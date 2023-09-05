Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия нанесла контрудар в районе Работино, ударив с фланга по боевым порядкам противника. Заняты несколько улиц. Штурмовые подразделения бригады закрепились в селе. Выполнение боевой задачи продолжается

Российские войска нанесли контрудар в районе Работино на Запорожском направлении, в атаку пошли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. По данным, поступающим с передовой, десантники заняли несколько улиц села. Об этом сообщают сразу несколько российских ТГ-каналов.Наши контратаковали в районе Работино, ударив во фланг подразделениям ВСУ, ранее занявшим передовые позиции российских войск. Точно сказать, части какой бригады ВСУ там находились, мы не можем, данных пока нет, но в последних атаках на этом направлении участвовали остатки 82-й ОДШБр, а также 47-й ОМБр "Магура". Скорей всего, по ним и ударил наш десант, войдя в Работино и заняв несколько улиц. При этом, как подчеркивается, наши продолжают атаковать.- говорится в сообщении.Предполагается, что в случае развития наступления, наши могут устроить котел наступающим в районе Вербового подразделениям ВСУ. Отметим, что официальных сообщений на эту тему нет, Минобороны пока никак не комментирует происходящее на Запорожском направлении.Ранее Киев объявил, что ВСУ якобы контролируют Работино, но на самом деле этого не было, населенный пункт находился в серой зоне. Наши действительно вышли из села, в ночь с 1 на 2 сентября оставив южные окраины и закрепившись на заранее подготовленных позициях на высотах южнее села. Но и ВСУ закрепиться в нем не смогли, так как с господствующих высот по руинам Работино работала российская артиллерия.По другой информации, в ходе ротации подразделений из-за возникшей неразберихи наши потеряли важный опорный пункт в самом Работино. Будем надеяться, что уже вернули.