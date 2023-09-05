Власти Саудовской Аравии решили продлить сокращение объёмов добычи нефти до начала следующего года

Власти Саудовской Аравии решили продлить до 2024 года срок действия принятых в июле текущего года мер, предполагающих сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки.
Как сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства энергетики королевства, до конца года объемы нефтедобычи будут составлять около девяти миллионов баррелей в сутки. Однако при этом предполагается ежемесячный пересмотр этого решения. В результате Эр-Рияд оставляет за собой возможность как увеличения сокращения, так и, наоборот, вывода на мировые рынки дополнительных объемов "черного золота".
По словам саудовского чиновника, добровольное сокращение объемов нефтедобычи является одной из мер, к которым страны ОПЕК+ прибегают в целях поддержания стабильности и равновесия на нефтяных рынках.
Путем сокращения поставок нефти на мировые рынки власти Саудовской Аравии, судя по всему, намереваются вернуть котировки нефти к трехзначным значениям. В августе королевство уже объявило о значительном повышении цен свою нефть, поставляемую в страны Европы и Средиземноморья, а также подняло стоимость нефти, поставляемой в Азию. Саудовская Аравия также подняла почти все цены сентябрьских поставок в Азию и Европу.
Власти Саудовской Аравии объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи после состоявшейся в июне встречи в рамках ОПЕК, по итогам которой сторонам не удалось договориться о новых мерах. В августе к Саудовской Аравии присоединилась Россия, сократив экспорт нефти морским путем на 500 тысяч баррелей в сутки.