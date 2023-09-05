Западная пресса: Одна из финских оборонных компаний рассматривает возможность частичного переноса производства на Украину

Patria – финская государственная компания, специализирующаяся на производстве бронетехники, артиллерии и боеприпасов, прорабатывает вопрос о налаживании производства вооружений на территории Украины. Об этом сообщает ресурс Defense News.
Так, по данным американского военного журнала, речь идёт о наращивании вышеупомянутой оборонной компанией выпуска артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Как рассказал в беседе с изданием один из сотрудников финского оборонного ведомства, компания даже планирует частично перенести производство на Украину.
Нам известно о заинтересованности Киева в приобретении финской оборонной продукции. Между администрациями и компаниями прошли дискуссии по поводу развития двустороннего сотрудничества в этой области
– отметил собеседник издания.
В то же время, полагают эксперты, официальный Хельсинки наверняка окажет всю необходимую поддержку украинским властям в этом вопросе. Более того, по словам одного сотрудника финского Института международных отношений Йоэла Линнайнмяки, новый кабмин, сформированный по итогам прошедших весной этого года выборов в стране Национальной Консервативной партией (НКП), решительно настроен на поддержку Украины.
Примечательно, что в самой Patria отказались напрямую комментировать информацию о возможном открытии такого производства на территории вышеупомянутой страны.
Кстати говоря, как ранее сообщало финская государственная телерадиокомпания Yle, Финляндия может наладить с Польшей и совместное производство бронемашин для нужд ВСУ. Этому предшествовало и заявление, сделанное ещё в апреле текущего года польским премьером Матеушом Моравецким о том, что Украина заказала у финской Patria бронированные машины в количестве 100 штук, поставкой которых займётся Варшава.
Однако о каких конкретно машинах идёт речь, равно как и о стоимости сделки, не сообщается.
Напомним, что с момента начала боевых действий на Украине киевский режим получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, общая стоимость которых достигает 1,3 млрд евро.