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Военкоры: ВС РФ уничтожили пытавшиеся атаковать штурмовые группы ВСУ под Кременной

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Военкоры: ВС РФ уничтожили пытавшиеся атаковать штурмовые группы ВСУ под Кременной

Сегодня на Запорожском направлении, включая район Работино – Вербовое, продолжались ожесточенные бои российских войск с украинскими формированиями. Это следует из сообщений военных корреспондентов и военных Telegram-каналов.


В районе Работино подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ нанесли контрудар по украинским формированиям, атаковав их позиции с фланга. В результате были заняты несколько улиц в самом Работино, сейчас в селе продолжаются ожесточенные бои. Село, как сообщают военкоры, продолжает оставаться в «серой зоне».

На Времьевском выступе, напротив, украинским формированиям удалось несколько продвинуться. Идут ожесточенные бои в районах Новодонецкого и Новомайорского. Российская артиллерия постоянно обстреливает позиции противника, не дает ему сконцентрировать дополнительные силы.


На Кременском направлении российские войска отразили как минимум четыре атаки противника. Аэроразведка передала нашим артиллеристам координаты одного из нацистских формирований, после чего оно было уничтожено мощным огнем.

Продолжаются боевые действия и на Херсонском направлении. Здесь они имеют характер артиллерийских «дуэлей» между ВСУ и ВС РФ. Но сегодня бойцами группировки войск «Днепр» ВС РФ с помощью ударного беспилотника был уничтожен украинский автомобиль, в котором находится расчет беспилотного летательного аппарата.

Интересные события происходят на севере Украины, где не ведутся боевые действия. Из Шостки в пограничные с Брянской областью России районы были переброшены до 200 боевиков ВСУ. Кроме того, были зафиксированы передвижения 60 спецназовцев ВСУ из Чернигова в Корюковский и Новгород-Северский районы.

Украинские военные, в свою очередь, в привычном для себя духе сообщают об отражении атак российских войск на различных направлениях, о продолжающихся боях в Марьинке и в районе Клещеевки (Артемовское направление).
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2 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:08
    +2
    По Пятихаткам.Будни войны.
    "Шли как зомби. Группы по 30 человек просто брели в поле. Ползучее наступление — утром, днем, ночью, постоянно. А артиллерия и танки с закрытых позиций их прикрывали. За пару часов мы могли насчитать 25 огневых точек. Обнаружили одну, тут же "заговорила" новая". ... Сперва украинцы пытались зайти в село на технике. В бой бросили западные танки, БМП, "Хаммеры".

    А однажды под Степовым попал в ловушку: с трех сторон вэсэушники, с четвертой — минное поле."Сослуживца ранило осколком в спину. Я его на себе нес через мины — четыре километра. Двум своим отдал БК, чтоб отстреливались, — говорит боец. — А потом нас минометом накрыло. Одному осколок в ногу — и его тащил. Второго контузило, как пришел в себя, стал помогать. Ребята не испугались, никто никого не бросил. Правда, того парня с осколочным медики не смогли спасти. Жаль".


    Жалко ему и местных жителей, которые остались, несмотря на бои. Гибнут от украинских обстрелов."В Пятихатках есть семья — мать похоронили. В Жеребянках у женщины дочь убило в коровнике, — рассказывает Ногай. — В Нестерянке парнишка есть, ему семь лет. Родители погибли, а бабушка не ходит. Он сам отца с матерью хоронил во дворе. Собираем гуманитарку для них, бабушка не хочет уезжать — за дом боится. А ребенку нужно в первый класс. Каждый день он выходит и смотрит на могилы родителей".

    https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:36
    +2
    Если уже известно, что рядом с Брянской областью концентрируются, значит встретят уже как следует, надеюсь, научены горьким опытом с Белгородской областью. Там интересно ещё Лапин? Без него-то могут не справится))

    А если ещё и Работино отобьем, то это вообще будет фиаско контрнаступления. Успехов нашим десантникам и пусть все вернутся из боя!