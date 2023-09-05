Британия поставит Украине модернизированные разведывательные машины FV107 Scimitar

Украинская армия получит на вооружение британские разведывательные машины FV107 Scimitar, поставка первой партии будет произведена примерно через месяц. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение компании RBSL.В настоящее время на территории родной из европейских стран специалисты компании проводят работу над предназначенными Украине машинами. Вся техника будет поставлена из наличия британской армии, всего Киеву передадут 23 машины. Предварительные сроки - начало октября.В ходе модернизации эти уже устаревшие бронемашины получили новые сиденья экипажа, новую связь, систему кондиционирования, облегченную ходовую часть с новыми гусеницами и увеличенные топливные баки. Кроме того, на башне установлена система радиоэлектронных помех iIED. Как заявляется, разведывательные бронемашины также получили дополнительную навесную броню и решетчатые экраны. А вот вооружение менять не стали, бронемашина по-прежнему вооружена автоматической 30-мм пушкой L21 RARDEN, не имеющей стабилизации.FV107 Scimitar — легкий разведывательный британский танк, который обозначается как Combat Vehicle Reconnaissance (боевая разведывательная машина). Является модификаций боевой разведывательной машины FV101 Scorpion. Серийное производство велось с 1970 по 1996 годы в Бельгии и Великобритании. Всего выпущено более 1800 машин в различных вариантах, основное различие которых заключалось в вооружении. FV107 Scimitar считается наиболее маневренным и быстроходным за счет небольших размеров (длина 4,39 метра, ширина 2,18 метра, высота по перископу 2,1 метра) и массы в боевом снаряжении 7,8 тонны.Экипаж FV107 Scimitar состоит из 3 человек – механик-водитель, наводчик и командир, также выполняющий функции заряжающего. Рабочее место командира располагается в башне слева от пушки, механик-водитель размещается перед ним в корпусе, боевой пост наводчика — справа от пушки в башне. Башня оборудована двухскоростным ручным механизмом поворота, а также имеет ручной механизм вертикального наведения пушки.