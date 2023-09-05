Губернатор Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ села Козинка

В результате повторного обстрела села Козинка погиб мирный житель. Леонид Александрович скончался от полученных ран на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Еще один человек ранен — женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения бедер

В результате очередного обстрела украинскими формированиями села Козинка в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, комментируя регулярные обстрелы региона украинскими формированиями.Как отметил глава региона, село Козинка подверглось повторному обстрелу со стороны украинской армии. В результате обстрела были повреждены более десяти жилых домов, линии электропередачи и газоснабжения. В село прилетело не менее восьми артиллерийских снарядов, сообщил губернатор Белгородской области.- написал Гладков.По утверждению главы региона, женщину уже госпитализировали в центральную районную больницу. Сейчас пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.Напомним, что село Козинка находится в Грайворонском городском округе. Этот округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины, находящиеся на его территории населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам украинской артиллерии и налетам беспилотных летательных аппаратов ВСУ.