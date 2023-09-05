Бывшего латвийского депутата хотят посадить за призывы жертвовать деньги для российской армии

В прибалтийских странах уже давно подогреваются антироссийские настроения, а на фоне украинского конфликта они еще более усилились.Одним из жертв подобной политики властей в Латвии стал бывший депутат Рижской городской думы Игорь Кузьмук, которого обвиняют в призывах к сбору средств для российских военных.Как сообщает латвийская пресса прокуратура страны запросила для него два года лишения свободы за то, что Кузьмук в своем Telegram-канале разместил призыв жертвовать деньги для российской армии. При этом сам обвиняемый вину не признал, и, по его словам, весь этот процесс имеет чисто политический характер.Этот сбор денег латвийский прокурор Каспар Згирскис назвал «материально-технической и финансовой помощью армии агрессора», за что можно упрятать за решетку на десять лет. Однако так как Кузьмук не является автором этого призыва, а лишь распространял его путем размещения в Telegram, то прокурор просит дать ему меньший срок – два года лишения свободы, а также еще год под надзором сотрудников так называемой пробации.По словам адвоката экс-депутата Рижской думы Иммы Янсоне, ее подзащитный стал жертвой дискриминации на основании политических взглядов и этнической принадлежности.