Правоохранители задержали подозреваемую в покушении на бывшего начальника таможни ЛНР

Их жизни и здоровью угрозы нет»

Луганские правоохранители задержали подозреваемую в покушении на убийство бывшего начальника таможни ЛНР Юрия Афанасьевского. В его доме произошел взрыв, из-за чего мужчина попал в реанимацию.О задержании злоумышленницы сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.3 сентября гражданка, проживающая в Луганске, отдала бывшему чиновнику мобильный телефон с установленным внутри взрывным устройством. Когда Афанасьевский включил аппарат, произошел взрыв. Пострадал не только он, но и его сын, который на тот момент также находился дома. Оба получили по нескольку ранений. Пострадавших отвезли в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.- сообщили в пресс-службе Следственного комитета.Женщина, покушавшаяся на Афанасьева и задержанная правоохранителями, находится под стражей и активно признается в содеянном.По факту преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают тех, кто еще был причастен к покушению, проводят экспертизы и производят другие оперативно-следственные действия.Ранее ряд СМИ, рассказывая о происшествии, сообщали противоречивую информацию, особенно касательно состояния здоровья Афанасьевского. Другие утверждали, что злоумышленники установили бомбу дома у экс-главы таможни.В украинской прессе утверждают, ссылаясь на источники в СБУ, что к организации взрыва имеет отношение именно эта спецслужба.