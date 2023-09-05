Военное обозрение
Войти Регистрация

Британское издание: Уничтожение Challenger 2 в районе Работино стало первым подобным инцидентом почти за 30 лет

39
Британское издание: Уничтожение Challenger 2 в районе Работино стало первым подобным инцидентом почти за 30 лет

Уничтоженный на Запорожском направлении под Работино британский Challenger 2 стал первым потерянным танком данной модели за почти 30 лет их эксплуатации. Об этом пишет The Guardian.


Великобритания признала потерю первого британского танка Challenger 2 на Украине. К такому мнению пришли британские военные эксперты, изучившие появившееся в интернете видео, снятое военнослужащими ВСУ. Они подтвердили, что под Работино подбит именно Challenger 2. По данным британской газеты, уничтожение танка под Работино является первым инцидентом такого рода с 1994 года, когда данная модель танка впервые был задействована в бою.

Правда, как уточнили британские эксперты, в 2003 году уже был подбит один Challenger 2 в Ираке, но это произошло в результате "дружественного огня" из-за возникшей неразберихи. Так что это "не считается". В то же время, как указывает The Guardian, такая статистика является результатом небольшого количества произведенных танков данной модели и их редким использованием. Но российская армия эту статистику скоро сильно подпортит.


Таким образом, украинский Challenger 2 теперь будет считаться первым, уничтоженным огнем противника. Так он и войдет в историю.

Напомним, что Британия поставила Украине 14 танков Challenger 2, они поступили на вооружение 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, входившей в стратегический резерв ВСУ. Британцы договорились с Киевом, что данные танки будут задействованы только после прорыва российской обороны, но бросить их в бой пришлось раньше, так как других резервов просто не осталось.

Накануне украинские ресурсы сообщали, что ОБТ Challenger 2 в атаку на позиции российской армии не ходят, их используют для ударов по позициям ВС России с дальнего расстояния. Этим ВСУ хотели сберечь технику, но такие меры не помогли, первый Challenger 2 был уничтожен. Будем надеяться, что за ним последуют и остальные "лучшие в мире" британские танки.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:08
    +37
    Ничего удивительного, впервые за 30 лет оказался в реальном бою вот и развалился на части, это не зулусов с копьями гонять.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 20:21
      +3
      Цитата: Silver99
      Ничего удивительного, впервые за 30 лет оказался в реальном бою вот и развалился на части, это не зулусов с копьями гонять.


      Вот этого мало. Его надо срочно вытащить, отреставрировать и в музей. И чтоб фотографии из музея разлетелись по всему свету. Вот это будет не только военная, а одна из главных политических побед.
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 21:45
        +1
        Цитата: kromer
        Его надо срочно вытащить, отреставрировать и в музей.

        Его надо в первую очередь обстрелять и порезать по критическим сечениям. Провести анализ конструктива и поиск слабых мест. Музеи могут и подождать.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 20:26
      0
      Морской беспилотник с флажком гваделупы дрлжен войти в темзу. Интернет он лайн.
      И танки перестанут продавать.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 20:32
        -4
        Цитата: антивирус
        Морской беспилотник с флажком гваделупы дрлжен войти в темзу. Интернет он лайн.
        И танки перестанут продавать.


        Его тут же инфицируют как русский (у Гваделупы нет морских беспилотников) и пятая статья устава НАТО в силе.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 20:50
        -3
        Жду с нетерпением 49-й инцендент))) в ближайшее время.
    3. chingachguc
      chingachguc Сегодня, 20:34
      +2
      Он даже не доехал до боя. А вообще, не понимаю восторг. Танк как танк. Не молодой. Не выдающийся. Ничего особенного. Сожгли - хорошо. Сколько их сейчас жгут...
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 20:50
        -4
        Танк как танк.

        Вот именно даже не понятно почему такой восторг, сказано же что он в реальных б/д не участвовал. Любой танк это в первую очередь броня на гуслях и разница лишь в толщине этой брони и калибру орудия. Но если есть броня значит есть средства способные её пробить.
        1. БойКот
          БойКот Сегодня, 21:01
          0
          Любой танк это в первую очередь броня на гуслях и разница лишь в толщине этой брони и калибру орудия.
          Я не танкист, как раз наоборот, но должен сказать, что вы заблуждаетесь. В этой машине многое важно не меньше, чем вышеперечисленное, а, главное, кто в нем сидит. Но восторгаться особо нечем, да, разве что размочили счёт. Но это стало неизбежно, как только их выкатили на лбс.
        2. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 21:36
          +1
          "что он в реальных б/д не участвовал"///
          ----
          Учавствовал, конечно. Британцы брали город Басру
          на юге Ирака в операции "Буря в пустыне".
          Один Челленджер был подбит из окопа снизу под
          нижнюю лобовую плиту из РПГ-7.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 20:52
        +4
        Согласно сценарию этой похабной игры, скоро должен выйти Супербосс этого уровня - Абрамс.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:12
    +6
    Он "бросил вызов "птрк Корнет и проиграл ! good
  3. Andobor
    Andobor Сегодня, 20:13
    +8
    Все же немецкие танки традиционно лучше, битые Леопарды лучше битого Челенжера выглядят.
    1. Hariton Laptev
      Hariton Laptev Сегодня, 20:35
      +1
      Это как? Горят более радужно? В цвет флага ЛГБТ?
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 20:54
      -5
      битые Леопарды лучше битого Челенжера выглядят.

      А вы в близи и тот и этот видели или только по фото на ВО?
      1. Hariton Laptev
        Hariton Laptev Сегодня, 21:56
        0
        Да нет это мое предположение! Ну и личное отношение к европейским ценностям и толерантности. А я так понимаю вам близки радужные флаги и убеждения старого и нового света.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:16
    +5
    Британское издание: Уничтожение Challenger 2 в районе Работино стало первым подобным инцидентом за почти 30 лет
    . "Неуловимый Джо" нарвался на тех, кто реально его "поймает и выпотрошит"....
  5. Svyatoslav Pershin
    Svyatoslav Pershin Сегодня, 20:21
    0
    А как же подбитый в Ираке из РПГ-29, с то ли ранением, то ли гибелью мехвода?
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:21
    +2
    У нАгличан хватило мужества признать факт уничтожения челленджера. А то как немка вопила что сожженные вна ук-роине Леопарды укроинские,поскольку воевали с укроинскими экипажами fool lol
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 20:28
    +13
    Если кого и геноцидить , так это мелкобритов!!! Самая мерзкая нация! Подлая , извращённая и античеловечная! Одни одеяла с оспой чего стоят? Жечь под корень эту мразь!!!
    1. Neige Lobof
      Neige Lobof Сегодня, 20:53
      +1
      Западоиды элита -враги человечества
  8. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 20:29
    +6
    в сентябре 2023 "самая сильная армия европы" (по мнению бандеропитеков), потеряла "самый лучший танк в мире" (по мнению алкосаксев)
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 20:31
    +9
    Обстреливать издали чуваков в сандалиях с калашами в руках это одно, а попасть в реальную войну по взрослому - это совсем другое. Вот и отбросил катки мелкобритский челленджер. Особенно приятно, что это мелкобритский танк - ибо очень мерзопакостная страна.
  10. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 20:34
    +1
    Лиха беда начало,так у нас говорят.
  11. ROSS_51
    ROSS_51 Сегодня, 20:38
    +6
    Первый пошел! С почином наших ребят!
  12. Neige Lobof
    Neige Lobof Сегодня, 20:51
    +3
    Теперь понятно почему весь этот запад ненавидит русских. Это единственная цивилизация которая сделала им козью морду уже в такой то раз.
  13. Товарищ
    Товарищ Сегодня, 20:53
    +2
    Горящий Challenger 2, на котором Буданов мечтал до Владивостока доехать, стоит слева, а справа, примерно через километр, на дороге стоит ещё один подбитый украинский танк. Похоже, Т-64, к задней части которого подтащили бревно и одним концом положили на танк.


    Жалко, тут нельзя привести сочные и колоритные маты, которыми укры сопровождают виды этих двух подбитых танков. По ходу, на правой стороне ветрового стекла синий крест. Вероятно, они перевозили раненых или погибших, по дороге снимая видео.
    Кроме двух танков, в кадр попали ещё две боевые машины поменьше. Обе вместе с танками попали под раздачу на участке не более одного километра.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:17
      0
      Горящий Challenger 2, на котором Буданов мечтал до Владивостока доехать


      А чё не до Луны?Надо смелее мечтать мамкиным воинам.Тогда обязательно всё получится.
  14. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:58
    -4
    Эка невидаль, английскую помойку подбили, всё горит на фронте.
  15. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 21:01
    0
    Как так могли? Это портит статистику! А сколько за челенджер дают премии? Это как в тире выиграть в лотерею- кто быстрее спалит железяку заморскую!
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:06
    +1
    «Челленджер», как и «Леопард», «Брэдли» или «Страйкер», горел как спичка.
  17. Скобаристан
    Скобаристан Сегодня, 21:09
    +1
    Их же берегли . Пустили под нож последний резерв ?
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 21:17
      +1
      Цитата: Скобаристан
      Их же берегли . Пустили под нож последний резерв ?

      Выходит, что так. По замыслу, они должны были войти в Крым после того, как им расчистят туда дорогу.
      Но что-то пошло не так.
  18. Игореш
    Игореш Сегодня, 21:18
    -1
    Когда же начнут уничтожать пути подвоза? Нет, нельзя, хозяин не разрешает...
  19. senima56
    senima56 Сегодня, 21:34
    0
    "Уничтоженный на Запорожском направлении под Работино британский Challenger 2 стал первым потерянным танком данной модели за почти 30 лет их эксплуатации." Ай-яй-яй! fool Молодцы, ребята! "Работайте, братья!" good
  20. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:34
    -1
    Что ж все так Великобританию то ругают?
    Много нового там придумано. И не просто нового, но такого, что всё человечество пользуется.
    Хороший остров. Большой.
    Что политики плохие - так земли то чем виноваты? Этому острову, да нормальную власть бы... Советскую.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:43
      0
      Этому острову, да нормальную власть бы... Советскую.
      Нинада no Социалистические элементы здесь есть, хватает с лихвой.
  21. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 21:48
    0
    Цитата: kromer
    Цитата: антивирус
    Морской беспилотник с флажком гваделупы дрлжен войти в темзу. Интернет он лайн.
    И танки перестанут продавать.


    Его тут же инфицируют как русский (у Гваделупы нет морских беспилотников) и пятая статья устава НАТО в силе.

    А что им мешает самим запустить такой беспилотник и идентефицировать его как русский? Им не нужен повод применить пятую статью. Они сами этого боятся.
  22. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 21:57
    0
    Таким образом, украинский Challenger 2 теперь будет считаться первым, уничтоженным огнем противника. Так он и войдет в историю

    Приятно. Пусть весь мир знает, что западное горит от русского!!!