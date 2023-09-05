Индийская пресса: Индию могут вскоре официально переименовать в Бхарат, чтобы избавиться от британского колониального наследия

Уже в конце сентября индийский парламент в ходе внеочередной сессии может рассмотреть вопрос официального переименования страны. Так, Индия в недалеком будущем может быть названа Бхаратом, сообщает новостной канал Times Now со ссылкой на собственные источники.
Стоит напомнить, что название Бхарат происходит из языка хинди, который вместе с английским является в Индии официальным. Более того, в Конституции страны (версия на хинди) указано именно это название. Оно происходит от имени древнеиндийского царя, о котором рассказывается в эпосе «Махабхарата».
Также сообщается, что о целесообразности переименования Индии в ходе недавних дебатов заявил и глава индийских профсоюзов Раджив Чандрасекар. С его слов, страна на протяжении веков носила название Бхарат.
Наконец, самым очевидным маркером, указывающим на будущие изменения, является подпись президента Республики Индия Драупади Мурму, которая в официальном приглашении гостям G20 подписалась, как «президент Бхарата».
В свою очередь, глава индийского Конгресса Джайрам Рамеш на своей странице в соцсети написал, что Бхарат был переименован в Индию британцами. Следовательно, текущее название страны является колониальным и это нужно исправить.
Стоит добавить, что для принятия вышеупомянутой резолюции, ее должно поддержать простое большинство в обеих палатах парламента. При этом в случае решения о переименовании страны, английскую версию Конституции Индии придется редактировать в 10 местах.