турции подчеркнул, что конфликт должен как можно скорее завершиться миром, на основе международного права. Однако сейчас нет никаких перспектив для реализации данной цели, отметил Эрдоган. Анкара, по его словам, пытается содействовать встрече двух сторон и началу переговорного процесса, и, если стороны попросят турецкое руководство о посредничестве, оно готово внести свой вклад в мирное урегулирование.

Напомним, что в Сочи турецкий президент обсуждал с российским лидером не только украинский конфликт, но и вопросы российско-турецкого сотрудничества по целому ряду направлений, включая и атомную энергетику, а также последние события в Сирии, Ливии, странах Сахеля, в Закавказье. Эрдоган назвал контакты с российским руководством полезными для обоих государств.

Впрочем, нельзя не отметить, что Турция, при всей «миротворческой» риторике Эрдогана и неоднократно декларируемому им стремлению к посредничеству в переговорах между Россией и Украиной, поставляла и поставляет оружие Киеву, а не столь давно демонстративно отпустила командиров ВСУ, которые вроде как должны были находиться в Турции до завершения боевых действий.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 16:12
    +1
    Турция... поставляла и поставляет оружие Киеву...

    С этого и нужно было начинать про реальные перспективы скорого мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:17
      0
      Мир возможен только после Зеленского.Без вариантов.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 16:20
      0
      В настоящее время Турция не видит реальных перспектив скорого мирного урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

      Вначале украинцы, потом поляки. Реально конфликт лет на 10.
  2. HAM
    HAM Сегодня, 16:18
    0
    Миротворец,млин....кроме оружия и бпла турецкий спецназ кружится на Украине...на одесские курорты приехал наверное отдыхать...