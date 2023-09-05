Западная пресса: Одна из финских оборонных компаний рассматривает возможность частичного переноса производства на Украину

Нам известно о заинтересованности Киева в приобретении финской оборонной продукции. Между администрациями и компаниями прошли дискуссии по поводу развития двустороннего сотрудничества в этой области

Patria – финская государственная компания, специализирующаяся на производстве бронетехники, артиллерии и боеприпасов, прорабатывает вопрос о налаживании производства вооружений на территории Украины. Об этом сообщает ресурс Defense News.Так, по данным американского военного журнала, речь идёт о наращивании вышеупомянутой оборонной компанией выпуска артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Как рассказал в беседе с изданием один из сотрудников финского оборонного ведомства, компания даже планирует частично перенести производство на Украину.– отметил собеседник издания.В то же время, полагают эксперты, официальный Хельсинки наверняка окажет всю необходимую поддержку украинским властям в этом вопросе. Более того, по словам одного сотрудника финского Института международных отношений Йоэла Линнайнмяки, новый кабмин, сформированный по итогам прошедших весной этого года выборов в стране Национальной Консервативной партией (НКП), решительно настроен на поддержку Украины.Примечательно, что в самой Patria отказались напрямую комментировать информацию о возможном открытии такого производства на территории вышеупомянутой страны.Кстати говоря, как ранее сообщало финская государственная телерадиокомпания Yle, Финляндия может наладить с Польшей и совместное производство бронемашин для нужд ВСУ. Этому предшествовало и заявление, сделанное ещё в апреле текущего года польским премьером Матеушом Моравецким о том, что Украина заказала у финской Patria бронированные машины в количестве 100 штук, поставкой которых займётся Варшава.Однако о каких конкретно машинах идёт речь, равно как и о стоимости сделки, не сообщается.Напомним, что с момента начала боевых действий на Украине киевский режим получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, общая стоимость которых достигает 1,3 млрд евро.