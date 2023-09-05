Британское издание: Уничтожение Challenger 2 в районе Работино стало первым подобным инцидентом почти за 30 лет

Уничтоженный на Запорожском направлении под Работино британский Challenger 2 стал первым потерянным танком данной модели за почти 30 лет их эксплуатации. Об этом пишет The Guardian.
Великобритания признала потерю первого британского танка Challenger 2 на Украине. К такому мнению пришли британские военные эксперты, изучившие появившееся в интернете видео, снятое военнослужащими ВСУ. Они подтвердили, что под Работино подбит именно Challenger 2. По данным британской газеты, уничтожение танка под Работино является первым инцидентом такого рода с 1994 года, когда данная модель танка впервые был задействована в бою.
Правда, как уточнили британские эксперты, в 2003 году уже был подбит один Challenger 2 в Ираке, но это произошло в результате "дружественного огня" из-за возникшей неразберихи. Так что это "не считается". В то же время, как указывает The Guardian, такая статистика является результатом небольшого количества произведенных танков данной модели и их редким использованием. Но российская армия эту статистику скоро сильно подпортит.
Таким образом, украинский Challenger 2 теперь будет считаться первым, уничтоженным огнем противника. Так он и войдет в историю.
Напомним, что Британия поставила Украине 14 танков Challenger 2, они поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, входившей в стратегический резерв ВСУ. Британцы договорились с Киевом, что данные танки будут задействованы только после прорыва российской обороны, но бросить их в бой пришлось раньше, так как других резервов просто не осталось.
Накануне украинские ресурсы сообщали, что ОБТ Challenger 2 в атаку на позиции российской армии не ходят, их используют для ударов по позициям ВС России с дальнего расстояния. Этим ВСУ хотели сберечь технику, но такие меры не помогли, первый Challenger 2 был уничтожен. Будем надеяться, что за ним последуют и остальные "лучшие в мире" британские танки.