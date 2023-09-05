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Правоохранители задержали подозреваемую в покушении на бывшего начальника таможни ЛНР

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Правоохранители задержали подозреваемую в покушении на бывшего начальника таможни ЛНР

Луганские правоохранители задержали подозреваемую в покушении на убийство бывшего начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. В его доме произошел взрыв, из-за чего мужчина попал в реанимацию.

О задержании злоумышленницы сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

3 сентября гражданка, проживающая в Луганске, отдала бывшему чиновнику мобильный телефон с установленным внутри взрывным устройством. Когда Афанасьевский включил аппарат, произошел взрыв. Пострадал не только он, но и его сын, который на тот момент также находился дома. Оба получили по нескольку ранений. Пострадавших отвезли в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Их жизни и здоровью угрозы нет»

- сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Женщина, покушавшаяся на Афанасьева и задержанная правоохранителями, находится под стражей и активно признается в содеянном.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают тех, кто еще был причастен к покушению, проводят экспертизы и производят другие оперативно-следственные действия.

Ранее ряд СМИ, рассказывая о происшествии, сообщали противоречивую информацию, особенно касательно состояния здоровья Афанасьевского. Другие утверждали, что злоумышленники установили бомбу дома у экс-главы таможни.

В украинской прессе утверждают, ссылаясь на источники в СБУ, что к организации взрыва имеет отношение именно эта спецслужба.
Использованы фотографии:
Следственный комитет РФ
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20 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 17:48
    +5
    Не буду давить на следствие, куда ей на следственном эксперименте засунуть телефон с взрывным устройством.
  2. kromer
    kromer Сегодня, 18:05
    -6
    Луганские правоохранители задержали подозреваемую в покушении на убийство


    Зачем задерживать? При попытке к бегству или при оказании вооружённого сопротивления уже никак? Чего с ним нянчится? Грохнули и осветили во всех СМИ и телегах, чтоб другим не повадно было.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 18:15
      +3
      Во-первых это незаконно и тупо во вторых надо провести следствие найти может подельников.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 18:18
        -3
        Цитата: Кронос
        Во-первых это незаконно


        А наших пленных калечить и убивать это законно? Мирным населением прикрываться это законно? Где Вы тут закон увидели? Мразей уничтожать их же методами, вот это законно.
        А подельников ищите на передовой. Там перед нашими войсками их много.
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 18:28
          +5
          Куда вы спешите? Лишь бы кончить на месте. Мы ж цивилизованные люди.
          Ну, не сама же она всё спланировала. Сначала надо узнать от нее всю информацию. Всю цепочку выявить.
          А потом можно и кончить.
          1. kromer
            kromer Сегодня, 20:05
            -1
            Цитата: Neo-9947
            Куда вы спешите? Лишь бы кончить на месте. Мы ж цивилизованные люди.
            Ну, не сама же она всё спланировала. Сначала надо узнать от нее всю информацию. Всю цепочку выявить.
            А потом можно и кончить.


            Ну убили Дугину, корреспондента в Питере аккредитованном при СВО. Время сколько прошло? Выявили цепочку? И что?
          2. kromer
            kromer Сегодня, 20:15
            -1
            Цитата: Neo-9947
            Мы ж цивилизованные люди.
            Ну, не сама же она всё спланировала.


            Не сама. Ну вот мы как цивилизованные люди выявим, что заказчик начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Как по Вашему мы должны ЦИВИЛИЗОВАННО наказать заказчика? Мы же его уже полтора года цивилизованно должны наказать. И что? Наказан? Да на нём столько висит, что 20 пожизненных минимум светит. А потом он скроется в США. Будем его искать, чтоб цивилизованно наказать? Вы сами в это верите?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:09
    0
    Надеюсь повесят, как Софью Перовскую.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:17
    0
    Когда Афанасьевский включил аппарат, произошел взрыв.

    А что он думал, когда взял чужой телефон, это сразу было понятно -"чужой телефон" с сюрпризом.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: tihonmarine
      А что он думал, когда взял чужой телефон,

      Возможно, радовался такой взятке.
      Следакам стот и с ним поработать.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 18:28
      +4
      Хм...а действительно странно, как это "высокопоставленный чиновник" взял чужой телефон? Мне вот никто не даёт свой телефон. На работе пользуюсь корпоративным телефоном с корпоративной сим картой, для личных целей пользуюсь своим телефоном. И как это кто-то подошёл и дал кому-то какой-то телефон просто так? Поэтому сразу возникают вопросы: что это за телефон и почему "высокопоставленный чиновник" его взял, да ещё и пользовался им дома?
    3. Вольноопределяющийся Марек
      Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:31
      +3
      А, вот кстати- да! Не оправдывая даму, напрашиваются вопросы. Передала телефон? Чего это вдруг? Подарок? Или, что то другое? Что именно? Думается, что предварительное расследование будет произведено тщательно. И, всем сестрам- по серьгам.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 18:35
        +1
        Нет, как обычно, коррупцию не заметят.
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 19:00
        0
        Что вы всё ухватились за этот телефон? Вам никогда ничего не передавали? Может она курьер? Раз взяли так быстро, значит он её хорошо знает. Может любовница вернула подарок. Это классика для разведок,- бабу подложить. Такое впечатление, что лишь бы первым написать, первую же мысль, абсолютно не успев подумать. Речь об операции разведки, тут ваши гениальные мысли выглядят по крайней мере смешно.
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 19:10
          -2
          Цитата: URAL72
          Что вы всё ухватились за этот телефон?

          Ну так нужно же обгадить.
  5. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 18:28
    0
    таможня,телефон,странно всё это.наверное аппарат был дорогущий,раз он его взял.да ещё и домой принёс.очень странно.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:46
    +1
    Без доказательств ничего не скажу про вышеозначенного чиновника, но на вооружение, для борьбы с коррупцией, я бы посоветовал.
    Не чтоб взрывалось, а так чтоб недельку красненький, в смысле покрашенный, походил. Жаль юридически не правомерно будет.
  7. Керенский
    Керенский Сегодня, 20:06
    0
    Телефон, явно не "домашней выделки", умные люди работали. Или.. На кухне с хахалем сварили ЭГДН... Прекурсоры слили в канализацию..
  8. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:16
    -2
    Шалавы нужно уничтожать, это не женщина, а таможенника сажать за взятки.
  9. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 21:14
    0
    Очень мутно всё, впрочем, изложение наших пресс-служб другим и не бывает.
    Зачем бывшему начальнику таможни передавать телефон? "С Вами хотят поговорить?" Попахивает вербовкой.