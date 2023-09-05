Военное обозрение
Войти Регистрация

Индийская пресса: Индию могут вскоре официально переименовать в Бхарат, чтобы избавиться от британского колониального наследия

42
Индийская пресса: Индию могут вскоре официально переименовать в Бхарат, чтобы избавиться от британского колониального наследия

Уже в конце сентября индийский парламент в ходе внеочередной сессии может рассмотреть вопрос официального переименования страны. Так, Индия в недалеком будущем может быть названа Бхаратом, сообщает новостной канал Times Now со ссылкой на собственные источники.


Стоит напомнить, что название Бхарат происходит из языка хинди, который вместе с английским является в Индии официальным. Более того, в Конституции страны (версия на хинди) указано именно это название. Оно происходит от имени древнеиндийского царя, о котором рассказывается в эпосе «Махабхарата».

Также сообщается, что о целесообразности переименования Индии в ходе недавних дебатов заявил и глава индийских профсоюзов Раджив Чандрасекар. С его слов, страна на протяжении веков носила название Бхарат.

Наконец, самым очевидным маркером, указывающим на будущие изменения, является подпись президента Республики Индия Драупади Мурму, которая в официальном приглашении гостям G20 подписалась, как «президент Бхарата».

В свою очередь, глава индийского Конгресса Джайрам Рамеш на своей странице в соцсети написал, что Бхарат был переименован в Индию британцами. Следовательно, текущее название страны является колониальным и это нужно исправить.

Стоит добавить, что для принятия вышеупомянутой резолюции, ее должно поддержать простое большинство в обеих палатах парламента. При этом в случае решения о переименовании страны, английскую версию Конституции Индии придется редактировать в 10 местах.
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
42 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:10
    +10
    Правильно, а только Камасутру все знают и любят, а надо Махабхарату и Упанишады еще,а то чакры не полностью откроются! И аювердические знания не будут доступны лишь всем, мало лишь кому по имени Виталий.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 17:48
      +2
      Странно,а почему не "Рам радж" (царство Рамы)?
      Ждем "Виманы".
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:01
        0
        О, ИДЕЯ !!!
        Надо застолбить названия, где есть слово "Индийский", поменяв на Бхаратский.
        Бхаратский чай, Бхаратский бальзам, и т.д.
        Тогда когда другие попытаюся выпустить свой товар, им придётся платить за пользование моей торговой маркой ...
        wassat
        Ну а если всерьёз, то, хотя я обычно не поддерживаю исторических переименований, в этом случае за бхаратцев. Ведь это против Англии, пусть и чисто символический, выпад
        1. Наган
          Наган Сегодня, 18:13
          +3
          Цитата: Shurik70
          Бхаратский чай

          Как по мне, цейлонский лучше. Кстати, страну переименовали еще в прошлом веке в Sri Lanka, а чай все равно цейлонский.
          1. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 19:21
            0
            Китайский зелёный лучше. """"
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:05
      +1
      Ещё бы английский язык лишить статуса государственного и обязательного к изучению!!Нагличане же не учат в обязательном порядке тот же хинди!!
      1. Наган
        Наган Сегодня, 19:03
        +1
        Цитата: Бережливый
        Ещё бы английский язык лишить статуса государственного и обязательного к изучению!!Нагличане же не учат в обязательном порядке тот же хинди!!

        Нагличанам, кроме немногих специализирующихся на Индии, хинди на овощ не сдался. А в Индии, даже если назвать ее Бхарат, английский все равно остается языком межнационального общения. Там что ни штат, своя народность (а то и несколько), и у каждой народности свой язык, являющийся официальным в местах обитания этой народности. Больше половины страны не владеет хинди, и изучать его хочет примерно так, как карабахские армяне хотели изучать азербайджанский. Так что без английского им никуда.
        И, кстати, депутаты не-хиндиговорящих штатов совсем не обязательно проголосуют за новое именование.
      2. point
        point Сегодня, 19:09
        -1
        а вот это - глупость назло маме. за счет этого языка они установили общий стандарт и захватили коллцентры (как минимум, шучу... сейчас все гараздо хуже чем 20 лет назад, теперь и виндоуз по-пiзде пойдэ до уровня пиджн-тоэфл)
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:12
    +9
    Полуостров Индостан, тоже переименуем?
    Кино будет Бхаратское … lol
  5. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 17:14
    +1
    Наконец-то дошло до индусов, кто их из пушек в спину расстреливал. Как до жирафа, на седьмые сутки.) Еще нужно запретить все связи с англосаксами и расширить связи с нами.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 17:16
      -5
      Цитата: Artemion3
      Еще нужно запретить все связи с англосаксами и расширить связи с нами.

      А что у вас есть, кроме газа?
      1. Artemion3
        Artemion3 Сегодня, 17:28
        +1
        Кроме газа, у нас еще очень много технологичных товаров - вооружений от рособоронэкспорта.
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 17:36
          +1
          Кхм...
          А кроме оружия, чтоб воевать, есть что предложить?
          Для мирной жизни.
          Телефон, газировку, виндоз-95, чайник, телек, ноутбук?
          А то ведь это всё нам перекроют, если с вами дружить. Вы то чем нам всё это замените? Автоматом Калашникова?
          1. Artemion3
            Artemion3 Сегодня, 17:42
            -3
            Можно предложить участие в космической программе, разработке нового самолета, разработке программного обеспечения, что угодно.
            1. Альф
              Альф Сегодня, 17:49
              +5
              Цитата: Artemion3
              Можно предложить участие

              1.
              Цитата: Artemion3
              разработке нового самолета,

              Как там дело продвигается с FGFA ?
              2.
              в космической программе

              Луна-25 с тоской взирает на Чандраян-3...
              3.
              Цитата: Artemion3
              разработке программного обеспечения.

              Например, поисковую систему Спутник...
              Оно им надо ?
            2. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 17:51
              +2
              Цитата: Artemion3
              Можно предложить участие в космической программе

              Уже предложили. Отказались строить вместе с нами станцию. Сами хотят свою построить.
            3. AdAstra
              AdAstra Сегодня, 19:24
              0
              Вы наверное были немного в астрале, но не так давно была новость, что индусы отказались от нашего предложения строить совместно космическую станцию.
              1. Федька
                Федька Сегодня, 21:59
                0
                Индия отказалась и от российских самолётов в пользу Французских Rafale-M
          2. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 17:46
            -3
            Цитата: Neo-9947
            это всё нам перекроют, если с вами дружить

            Не понял. Закос под индуса, что ли?
          3. Artemion3
            Artemion3 Сегодня, 17:46
            0
            За чайником, телеком, ноутбуком - в Китай.
            1. Neo-9947
              Neo-9947 Сегодня, 17:58
              +3
              Без винды телек и ноутбук - кусок пластика ценой в 47 копеек.
              У нас мир 50 лет назад свернул на виртуально-программную дорогу развития. "Железо" не развивается. Может достигло своего предела?
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:35
        0
        Цитата: Neo-9947
        А что у вас есть, кроме газа?

        Ну, у некоторых даже газа нет, - только газики.
      3. Алексей Кошкаров
        Алексей Кошкаров Сегодня, 19:56
        0
        У нас течет Адвенсура Анакита - прородина индийцев
  6. kromer
    kromer Сегодня, 17:17
    +2
    От переименования мир не перевернётся. Да и что сейчас представляет из себя Индия и её зачуханная бывшая метрополия Мелкобритания. Небо и земля.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:51
      +3
      Цитата: kromer
      Да и что сейчас представляет из себя Индия и её зачуханная бывшая метрополия Мелкобритания. Небо и земля.

      В Индии премьера британского происхождения нет, а вот в Британии индус есть...
  7. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 17:17
    +3
    Своим существованием Индия обязана Британии. До них на этой земле не было единого государства в текущих границах. Были только бесконечные войны.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:23
      +6
      Цитата: ColdWind
      До них на этой земле не было единого государства в текущих границах

      А здесь вы правы, мелкие княжества и войны, только Британия своей сильной рукой собрала их воедино, выпотрошила и выбросила.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:19
    +6
    Так, Индия в недалеком будущем может быть названа Бхаратом

    Как ни назови, но никуда не деть, что было и все помнят, что Виктория была Королева Соединённого королевства Великобритании и с 1876 года, императрица Индии и так продолжалось до 1948 года. Ну не смогли вы господа индийцы создать государство, не было у вас "железных яиц" и это никаким названием не скрыть.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:23
    +3
    Хоть горшком назови, только в печь не ставь
    (Гуру из Мумбая, который раньше был Бомбеем)
  10. Privet
    Privet Сегодня, 17:23
    +3
    Всё правильно. Раньше, во времена Союза были отличные индийские фильмы, а сейчас один Бхарат.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:25
    +5
    Цитата: Бонифаций
    Полуостров Индостан, тоже переименуем?
    Кино будет Бхаратское … lol

    Кино будет сначала "Бхарат", потом "Бхарат-2". Будут петь и стрелять из пулемета "Максим", а потом все танцуют на крыше небоскреба и поют: "Я остаюсь, я буду здесь жить!"
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: faterdom
      Будут петь и стрелять из пулемета "Максим", а потом все танцуют на крыше небоскреба и поют: "Я остаюсь, я буду здесь жить!"

      А Максим будет подпевать...
  12. alystan
    alystan Сегодня, 17:42
    0
    Индию могут вскоре официально переименовать в Бхарат, чтобы избавиться от британского колониального наследия

    А что, правильно мыслят индусы. Если голландцы запретили использовать старое второе название своей страны "Голландия" по причине фантомного стыда за свои колониальные проделки, что понятно.

    Чего же индусам стесняться названия своей страны, которая была подневольной и она же под известным всему миру названием сбросила колониальные оковы. Вроде как гордиться надо.

    Что-то индусы после своего удачного освоения Луны стали беспокоиться о разном и почем зря. Хотя нет, в связи с проведением G-20 у них какой-то "испанский стыд" проявился с драпировкой лачуг бедняков.
  13. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 17:44
    +3
    Если и хотеть избавиться от колониального наследия, то сначала нужно выйти из Британского содружество наций, куда собрались все колони и протектораты, а потом и переименовывать, а так.. как ни называй ...
  14. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 17:45
    +3
    БРБКС вместо БРИКС? Смилуйтесь, господа бхаратские парламентарии smile
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:46
    0
    Бордель,кровати,мебель. И эти тудаже.
  16. Валерий Жмышенко
    Валерий Жмышенко Сегодня, 18:17
    +2
    Да ладно, все понятно. Это они специально, чтобы рупии за газ и нефть нам не возвращать.
  17. костя1
    костя1 Сегодня, 19:31
    0
    А жители как называться будут-бхаратяне? laughing
  18. Frettaskyrandi
    Frettaskyrandi Сегодня, 19:36
    +1
    Рамеш на своей странице в соцсети написал, что Бхарат был переименован в Индию британцами.

    Глава индийского Конгресс не знает этимологию названия собственной страны? Индию Индией назвали персы еще во времена Дария I. У персов название заимствовали греки, римляне, из латыни название в IX веке заимствуется староанглийским.
  19. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:56
    0
    Посмотрел Вики; Название индия произошло от наименования крупнейшеи реки на северо-западе этой страны. Древние индийцы называли её Синдху; это слово у древних персов звучало — Хинду, а у древних греков — Индос.
  20. bk0010
    bk0010 Сегодня, 20:07
    0
    Гм... С индейцами (которые в америках) что? Переименовывать будем?
  21. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 20:10
    0
    был Сиам - с 1939г Таиланд
    была Кампучия - стала Камбоджа (1953-70г) и с 1989г...
    была Персия - с 1935г стал Иран.
    Теперь и Индия туда же...
    fellow