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Владимир Путин: Запад поставил во главе Украины этнического еврея, прикрывающего нацизм

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Владимир Путин: Запад поставил во главе Украины этнического еврея, прикрывающего нацизм

На Украине сложилась ситуация, когда этнический еврей Зеленский выступает за героизацию нацизма, и все это происходит при полной поддержке западных спонсоров режима. Об этом заявил Владимир Путин.


Российский президент провел заседание оргкомитета "Победа", после которого коротко ответил на несколько вопросов, касающихся сложившейся на Украине ситуации. По его словам, Запад поставил во главе Украины этнического еврея Зеленского, который фактически выступает на стороне новоявленных нацистов. На сегодняшний день государственность Украины построена на героизации нацизма, там прославляют нацистских приспешников, возведя их в ранг национальных героев. И все это прикрывается этническим евреем.

Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства

- заявил российский лидер, назвав сложившуюся ситуацию "отвратительной".

Зеленский прикрывает тех, кто устроил Холокост на Украине, уничтожив 1,5 миллиона человек, после чего едет в Израиль выпрашивать оружие. Ранее Путин заявил, что его друзья-евреи считают Зеленского "позором еврейского народа".

В июне этого года посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Киев имеет право на "своих героев", под которыми он подразумевал известных коллаборационистов и нацистских приспешников времен Второй мировой войны Степана Бандеру и Романа Шухевича.
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32 комментария
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:10
    +1
    заявил российский лидер, назвав сложившуюся ситуацию "отвратительной".

    а почему бы Путину не назвать киевский режим нацистским ?
    Зеленский выступает за героизацию нацизма

    там в киеве до зеле ходили шествия с факелами и флагами нацизма !
    1. Buyan
      Buyan Сегодня, 19:14
      +3
      Давно пора сказать на весь мир - с нацистами один разговор - петля
      1. Borik
        Borik Сегодня, 19:22
        +3
        Запад поставил во главе Украины этнического еврея

        Гитлер тоже был на четверть евреем.
    2. Морской инженер
      Морской инженер Сегодня, 19:25
      +3
      «а почему бы Путину не назвать киевский режим нацистским ...»

      Нельзя, это не по «партнерски», укронацисты могут обидеться и не приехать на очередные «стамбульские» соглашения.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:43
        +2
        Вообще,сказавши "А"надо говорить и "Б"..А то это выглядить нехорошо.Признаем нациста,на уничтожение режима не решаемся
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 20:15
      +1
      Это-то меня всегда в цэгабонцах и поражало - вы почитайте майн кампф-то, там же чётко сказано, вы - унтерменши. Недочеловеки, ибо славяне. Тут уж надо как-то определяться, либо вы не считаете себя славянами, а какими-нибудь там потомками типа готов, либо - увы вам. Как в одной башке всё это укладывается - для меня лично загадка..

      Правда - Алоизьевич тоже крендель ещё тот был, голимые арии славяне - ему типа неугодны были, а скажем финны или венгры, которые даже не индоевропейцы - вполне себе рукопожатны.. Бред какой-то. Впрочем - вполне подходящий для нонешних укрских бестолковок..
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:14
    0
    Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским, и таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства

    - заявил российский лидер, назвав сложившуюся ситуацию "отвратительной".

    Что-то меняется, раньше таких нот не звучало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:44
      +2
      А что поменялось?Просто констатация факта,ничего более
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:16
    +7
    Ранее Путин заявил, что его друзья-евреи считают Зеленского "позором еврейского народа".

    А у президента России есть друзья-русские, которые считают позором русского народа некоторых господ из его собственного окружения?
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 19:24
    +3
    Это убожество не этнический еврей - это выродок рода человеческого.
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 19:25
    +7
    Израиль не особо беспокоит ситуация с евреем, покрывающим нацизм, почему же столько пафоса у Путина? Гарантировавшему израильскому премьеру сохранность Зеленского.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 19:27
    +3
    Нацизм составляющая сионизма,иными словами нацизм и сионизм близнецы братья.Но про Израиль,такого не скажешь,там Чубайс,места согревает.Для всех.Земля,же обетованная. laughing
  7. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:30
    -2
    Ради справедливости, все же зеленский это следствие и у него по большому счету и выбора уже не было. А вот причина в первую очередь - это медведчуки, януковичи которые занимались реабилитацией ОУН-УПА, строили "Украина не Россия", спонсировали нациков на западной Украине (та же "Свобода") даже в большей степени, чем ющенки и порошенки.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:35
      +3
      Цитата: Владимир М
      Ради справедливости, все же зеленский это следствие и у него по большому счету и выбора не было.

      Нда, "выбора не было, его заставили, ну как в кино - не виноватая я ...."
      Не хочу говорить ничего, но осадок неприятный.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:47
        -2
        Вот как раз у медведчука был выбор, когда он занимался реабилитацией ОУН-УПА будучи вице-спикером верховной рады. И у януковича был выбор, когда Путин в 2010 году приезжал в Киев и на общей пресс-конференции заявил -"давайте с нами в Таможенный союз", на что янукович ответил - "нет, мы в Европу...". Так вот у этих двух выбор был и они его сделали. Зеленский тоже сделал свой выбор - выбрал жизнь своих детей вместо жизней украинцев. И где я писал, что зеленский не виноват? Это я про "осадок".
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:32
    -1
    В июне этого года посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Киев имеет право на "своих героев", под которыми он подразумевал известных коллаборационистов и нацистских приспешников времен Второй мировой войны Степана Бандеру и Романа Шухевича.

    Что говорит Путин как то не очень интересно, а вот от Михаила Бродского, я такого не ожидал. Я вот теперь и не знаю, как относится к тому, что нацисты и их приспешники бандеровцы, истребляли евреев в Бабий ЯР, во Львове и много еще где. Нас в школе учили одному, а теперь выходит, нас не правильно учили, судя по выступлению посла и других деятелей.
    НЕ знаю, чему теперь верить.
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 19:52
      -1
      История учит нас тому, что люди никогда ничему не учатся ... Старо как мир... Вот и у нас по накатанной идет... хз к чему все это приведет...
  9. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 19:38
    +2
    Какая разница - еврей он или китаец? Не важно, какого он цвета, важно, что он делает. Глупо осуждать нацизм с нацистских позиций.
  10. Бубубу
    Бубубу Сегодня, 19:38
    -1
    Сионизм от нацизма чем отличается? Анекдот о готентотской морали: если зулус угнал мой скот-это плохо. Если я угнал скот у зулуса- это хорошо
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:48
      +1
      Цитата: Бубубу
      Сионизм от нацизма чем отличается?

      Так сионизм - это про возвращение евреев на свою родину не взирая на их национальность и политические воззрения. Сионистами были как от'явленные фашисты (типа Лехи) до "большевика" Бен гуриона. И за Фюрера там никто не топил
  11. ASM
    ASM Сегодня, 19:47
    -4
    А с чего взяли, что он Еврей? Я почему-то уверен, что гаплогруппы J в его крови практически нет. Евреи - это племя козлопасов из Галилеи, не более того. Скорее всего он из ашкеназов. А может быть это "жжж неспроста".
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:03
      -2
      Цитата: ASM
      А с чего взяли, что он Еврей? Я почему-то уверен, что гаплогруппы J в его крови практически нет. Евреи - это племя козлопасов из Галилеи, не более того. Скорее всего он из ашкеназов. А может быть это "жжж неспроста".

      Естественно в теории евреи - это семиты, т.е. чернявые кучерявые арабы, НО(!) их изгнали из Палестины 2000 лет назад, и какой бы строгой не была система сохранения чистоты крови, но за 60 поколений она все равно разбавлялась. Опять же не стоит сбрасывать со счетов вливание в еврейскую общину гоев, кои со временем уравнивались в правах в настоящими евреями, а потом и этими самыми евреями становились.
  12. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:48
    -3
    Золотые слова, жаль поздно сказано...
  13. al3x
    al3x Сегодня, 19:55
    0
    Сказал и сказал, он много чего говорит. В большинстве случаев слова к делам не относятся.
  14. staer-62
    staer-62 Сегодня, 20:00
    +1
    Нацисты это коллективный Запад, а украинцы это неумные люди русского рода.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:24
      0
      Цитата: staer-62
      Нацисты это коллективный Запад, а украинцы это неумные люди русского рода.

      Нацисты ставят во главу угла нацию, однако коллективный запад то состоит из многих наций, вплоть до условно русского Бориса Джонсона и никто ему за русскую кровь не пред'являет
  15. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 20:01
    -1
    Ну так поставили бы своего человека, этнического славянина. Почему потерли контроль в этом вопросе ?
  16. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 20:02
    +2
    ну и что такого гениального выдал великий геостратег?ровным счетом ничего ,как всегда болтовня
  17. Ирса
    Ирса Сегодня, 20:15
    +1
    Как израильтяне-то переобулись, раз не их притесняют, то нацизма нет. У них только евреев истреблять нельзя, а русских, по их пониманию, видимо можно. Трусливыми и двуличными в итоге оказались. Теперь слава у евреев будет сомнительной. В истории теперь останется несмываемое пятно, как один еврей, народ украинский погубил, истребляя мужское население, а русских за людей не считал. Гордись Израиль и молчи-юли дальше!
  18. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:35
    -1
    Гарант что-то тормозит или утаивает, Коломойского не упоминает,Днепр-1», «Донбасс», «Шахтерск», «Азов» и «Айдар. Здесь просматривается тенденция.
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 20:42
    +3
    Так и Гитлера спонсировали британские и амерские промышленники кто там был в основном на верхах думаю все понимают.
  20. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 20:49
    0
    Скоро еврейский новый год. Бреславские хасиды ломануться в Умань. Украинские власти поставили ультиматум Израилю, мол пока вы нам оружием не поможете, мы за безопасность поломников ответственность не возьмём.

    Так что Владимир Владимирович, правильно поднял голос об еврействе Зеленского.
    Политически оправдано.