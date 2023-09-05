Западная пресса: Созданному в 2015 году специальному управлению СБУ приписывают устранение деятелей ДНР Захарченко и Моторолы

Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей

В 2015 году в составе Службы безопасности Украины (СБУ) было создано специальное управление, перед которым поставили задачи устранения «коллаборантов». Так киевский режим именует пророссийски настроенных людей. Об этом сообщает издание The Economist, ссылаясь на бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко.В 2014 году Наливайченко был назначен директором Службы безопасности Украины. Со временем руководство страны, и это он был вынужден признать, решило приступить к внесудебному уничтожению своих противников.- заявил украинский политик.В подробности Наливайченко вдаваться не стал. Но The Economist пишет, что под управлением для расправ над «коллаборантами» понимается пятое управление контрразведки СБУ, которое отвечало за диверсионные действия. Западная пресса пишет, что созданному в 2015 году специальному управлению СБУ приписывают устранение таких видных командиров ополчения и государственных деятелей Донецкой Народной Республики (ДНР) как Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола) и Михаил Толстых (Гиви).По утверждению источников зарубежного издания, данное управление демонстрировало наибольшую эффективность в плане диверсионной деятельности. Это было связано, в том числе, и с масштабами финансирования украинской контрразведки. Бюджет Службы безопасности Украины (СБУ) в пять раз выше, чем у Главного управления разведки (ГУР), поскольку СБУ – отдельное ведомство, а ГУР – главк в составе Министерства обороны.Кроме того, западное СМИ утверждает, что наиболее спорные операции спецслужбы проводят только после получения соответствующей санкции от украинского президента. Менее ответственные задачи выполняются после принятия соответствующего решения руководством СБУ или даже конкретного управления.Интересно, что западная пресса, ссылаясь на источник в украинском руководстве, пишет, будто бы Владимир Зеленский приказал всячески избегать ущерба мирным гражданам при проведении специальных диверсионных операций. Не исключено, что с помощью вброса такой информации Зеленского пытаются «обелить», показывая неким «рыцарем», заботящемся о мирном населении. На самом деле, очень многие спецоперации и СБУ, и ГУР сопровождаются жертвами среди мирных жителей.