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Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ

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Telegram-каналы: 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия контратаковала в районе Работино, ударив во фланг ВСУ

Российские войска нанесли контрудар в районе Работино на Запорожском направлении, в атаку пошли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. По данным, поступающим с передовой, десантники заняли несколько улиц села. Об этом сообщают сразу несколько российских ТГ-каналов.


Наши контратаковали в районе Работино, ударив во фланг подразделениям ВСУ, ранее занявшим передовые позиции российских войск. Точно сказать, части какой бригады ВСУ там находились, мы не можем, данных пока нет, но в последних атаках на этом направлении участвовали остатки 82-й ОДШБр, а также 47-й ОМБр "Магура". Скорей всего, по ним и ударил наш десант, войдя в Работино и заняв несколько улиц. При этом, как подчеркивается, наши продолжают атаковать.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия нанесла контрудар в районе Работино, ударив с фланга по боевым порядкам противника. Заняты несколько улиц. Штурмовые подразделения бригады закрепились в селе. Выполнение боевой задачи продолжается

- говорится в сообщении.

Предполагается, что в случае развития наступления, наши могут устроить котел наступающим в районе Вербового подразделениям ВСУ. Отметим, что официальных сообщений на эту тему нет, Минобороны пока никак не комментирует происходящее на Запорожском направлении.

Ранее Киев объявил, что ВСУ якобы контролируют Работино, но на самом деле этого не было, населенный пункт находился в серой зоне. Наши действительно вышли из села, в ночь с 1 на 2 сентября оставив южные окраины и закрепившись на заранее подготовленных позициях на высотах южнее села. Но и ВСУ закрепиться в нем не смогли, так как с господствующих высот по руинам Работино работала российская артиллерия.

По другой информации, в ходе ротации подразделений из-за возникшей неразберихи наши потеряли важный опорный пункт в самом Работино. Будем надеяться, что уже вернули.
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17 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:49
    +13
    Котел и перемолоть их всех. Особенно нациков. Добровольно сдавшихся - на работы по восстановлению разрушенного (после фильтрации само собой)
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:24
      -4
      Сдавшихся пока сдаться не успели, хватит бисер перед свиньями метать.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:45
      0
      Цитата: Nexcom
      Котел и перемолоть их всех. Особенно нациков. Добровольно сдавшихся - на работы по восстановлению разрушенного (после фильтрации само собой)

      Долго им придётся всё восстанавливать. Лет по 25 каждому.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:50
        +1
        Я лично не против. Хоть 30 лет.
        -------------------------
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:49
    +10
    Молодцы, пскобские! Одни из лучших воинов в мире!
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:07
    +2
    Эти контратаки очень нужны и решительны для того, чтобы они поняли, что их июньское наступление окончательно похоронено.Если им удастся обратить вспять скудные территориальные завоевания Украины, их знаменитое наступление в конечном итоге закончится решающим поражением.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 18:14
      +4
      Цитата: Carlos Sala
      Эти контратаки очень нужны и решительны для того, чтобы они поняли, что их июньское наступление окончательно похоронено.


      А то что летнее наступление ВСУ провалилось и так не понятно? Бригады первого и второго эшелона разбиты, а бригады третьего эшелона сейчас наши доколачивают.
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:25
      0
      Котел хорошо когда туда все втягиваются и с тылу сильно давить не смогут при смыкании, видимо втянулись.
  4. МеВеД
    МеВеД Сегодня, 18:28
    -8
    Кого выбивают, если Работино не занято ВСУ?
    1. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 18:54
      +2
      На севере поселка полно ВСУшников окопалось.
      Вот последние новости от Архангел Спецназа.
      В Работино сегодня был ликвидирован командир роты «элитной» 47-й бригады ВСУ после точечного артобстрела. Судя по радиоэфиру у них не все хорошо, эвакуация тяжело выдается.
      Подразделения ВС РФ нанесли контрудар в районе Работино с запада и востока, противник все еще находится в северной части, поэтому пока говорить о полном освобождении рано.
  5. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:36
    +1
    Ну если целая дивизия десантников в атаку пошла - тогда у крайнюков шансов никаких нет.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:41
    +3
    Не верю я в котлы, при примерно равном соотношение сил, особенно при столь стремительно развитии разведки БПЛА, космос, радио разведка и высокоточных и дальнебойных средств поражения.
  7. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:54
    +3
    Британский танк challenger 2 уничтожен в бою впервые после 30 лет производства hi
  8. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 19:01
    +4
    Ребятки работают! «Сапоги» не гоже терять! 76-я Гвардейская Псковская ВПЕРЁД!!!
  9. topol717
    topol717 Сегодня, 19:34
    -4
    Наши действительно вышли из села, в ночь с 1 на 2 сентября оставив южные окраины и закрепившись на заранее подготовленных позициях на высотах южнее села.

    При этом на этом сайте и на ТВ все говорили, что южные окраины села мы контролируем.
    И как им теперь верить?
  10. МЮД
    МЮД Сегодня, 20:04
    +2
    Мне нравятся народные пословицы и поговорки. Одна из них говорит - не говори гоп, пока не перепрыгнул, и не говори гоп пока не посмотрел во что прыгнул. Поэтому ненавижу писак журналистов которые уже все предсказали и предвосхитили. А потом случается "Луна-25". Так и здесь. Успехов нашим войнам.
  11. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 20:48
    0
    У нас всё котлами грезят... Но переход в контрнаступление - это основа военного искусства. Пока противник не успел выстроить оборону, но уже пришел в беспорядок...