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Губернатор Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ села Козинка

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Губернатор Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ села Козинка

В результате очередного обстрела украинскими формированиями села Козинка в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, комментируя регулярные обстрелы региона украинскими формированиями.


Как отметил глава региона, село Козинка подверглось повторному обстрелу со стороны украинской армии. В результате обстрела были повреждены более десяти жилых домов, линии электропередачи и газоснабжения. В село прилетело не менее восьми артиллерийских снарядов, сообщил губернатор Белгородской области.

В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер

- написал Гладков.


По утверждению главы региона, женщину уже госпитализировали в центральную районную больницу. Сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, что село Козинка находится в Грайворонском городском округе. Этот округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, находящиеся на его территории населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам украинской артиллерии и налетам беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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10 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:36
    -3
    В результате очередного обстрела украинскими формированиями села Козинка в Белгородской области погиб мирный житель.
    Соболезную, родным и близким. Это же территория РФ, ни чего не поменялось?
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:44
      +2
      Цитата: Trapp1st
      Это же территория РФ, ни чего не поменялось?


      Да у нас по Кремлю беспилотником ударили и ничего не поменялось. Что хотеть после этого от защиты Белгородской области?
      Родным и близким мои соболезнования.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 17:48
        0
        Да у нас по Кремлю беспилотником ударили и ничего не поменялось. Что хотеть после этого от защиты Белгородской области?
        Понимаю Кремль все таки памятник, история, но за жителей погибающих в Белогородкой области переживаю куда больше.
        1. kromer
          kromer Сегодня, 18:30
          -2
          Цитата: Trapp1st
          Понимаю Кремль все таки памятник, история


          А ничего что среди большого числа зданий Московского кремля, беспилотник выбрал именно то здание, где сидит президент РФ? Какая к чёрту история?
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:46
    -1
    Пленных восстанавливать эти села, потом Донбасс, потом то, что останется от Украины не под Западом. И только потом, кто жив останется - на свободу, и то с запретом проживания в столицах и в Крыму.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: faterdom
      Пленных восстанавливать эти села,


      Сёла восстановят и без них. Только кто в том же Работино жить то будет?
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:50
      +1
      Пленных восстанавливать эти села, потом Донбасс
      Заключать контракты и завозить миллионы мигрантов куда прибыльней, посмотрите на Мелитополь.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 17:56
        +2
        Цитата: Trapp1st
        Заключать контракты и завозить миллионы мигрантов куда прибыльней


        У нас в стране полно своих безработных. А что эти миллионы мигрантов творят сейчас в России? Предлагаете усугубить ситуацию? Или реально считаете, что русский человек уже не способен стену отштукатурить в строящемся доме?
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 18:01
          0
          У нас в стане полно своих безработных. А что эти миллионы мигрантов творят сейчас в России? Предлагаете усугубить ситуацию?
          Ага, и зовут меня Марат и Ко.
    3. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 19:35
      +1
      Людей тоже пленные воскресят? """"