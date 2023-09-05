Власти Саудовской Аравии решили продлить сокращение объёмов добычи нефти до начала следующего года

Власти Саудовской Аравии решили продлить до 2024 года срок действия принятых в июле текущего года мер, предполагающих сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки.Как сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства энергетики королевства, до конца года объемы нефтедобычи будут составлять около девяти миллионов баррелей в сутки. Однако при этом предполагается ежемесячный пересмотр этого решения. В результате Эр-Рияд оставляет за собой возможность как увеличения сокращения, так и, наоборот, вывода на мировые рынки дополнительных объемов "черного золота".По словам саудовского чиновника, добровольное сокращение объемов нефтедобычи является одной из мер, к которым страны ОПЕК+ прибегают в целях поддержания стабильности и равновесия на нефтяных рынках.Путем сокращения поставок нефти на мировые рынки власти Саудовской Аравии, судя по всему, намереваются вернуть котировки нефти к трехзначным значениям. В августе королевство уже объявило о значительном повышении цен свою нефть, поставляемую в страны Европы и Средиземноморья, а также подняло стоимость нефти, поставляемой в Азию. Саудовская Аравия также подняла почти все цены сентябрьских поставок в Азию и Европу.Власти Саудовской Аравии объявили о дополнительном добровольном сокращении добычи после состоявшейся в июне встречи в рамках ОПЕК, по итогам которой сторонам не удалось договориться о новых мерах. В августе к Саудовской Аравии присоединилась Россия, сократив экспорт нефти морским путем на 500 тысяч баррелей в сутки.