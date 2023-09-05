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Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» проведёт несколько учений в Атлантике по пути к месту постоянной дислокации

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Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» проведёт несколько учений в Атлантике по пути к месту постоянной дислокации

Российский многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков", являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Циркон", проведет несколько учений в акватории Атлантического океана по пути в Североморск, корабль возвращается домой после длительного боевого похода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.


Российский фрегат покинул Средиземное море, где находился с апреля этого года, возглавляя Средиземноморскую эскадру. Изначально планировалось, что находиться там корабль будет два месяца, но по каким-то причинам командировка продлилась до конца августа. И это при том, что в дальний поход фрегат ушел еще 4 января, за это время преодолев около 42 тысяч морских миль. Средиземноморская эскадра прикрывает южное направление, одновременно контролируя проходы в Черное море.

В настоящее время "Адмирал Горшков" прошел Гибралтарский пролив и вышел на просторы Атлантики, следуя в Североморск на главную базу Северного флота. Фрегат идет в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма". Во время перехода по Атлантике, экипаж корабля проведет ряд учений.

Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма"

- говорится в сообщении Минобороны.

"Адмирал Горшков" построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, вошел в состав Северного флота в июле 2018 года. Предназначен для ведения боевых действий в дальней и ближней морской зонах, а также для участия в решении задач в океанской зоне. Водоизмещение корабля составляет около 4500 т, длина наибольшая - около 130 м, ширина наибольшая - более 16м. Дальность плавания - более 4000 миль, мореходность - без ограничений.

Вооружение: 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", универсальная пусковая установка УКСК 3С14 на 16 ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон", противолодочный комплекс "Пакет-НК", противолодочный вертолет Ка-27.
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3 комментария
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 18:50
    0
    8 месяцев в море плюс месяц ещё домой идти будет. Сейчас кроме Сирии и зайти то не куда ноги размять.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 19:54
      0
      Ждем не дождёмся когда "Головко" вступит в строй, тогда и первой паре будет полегче и не такие долгие будут выходы в боевые походы.
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:45
    0
    Получился боевой поход на 9 месяцев. Нормальное явления для надводных кораблей. Его кругосветный поход в 2019г. прошел 6 месяцев. В этом году Европа, вокруг Африки, Суэцкий канал и Восточное Средиземноморье. Как, хорошо, что у Нас есть ВМБ Тартус.