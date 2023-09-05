Сегодня на Запорожском направлении, включая район Работино – Вербовое, продолжались ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями. Это следует из сообщений военных корреспондентов и военных Telegram-каналов.
В районе Работино подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ нанесли контрудар по украинским формированиям, атаковав их позиции с фланга. В результате были заняты несколько улиц в самом Работино, сейчас в селе продолжаются ожесточенные бои. Село, как сообщают военкоры, продолжает оставаться в «серой зоне».
На Времьевском выступе, напротив, украинским формированиям удалось несколько продвинуться. Идут ожесточенные бои в районах Новодонецкого и Новомайорского. Российская артиллерия постоянно обстреливает позиции противника, не дает ему сконцентрировать дополнительные силы.
На Кременском направлении российские войска отразили как минимум четыре атаки противника. Аэроразведка передала нашим артиллеристам координаты одного из нацистских формирований, после чего оно было уничтожено мощным огнем.
Продолжаются боевые действия и на Херсонском направлении. Здесь они имеют характер артиллерийских «дуэлей» между ВСУ и ВС РФ. Но сегодня бойцами группировки войск «Днепр» ВС РФ с помощью ударного беспилотника был уничтожен украинский автомобиль, в котором находится расчет беспилотного летательного аппарата.
Интересные события происходят на севере Украины, где не ведутся боевые действия. Из Шостки в пограничные с Брянской областью России районы были переброшены до 200 боевиков ВСУ. Кроме того, были зафиксированы передвижения 60 спецназовцев ВСУ из Чернигова в Корюковский и Новгород-Северский районы.
Украинские военные, в свою очередь, в привычном для себя духе сообщают об отражении атак российских войск на различных направлениях, о продолжающихся боях в Марьинке и в районе Клещеевки (Артемовское направление).