Военное обозрение
Войти Регистрация

Секретарь СНБО Украины: Проведение выборов президента и парламента может привести к дестабилизации ситуации в стране

11
Секретарь СНБО Украины: Проведение выборов президента и парламента может привести к дестабилизации ситуации в стране

Киевский режим делает всё, чтобы отсрочить, а в лучшем для себя случае и вовсе отменить, процедуру проведения президентских выборов.


Напомним, что несколько дней назад в столицу Украины приезжала группа из троих сенаторов США. И эти американские чиновники дали понять Зеленскому, что выборы проводить придётся. При этом сенатор-русофоб Линдси Грэм заявил, что Запад (имея в виду в первую очередь Евросоюз) должен помочь в проведении выборов на Украине деньгами. Идею подхватил Зеленский, заявив, что в казне Украине денег на выборы нет, а потому «дайте нам 5 млрд долларов».

Сегодня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов вновь дал понять, что в Киеве проводить выборы президента и депутатов Рады желанием не горят.

Данилов нашёл причину того, почему можно не проводить выборы в высшие органы государственной власти. По его словам, проведение выборов «может привести к дестабилизации ситуации в стране».

Данилов сделал такого рода заявление на Киевском форуме безопасности.

По словам секретаря СНБО, «проведение выборов нельзя организовать на достойном уровне, исходя из того, что многие люди находятся на фронте».

Вполне понятно, что Данилов просто опасается расстаться с креслом, если нынешний глава киевского режима выборы проиграет. А такая вероятность есть, если резервы украинской армии и дальше будут «сгорать» в контрнаступлении с весьма ограниченными результатами.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:35
    0
    Да ладро.Уже ничего не грозит тому,кто уже умер.Если не физически,экономичесаи,да и просто разложился морально и идеологически
  2. Андрюха Г
    Андрюха Г Сегодня, 20:38
    +3
    главный спонсор 404 территории (сша) уже приказали главному клоуну (не дёргаться) - а провести выборы и не юлить с отсебятиной про военное положение и какие то конституции аборигенов
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:42
    +2
    Вообще-то для Зеленского идеальный вариант - провести выборы, проиграть и быстро свалить из страны к родителям и детям. Тогда возможно и останется жить. А вот "перемирие" для него - однозначно смерть, нацики повесят.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:47
      +4
      Так знаете и в Майами могут какие-то бандиты напасть и всё. Знаете, тот товарищ, что навёл американские ракеты на китайское посольство в Белграде, внезапно встретил таких в США и всё
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:43
    0
    Данилов ничего в карман себе положить не сумел,боится что вообще от кормушки отодвинут и будет жить на одну зарплату wassat
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:45
    +2
    А сейчас то всё стабильно. Катится. Известно куда.
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 20:52
    +1
    Секретарь СНБО Украины: Проведение выборов президента и парламента может привести к дестабилизации ситуации в стране

    Практически стандартная отмазка диктатур: "без нас будет хуже". lol
    Потому как знают, что есть их за что подвесить, есть. Наскребли себе уже ни на один трибунал, а целую "виноградную кисть" их.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:54
    +1
    Судя по настойчивости США в проведении выборов,на Украине, они просто сливают чубатых. Причем,на вполне законных основаниях. Интересно,а что чубатые в этот раз,будут петь на майдане?.. Кружевные труселя,были. " эУропа"- было. О НАТО уже с месяц и не вспоминают..Больной народец...
  8. Ив762
    Ив762 Сегодня, 21:01
    0
    what Не понимаю... crying
    А нафига Западу это???
  9. ligatura
    ligatura Сегодня, 21:13
    0
    5 миллиардов долларов? Зеленский, должно быть, самый высокооплачиваемый актер...
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:38
    0
    Я всегда эту рожу с Януковичем путаю.
    Впрочем, где сейчас Янукович?