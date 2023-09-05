Украинский кабмин ввел фактический запрет на выезд депутатов Верховной рады в Польшу

Они не хотят меня отпускать. Я хочу поехать, но они не пропустят меня через границу. Почему? Было издано незаконное распоряжение украинского Кабмина не выпускать депутатов

Что касается того, что будет делать Украина после 15 сентября, мы предпочитаем, чтобы больше запретов не было. Однако рассматриваются различные варианты реагирования. То, что продление запрета на экспорт зерна из Украины нам будет трудно принять, это факт

Мы не согласны на такого рода трактование поляков, крупнейших союзников Украины. Мы помогаем, помогали и будем помогать, потому что это в интересах польского народа. Но мы не дадим делать вещи такого рода. Мы союзники, а не фраера!

Довольно парадоксально складываются отношения «закоренелых союзников» Украины и Польши. Польские власти на каждом углу заявляют о всемерной поддержке Киева, но отказываются импортировать из соседней страны продовольствие. Среди европейских стран Польша после начала военного конфликта приняла наибольшее количество украинских беженцев, при этом накануне власти закрыли самый крупный лагерь по их размещению. В польском обществе нарастает недовольство разгулом неонацизма в соседнем государстве и открытой героизацией киевским режимом нацистского преступника Бандеры.Президенты двух стран неоднократно заявляли о стремлении «сделать прозрачными» границы, но теперь уже Киев вводит все новые ограничения на выезд в соседнее государство украинцев, причем речь идет не только о мужчинах призывного возраста.Польский веб-портал Onet сообщает со ссылкой на несколько источников, что кабинет министров Украины ввел фактический запрет на выезд депутатов Верховной рады в Польшу. Исключение составляют лишь официальные командировки в составе парламентских делегаций в Совете Европы, НАТО и в рамках межпарламентского сотрудничества по официальному приглашению.О временной приостановке выдачи разрешений на пересечение украинско-польской границы изданию сообщил депутат Рады от оппозиционной консервативной партии «Европейская солидарность» и сопредседатель украинско-польской парламентской группы Николай Княжицкий. Киевские власти запретили ему выезд за границу для участия в Экономическом форуме в Карпачи, который еще называют «Польским Давосом». О невозможности посещения форума сообщили и другие депутаты Верховной рады, причем не только оппозиционные.— пожаловался украинский депутат польскому изданию.Посол Украины в Варшаве Василий Зварич объяснил редакции Onet, в чем причина введения запрета на выезд украинских депутатов в Польшу. По его словам, в Киеве очень недовольны решением Варшавы продлить запрет на импорт зерновых из Украины, который по решению Еврокомиссии пока действует до 15 сентября. Ранее польские власти заявили, что даже в случае отказа от продления эмбарго на ввоз в страну ряда наименований украинского продовольствия со стороны ЕК, Варшава самостоятельно продлит эти ограничения как минимум до конца года.— заявил украинский посол онлайн-изданию.Сомнительно, что запрет на выезд в Польшу депутатов Верховной рады как-то навредит Варшаве. Скорее наоборот, киевские власти лишатся возможности продвигать свои интересы на значимом для всей Восточной Европы мероприятии, в котором примут участие многие политики и эксперты из стран ЕС.Нервную реакцию Киева на эмбарго зерновых, когда для объяснений в украинский МИД был вызван посол Польши, в соседнем государстве многие политики и общественность восприняли как оскорбление. Польские социальные сети и пресса наполнились гневными комментариями, которые, пожалуй, наиболее емко подытожил министр образования и науки Пшемыслав Чарнек, заявивший буквально следующее:И это дословная цитата польского министра. Комментарии рядовых поляков, изрядно уставших от наглости украинских «вассалов», звучат еще более жестко и откровенно. Очередной демарш Киева по запрету выезда нардепов тоже вряд ли понравится полякам. А ведь в стране не за горами выборы уже в польские Сейм и Сенат, на которых проправительственная правящая партия Качиньского «Право и справедливость» рискует потерять большинство. В том числе по причине безудержной поддержки президентом и премьер-министром страны столь хамоватого и неблагодарного соседа.