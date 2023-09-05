Момент подрыва на минах двух украинских танков попал в кадр

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент подрыва на минах двух танков боевиков киевского режима. Кадры сняты в ходе попытки ВСУ наступать на российские позиции в районе населенного пункта Новодонецкое на угледарском направлении.
Во время попытки атаки экипаж украинского танка попытался объехать своего подорвавшегося на мине соратника, однако также подорвался на мине. Затем по вражеским танкам отработала артиллерия 36-й армии ВС РФ.
Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к наступлению на Угледарском направлении, атаковав крупными соединениями российские позиции в районах Новодонецкого и Новомайорского. Проводя массированный артобстрел, украинские боевики истощили минные поля, не дав при этом саперам ВС РФ возобновить их. Благодаря потере эффективности минных заграждений, украинским подразделениям удалось с малыми потерями приблизиться к российским позициям.
По состоянию на середину дня 5 сентября, противнику не удалось достичь успеха. Наступающие подразделения украинской армии понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике. Все ключевые позиции остаются за российской армией.
Однако, говорить о полном отражении попытки наступления на Угледарском направлении пока рано - противник продолжает атаки, делая ставку на массированное применение артиллерии. По наступающим подразделениям украинских боевиков работает российская авиация и артиллерия.