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Власти Саудовской Аравии решили продлить сокращение объёмов добычи нефти до начала следующего года

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Власти Саудовской Аравии решили продлить сокращение объёмов добычи нефти до начала следующего года

Власти Саудовской Аравии решили продлить до 2024 года срок действия принятых в июле текущего года мер, предполагающих сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки.


Как сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства энергетики королевства, до конца года объемы нефтедобычи будут составлять около девяти миллионов баррелей в сутки. Однако при этом предполагается ежемесячный пересмотр этого решения. В результате Эр-Рияд оставляет за собой возможность как увеличения сокращения, так и, наоборот, вывода на мировые рынки дополнительных объемов "черного золота".

По словам саудовского чиновника, добровольное сокращение объемов нефтедобычи является одной из мер, к которым страны ОПЕК+ прибегают в целях поддержания стабильности и равновесия на нефтяных рынках.

Путем сокращения поставок нефти на мировые рынки власти Саудовской Аравии, судя по всему, намереваются вернуть котировки нефти к трехзначным значениям. В августе королевство уже объявило о значительном повышении цен свою нефть, поставляемую в страны Европы и Средиземноморья, а также подняло стоимость нефти, поставляемой в Азию. Саудовская Аравия также подняла почти все цены сентябрьских поставок в Азию и Европу.

Власти Саудовской Аравии объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи после состоявшейся в июне встречи в рамках ОПЕК, по итогам которой сторонам не удалось договориться о новых мерах. В августе к Саудовской Аравии присоединилась Россия, сократив экспорт нефти морским путем на 500 тысяч баррелей в сутки.
Использованы фотографии:
Pixabay
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:43
    +1
    А как на это отреагирует страна бензоколонка США - увеличит добычу нефти?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:49
      +3
      Даёшь баррель по 200 долларов. good
      Надо бы нам тоже подсократить добычу, а когда американские сланцевики по новой наберут кредитов, опять обрушить цену на нефть, чтобы окончательно похоронить американских сланцевиков. am
  2. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:27
    +3
    Байдену будет приятно. И ценовым потолочникам в Европе.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:01
      0
      Да, потолок прохудился у ребят... Ногти на ногах от злобы, наверное, грызут.

      Ещё стоит передать привет французской атомной энергетике и поздравить их с повышением цен на уран из Нигера в 250 раз с 0,8 до 200 долларов за кг. Зелёная энергетика в Европе сейчас расцветёт
  3. ASM
    ASM Сегодня, 19:56
    +1
    Похоже ядро Опек потихоньку вливается в Брикс. Т.е. договариваться о взаимовыгодных ценах будут без п-сов. Само-собой процесс не ближайшего времени, но этот процесс уже начался.