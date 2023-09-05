Секретарь СНБО Украины: Проведение выборов президента и парламента может привести к дестабилизации ситуации в стране

Киевский режим делает всё, чтобы отсрочить, а в лучшем для себя случае и вовсе отменить, процедуру проведения президентских выборов.Напомним, что несколько дней назад в столицу Украины приезжала группа из троих сенаторов США. И эти американские чиновники дали понять Зеленскому, что выборы проводить придётся. При этом сенатор-русофоб Линдси Грэм заявил, что Запад (имея в виду в первую очередь Евросоюз) должен помочь в проведении выборов на Украине деньгами. Идею подхватил Зеленский, заявив, что в казне Украине денег на выборы нет, а потому «дайте нам 5 млрд долларов».Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов вновь дал понять, что в Киеве проводить выборы президента и депутатов Рады желанием не горят.Данилов нашёл причину того, почему можно не проводить выборы в высшие органы государственной власти. По его словам, проведение выборов «может привести к дестабилизации ситуации в стране».Данилов сделал такого рода заявление на Киевском форуме безопасности.По словам секретаря СНБО, «проведение выборов нельзя организовать на достойном уровне, исходя из того, что многие люди находятся на фронте».Вполне понятно, что Данилов просто опасается расстаться с креслом, если нынешний глава киевского режима выборы проиграет. А такая вероятность есть, если резервы украинской армии и дальше будут «сгорать» в контрнаступлении с весьма ограниченными результатами.