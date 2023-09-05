Военное обозрение
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В Петербурге возле военкомата взорвалась самодельная бомба

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В Петербурге возле военкомата взорвалась самодельная бомба

В Санкт-Петербурге возле здания военкомата, расположенного по улице Крупской, 5, взорвалась самодельная бомба. При подрыве взрывного устройства никто не пострадал и ничего не загорелось.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Невского района «северной столицы».

Сработало самодельное взрывное устройство

- сообщили в учреждении.

На месте происшествия действует оперативно-следственная группа.

Ранее Telegram-канал Mash, сообщив о взрыве, заявил, что бомба кустарного производства находилась в помещении для мусора.

ТГ-канал SHOT утверждал, что устройство включало в себя 150 граммов пороха и радиомодуль. Его якобы заложили в вентиляционную шахту, где оно примерно в 10 часов утра и взорвалось.

Журналисты агентства РБК обратились в пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой прокомментировать произошедшее, но там ответили отказом.

Остается надеяться, что российские правоохранительные органы расследуют преступление, найдут его исполнителей и организаторов. Ведь наверняка злоумышленники оставили следы своей деятельности.

Диверсии, направленные против военных комиссариатов в разных регионах страны, заметно участились после начала спецоперации на Украине. Чаще всего речь идет об успешных и неуспешных попытках поджогов. К примеру, в прошлом месяц был двухдневный период, в течение которого в Санкт-Петербурге трижды пытались поджечь здания военкоматов.
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14 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 19:24
    +8
    20 лет насыпать за эти теракты щедрою рукой. Хоть там урна, хоть посещение для мусора. Двадцать. Без УДО. До 2044 года давай, до свиданья!
    Желающих сразу поубавится и сильно.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 19:41
      0
      Там хлопушка чуть помощнее петарды. Подростки...
    2. DenVB
      DenVB Сегодня, 20:16
      -1
      Цитата: faterdom
      20 лет насыпать за эти теракты щедрою рукой. Хоть там урна, хоть посещение для мусора. Двадцать. Без УДО. До 2044 года давай, до свиданья!

      Угу. Особенно после того, как главари "Азова" триумфально вернулись на Украину.

      Вот и все эти диверсанты уверены, что ничего с ними не случится, им обязательно будет "экстракшен" в ближайшее время.

      И, я подозреваю, что они правы. Жестов доброй воли у нас нескончаемый запас.
  2. костя1
    костя1 Сегодня, 19:24
    +2
    Чувствуется рука украинцев-идиотов-они сами ненавидят военкоматы и готовы их сжигать-но у нас то-какое кому дело до военкоматов?-мобилизаций у нас нет-они занимаются только тем что регистрируют добровольцев
    1. Realing
      Realing Сегодня, 19:29
      -1
      Простите, а когда вышел указ о завершении мобилизации? Я как-то его пропустил.
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 19:33
    +2
    Да, просто попугать да нагадить. Знаю этот военкомат, первый в жизни, в котором я побывал soldier
    Здание старое, крепкое, такое непросто развалить.
    1. Комментарий был удален.
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:34
    0
    в помещении для мусора.

    Дворник-мигрант за деньги заложил взрывное устройство по просьбе "бешенца" из Украины.
  5. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:35
    +3
    Надо этих вафлов в инстаграм, ютюб , телеграмм и прочие тик-токи с пор-хабами... Как их на зоне имеют путёвые сидельцы.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:20
      -2
      Цитата: Wolfskin1993
      Надо этих вафлов в инстаграм, ютюб , телеграмм и прочие тик-токи с пор-хабами... Как их на зоне имеют путёвые сидельцы.

      Ты про путевых сидельцев полегче загибай. А то заедешь по черноте на трехцветную зону, где сплошь путинские сидельцы. Ой, ответит сможешь.
  6. oldzek
    oldzek Сегодня, 19:51
    +2
    мир дураков велик и многообразен.где их только нет.вот и Питер отметился...
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:59
    0
    Шантажировали кредитом? Или идейные на сей раз?
  8. osp
    osp Сегодня, 20:20
    0
    Сегодня ночью сбит украинский дрон возле Завидово где резиденция Путина.
    Большой аппарат судя по фото обломков.
    Все как и в случае с атакой на Псков - шел со стороны Смоленска.
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:50
    +1
    Живу в центре Питера, беженцев хватает и с окраины и тех странных азиатов. Есть места проходя которые возникает только одна мысль, кто в Кремле это делает, черно как в Азии.
  10. cpls22
    cpls22 Сегодня, 22:02
    0
    судя по исполнению - это было сделано для видеоотчёта и получения денег.