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Момент подрыва на минах двух украинских танков попал в кадр

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Момент подрыва на минах двух украинских танков попал в кадр

В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент подрыва на минах двух танков боевиков киевского режима. Кадры сняты в ходе попытки ВСУ наступать на российские позиции в районе населенного пункта Новодонецкое на угледарском направлении.


Во время попытки атаки экипаж украинского танка попытался объехать своего подорвавшегося на мине соратника, однако также подорвался на мине. Затем по вражеским танкам отработала артиллерия 36-й армии ВС РФ.




Ранее сообщалось, что ВСУ перешли к наступлению на Угледарском направлении, атаковав крупными соединениями российские позиции в районах Новодонецкого и Новомайорского. Проводя массированный артобстрел, украинские боевики истощили минные поля, не дав при этом саперам ВС РФ возобновить их. Благодаря потере эффективности минных заграждений, украинским подразделениям удалось с малыми потерями приблизиться к российским позициям.

По состоянию на середину дня 5 сентября, противнику не удалось достичь успеха. Наступающие подразделения украинской армии понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике. Все ключевые позиции остаются за российской армией.

Однако, говорить о полном отражении попытки наступления на Угледарском направлении пока рано - противник продолжает атаки, делая ставку на массированное применение артиллерии. По наступающим подразделениям украинских боевиков работает российская авиация и артиллерия.

Использованы фотографии:
Lostarmour.info
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:11
    +3
    В сети опубликованы снятые при помощи беспилотника кадры объективного контроля, на которых можно увидеть момент подрыва на минах двух танков
    Не контролировать, а добивать их дронами, до полной не ремонтопригодности.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:18
      +3
      За украинских танкистов. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
      Не помним. Не скорбим. Вообще по фигу.
      Земля им стекловатой. am
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 17:21
    0
    Из повреждений, пока, только гусянка, похоже.
    Чтобы не отремонтировали нужно ещё артой перепахать там, чтобы сгорели. Тогда точно только в мартен.
    1. Игорь К
      Игорь К Сегодня, 17:24
      -12
      Как бы мы не относились к их нацистскому руководству в большей части гибнут просто солдаты которые исполняют приказ (славяне).
      1. Юра
        Юра Сегодня, 17:35
        +4
        Цитата: Игорь К
        Как бы мы не относились к их нацистскому руководству в большей части гибнут просто солдаты которые исполняют приказ (славяне).
        Пока идут боевые действия они нам противники, враги и чтобы мы не говорили это так.
    2. Woroshilow
      Woroshilow Сегодня, 17:31
      0
      Это Вам не это, если мина ТМ-62 то это еще пару разбитых катков и лопнутых торсионов, если ТМ-89 там может быть для экипажа еще всё печальней.
    3. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:35
      +1
      "...видишь вон те 2 танка? У одного гусеница перебита, у другого подвеска. В тыл утащат - это им работы на полчаса. Сжечь их надо!" (с) 28 панфиловцев
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 19:42
      0
      Артой не есть гуд. Там ещё мины и они могут сработать от снарядов. Дронами их надо
  3. Normann
    Normann Сегодня, 17:35
    0
    Внятные ролики или скриншоты приемлемого качества нам покажут когда-нибудь???
  4. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 18:14
    +1
    Цитата: Normann
    ролики или скриншоты приемлемого качества нам покажут когда-нибудь?

    Наверное для победы в войне - нет смысла в супер-пупер качестве такой съемки, т.к. это увеличит стоимость оптики дронов, которые долго не живут.
    Пример: Средняя стоимость 1 Байрактара ТВ2 (с такой дорогой супероптикой) 2.5 миллиона долларов (это 241.5 миллионов рублей), ну и где они на украине теперь?
    Чтобы было понятно: стоимость танка Т-90 такая же (2.5 млн. $).