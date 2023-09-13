Викинг двадцатого века Ивар Крюгер

Король спичек

Рынок сам всё отрегулирует

Добрым словом и револьвером

«Шведская спичка, – делился он своим секретом, – не ощутила какого-либо эффекта от текущего кризиса... Часто безработица вызывает рост потребления спичек потому, что когда люди не работают, они курят больше сигарет».

Все равны, но некоторые равны более других

Контракт с дьяволом на 25 лет

Итог