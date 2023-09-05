В Петербурге возле военкомата взорвалась самодельная бомба

В Санкт-Петербурге возле здания военкомата, расположенного по улице Крупской, 5, взорвалась самодельная бомба. При подрыве взрывного устройства никто не пострадал и ничего не загорелось.
Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Невского района «северной столицы».
Сработало самодельное взрывное устройство
- сообщили в учреждении.
На месте происшествия действует оперативно-следственная группа.
Ранее Telegram-канал Mash, сообщив о взрыве, заявил, что бомба кустарного производства находилась в помещении для мусора.
ТГ-канал SHOT утверждал, что устройство включало в себя 150 граммов пороха и радиомодуль. Его якобы заложили в вентиляционную шахту, где оно примерно в 10 часов утра и взорвалось.
Журналисты агентства РБК обратились в пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой прокомментировать произошедшее, но там ответили отказом.
Остается надеяться, что российские правоохранительные органы расследуют преступление, найдут его исполнителей и организаторов. Ведь наверняка злоумышленники оставили следы своей деятельности.
Диверсии, направленные против военных комиссариатов в разных регионах страны, заметно участились после начала спецоперации на Украине. Чаще всего речь идет об успешных и неуспешных попытках поджогов. К примеру, в прошлом месяц был двухдневный период, в течение которого в Санкт-Петербурге трижды пытались поджечь здания военкоматов.