Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» проведёт несколько учений в Атлантике по пути к месту постоянной дислокации

Российский многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков", являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Циркон", проведет несколько учений в акватории Атлантического океана по пути в Североморск, корабль возвращается домой после длительного боевого похода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Российский фрегат покинул Средиземное море, где находился с апреля этого года, возглавляя Средиземноморскую эскадру. Изначально планировалось, что находиться там корабль будет два месяца, но по каким-то причинам командировка продлилась до конца августа. И это при том, что в дальний поход фрегат ушел еще 4 января, за это время преодолев около 42 тысяч морских миль. Средиземноморская эскадра прикрывает южное направление, одновременно контролируя проходы в Черное море.
В настоящее время "Адмирал Горшков" прошел Гибралтарский пролив и вышел на просторы Атлантики, следуя в Североморск на главную базу Северного флота. Фрегат идет в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма". Во время перехода по Атлантике, экипаж корабля проведет ряд учений.
Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма"
- говорится в сообщении Минобороны.
"Адмирал Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16м. Дальность плавания - более 4000 миль, мореходность - без ограничений.
Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальная пусковая установка УКСК 3С14 на 16 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.