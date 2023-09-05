Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства

На Украине сложилась ситуация, когда этнический еврей Зеленский выступает за героизацию нацизма, и все это происходит при полной поддержке западных спонсоров режима. Об этом заявил Владимир Путин.Российский президент провел заседание оргкомитета "Победа", после которого коротко ответил на несколько вопросов, касающихся сложившейся на Украине ситуации. По его словам, Запад поставил во главе Украины этнического еврея Зеленского, который фактически выступает на стороне новоявленных нацистов. На сегодняшний день государственность Украины построена на героизации нацизма, там прославляют нацистских приспешников, возведя их в ранг национальных героев. И все это прикрывается этническим евреем.- заявил российский лидер, назвав сложившуюся ситуацию "отвратительной".Зеленский прикрывает тех, кто устроил Холокост на Украине, уничтожив 1,5 миллиона человек, после чего едет в Израиль выпрашивать оружие . Ранее Путин заявил, что его друзья-евреи считают Зеленского "позором еврейского народа".В июне этого года посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Киев имеет право на "своих героев", под которыми он подразумевал известных коллаборационистов и нацистских приспешников времен Второй мировой войны Степана Бандеру и Романа Шухевича.