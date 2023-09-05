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Британия поставит Украине модернизированные разведывательные машины FV107 Scimitar

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Британия поставит Украине модернизированные разведывательные машины FV107 Scimitar

Украинская армия получит на вооружение британские разведывательные машины FV107 Scimitar, поставка первой партии будет произведена примерно через месяц. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на сообщение компании RBSL.


В настоящее время на территории родной из европейских стран специалисты компании проводят работу над предназначенными Украине машинами. Вся техника будет поставлена из наличия британской армии, всего Киеву передадут 23 машины. Предварительные сроки - начало октября.

В ходе модернизации эти уже устаревшие бронемашины получили новые сиденья экипажа, новую связь, систему кондиционирования, облегченную ходовую часть с новыми гусеницами и увеличенные топливные баки. Кроме того, на башне установлена система радиоэлектронных помех iIED. Как заявляется, разведывательные бронемашины также получили дополнительную навесную броню и решетчатые экраны. А вот вооружение менять не стали, бронемашина по-прежнему вооружена автоматической 30-мм пушкой L21 RARDEN, не имеющей стабилизации.

FV107 Scimitar — легкий разведывательный британский танк, который обозначается как Combat Vehicle Reconnaissance (боевая разведывательная машина). Является модификаций боевой разведывательной машины FV101 Scorpion. Серийное производство велось с 1970 по 1996 годы в Бельгии и Великобритании. Всего выпущено более 1800 машин в различных вариантах, основное различие которых заключалось в вооружении. FV107 Scimitar считается наиболее маневренным и быстроходным за счет небольших размеров (длина 4,39 метра, ширина 2,18 метра, высота по перископу 2,1 метра) и массы в боевом снаряжении 7,8 тонны.

Экипаж FV107 Scimitar состоит из 3 человек – механик-водитель, наводчик и командир, также выполняющий функции заряжающего. Рабочее место командира располагается в башне слева от пушки, механик-водитель размещается перед ним в корпусе, боевой пост наводчика — справа от пушки в башне. Башня оборудована двухскоростным ручным механизмом поворота, а также имеет ручной механизм вертикального наведения пушки.
Использованы фотографии:
British Army
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9 комментариев
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  1. Ив762
    Ив762 Сегодня, 21:11
    +2
    what Можт я не то читал, но помнится енто считалось металлоломом ещё во времена своей актуальности.
    Впрочем, не настаиваю...
    1. Max2022
      Max2022 Сегодня, 21:45
      0
      Ну очень похоже качественный, что больше утилизировать никак)
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:53
        0
        Зачем их утилизировать ,зимой ведь можно будет поджечь вместо дров и Киев на всю зиму обеспечен светом и теплом?Challenger 2 как ёлочка прям.

        В бою под Работино: уничтоженный бойцами ВДВ танк Challenger 2 пылал всю ночьПервый распиаренный британский "тяжёлый" танк "Челленджер 2" и другая техника врага была уничтожена нашим десантом между Работино и Вербовым под утро.
        Британская боевая машина ярко пылала много часов.Помимо британского танка, рядом стоят 2 БМП-1, американский БТР М113 и пикап.
        "На ранее опубликованном во многих Тг-каналах видео с этим же танком, было заснято с пикапа всу, который впоследствии был также уничтожен нашей артой", - сообщают бойцы с места.

        https://t.me/RVvoenkor/52603
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 21:13
    +1
    не знаю насколько эффективна старая пушка но то что броня картонная это известно еще с 70-х годов
    1. sterx20072
      sterx20072 Сегодня, 21:23
      +1
      Пушка не стабилизирована, заряжение обойменное. Но главное снаряд 30х170 Испано Сьюиза уже не производят. Бронепробитие выше чем у нашего 30х165.
  3. lwxx
    lwxx Сегодня, 21:16
    0
    Какой же у них там зоопарк. Запчасти, бк... Украина это утилизатор всего натовского хлама, легче продать чем списывать и перерабатывать.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 21:24
    -2
    "Ятаган" вообще имба был на втором левеле. Пока не понерфили машинку.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:45
      0
      Цитата: михаилл
      "Ятаган" вообще имба был на втором левеле. Пока не понерфили машинку.

      Почему минусуют? В "танчики" никогда не играли? Или переиграли?
  5. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 21:27
    0
    Пушка без стабилизации да ещё и с ручным наведением это просто технологии времён ВОВ, как такое могли до 96го года прошлого века выпускать? Командир ещё и как заряжающий? Там что, кассетное питание у этой пушки? Убожество одним словом