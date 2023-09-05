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Западная пресса: Одна из финских оборонных компаний рассматривает возможность частичного переноса производства на Украину

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Западная пресса: Одна из финских оборонных компаний рассматривает возможность частичного переноса производства на Украину

Patria – финская государственная компания, специализирующаяся на производстве бронетехники, артиллерии и боеприпасов, прорабатывает вопрос о налаживании производства вооружений на территории Украины. Об этом сообщает ресурс Defense News.


Так, по данным американского военного журнала, речь идёт о наращивании вышеупомянутой оборонной компанией выпуска артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Как рассказал в беседе с изданием один из сотрудников финского оборонного ведомства, компания даже планирует частично перенести производство на Украину.

Нам известно о заинтересованности Киева в приобретении финской оборонной продукции. Между администрациями и компаниями прошли дискуссии по поводу развития двустороннего сотрудничества в этой области

– отметил собеседник издания.

В то же время, полагают эксперты, официальный Хельсинки наверняка окажет всю необходимую поддержку украинским властям в этом вопросе. Более того, по словам одного сотрудника финского Института международных отношений Йоэла Линнайнмяки, новый кабмин, сформированный по итогам прошедших весной этого года выборов в стране Национальной Консервативной партией (НКП), решительно настроен на поддержку Украины.

Примечательно, что в самой Patria отказались напрямую комментировать информацию о возможном открытии такого производства на территории вышеупомянутой страны.

Кстати говоря, как ранее сообщало финская государственная телерадиокомпания Yle, Финляндия может наладить с Польшей и совместное производство бронемашин для нужд ВСУ. Этому предшествовало и заявление, сделанное ещё в апреле текущего года польским премьером Матеушом Моравецким о том, что Украина заказала у финской Patria бронированные машины в количестве 100 штук, поставкой которых займётся Варшава.

Однако о каких конкретно машинах идёт речь, равно как и о стоимости сделки, не сообщается.

Напомним, что с момента начала боевых действий на Украине киевский режим получил от Хельсинки 18 пакетов помощи, общая стоимость которых достигает 1,3 млрд евро.
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13 комментариев
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  1. K._2
    K._2 Сегодня, 18:55
    +4
    То есть..финны на столько уверены, что производство не разбомбят?
    1. oldzek
      oldzek Сегодня, 19:00
      +1
      а по моему,они уверены что разбомбят.и под это дело можно столько со страховых получить...замечательная афера.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:53
        0
        Цитата: oldzek
        .и под это дело можно столько со страховых получить...замечательная афера.

        Вполне вероятно что так, но и за строительство придется платить Киеву и финам все равно, взорвут или нет, но деньги вперед.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 21:21
          0
          Прикольно.
          На американские деньги киевляне построят финский завод, который разбомбят русские ракеты ...
          А страховку получат фины.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:01
      0
      А им то какая баня? Им за это производство заплатят американскими деньгами. И даже если всё разбомбят наши - за восстановление снова Запад заплатит.
      1. oldzek
        oldzek Сегодня, 19:05
        0
        так я и говорю,кому война,а кому и ...гроши,гроши,гроши.
  2. skept
    skept Сегодня, 19:10
    0
    ...прорабатывает вопрос о налаживании производства вооружений на территории Украины

    Как можно планировать производство в стране,где в любой момент и любое место может прилететь подарок в десятки кг тротила .Глупости и вранье.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:11
    0
    Что-то финны риски потери производства не оценивают.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 19:23
    0
    Наверно большая часть акций этой компании принадлежит американским инвесторам, которые потребовали переноса на собрании акционеров
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:24
    0
    Patria – финская государственная компания, специализирующаяся на производстве бронетехники, артиллерии и боеприпасов, прорабатывает вопрос о налаживании производства вооружений на территории Украины.

    Ещё одни мухоморов объелись.
    Но, возможно, это виляние хвостом типа: "Мы не поставляем оружие для войны с Россией, мы способствуем восстановлению промышленного потенциала Украины".
  6. костя1
    костя1 Сегодня, 19:26
    0
    А чего только "частичного"?-перенесите все производство на Окраину-и будет вам щастье laughing
  7. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 19:34
    0
    Примечательно, что в самой Patria отказались напрямую комментировать информацию о возможном открытии такого производства на территории вышеупомянутой страны.

    И пусть не комментируют, потому что никакого производства на Украине не будет от слова "совсем", ибо хлопотно это. И вообше чухонцы последнее время вообще нюх потеряли от сказок заокенанского дядюшки Джо. Думаю их внезапное вступление в Нато им ещё ой как аукнется. Лучше бы водку дальше тихо пьянствовали, чем всякие заявления делать.
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 21:21
    0
    Что-то многовато народу на Украине производство разворачивать собирается.
    Сперва турки, потом южнокорейцы, теперь вот финны...
    Видимо, наши барыги дали твёрдые гарантии, что с логистикой проблем не будет.