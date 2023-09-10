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«Наша» валюта – Минфин ещё не покупает, но Центробанк уже продаёт

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«Наша» валюта – Минфин ещё не покупает, но Центробанк уже продаёт



Контрольный валютный выстрел


Банк России объявляет о готовности продавать валюту для расчётов по евробондам, в то время как глава Минфина говорит о готовности и даже необходимости валюту покупать. Абсолютно непонятно, почему ЦБ и Минфин не способны проделать то, что хотят, синхронно, не смущая публику и не помогая спекулятивным играм на курсах?

Недавнее превышение долларом курсовой отметки в 100 рублей было воспринято в России как что-то вроде «контрольного выстрела» в противостоянии с Западом. Однако опять обошлось, Центробанк РФ, повысив ключевую ставку, повысил и привлекательность рублёвых вкладов и инструментов.

Нормальным следствием этого стал рост спроса на рубли и укрепление, пусть и небольшое, курса национальной валюты. Однако остановиться на достигнутом регулятор просто не имеет права, поскольку давление на рубль, связанное с перекосами в балансе и утечкой валюты за границу, вряд ли ослабнет.


Рассчитывать на серьёзный рост нефтяных цен, увы, не приходится, к тому же против рубля играют и свои», извлекающие сверхприбыли от продажи валюты по завышенному курсу. Тем не менее Банк России сейчас встал перед необходимостью продавать валюту в силу ещё одной причины – ему предстоит уже 16 сентября рассчитаться по выпуску евробондов.

Санкции практически вынудили главного кредитора и регулятора рассчитываться по купонам в рублях. Однако иностранные держатели российских бумаг, как следует из материалов ЦБ РФ, от рублей предпочитали избавляться, продавая их на бирже. Посему решено вернуться к погашению процентов валютой.

Тем самым и они, иностранцы, а не только некие пресловутые неопознанные спекулянты, похоже, и обвалили курс национальной валюты в конце августа. По крайней мере, именно такой вывод хотят нам преподнести из ЦБ РФ. Теперь Банк России уже объявил о массовых продажах иностранной валюты.

Цитатник банка


Из официального сообщения ЦБ РФ стало известно, что с 14 по 22 сентября банк продаст на 150 млрд рублей. Ежедневные объёмы продаж вырастут в эти дни почти в десять раз по сравнению с обычными – до 21,4 млрд рублеей вместо 2,3 млрд рублей.

Всё это объявлено на удивление синхронно с министром финансов, заявившим о том, что покупать валюту России всё-таки надо. Читаем в материалах ЦБ далее:

«Объём эмиссии указанного выпуска составляет 3 млрд долларов США. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.
В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период».

Просим извинить за слишком длинную цитату, но если нам пишут об объёмах иностранной валюты, подлежащих продаже в рамках операций зеркалирования сделок, невольно станешь в чём-нибудь сомневаться. Ведь речь-то идёт об инвестировании средств ФНБ в первом полугодии 2023 года.

Расплачиваться за свои же деньги придётся своими же деньгами в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. И ещё с процентами. Опять что-то и кто-то перекладывает из одного кармана в другой, как это было с продажей Сбербанка правительству страны.
Кем? Да, опять же, Центробанком! Действительно, к чему ему, когда-то главному акционеру, такая обуза? Балласт на балансе. Сейчас же рассчитается ЦБ РФ, и целых два года будет свободен как ветер. Больше таких объёмов евробондов в ближайшее время гасить не придётся.

Валюта валютой, но что-то не верится, что продажи ЦБ сколько-нибудь собьют её курс. Не просто так Эльвира Набиуллина уже намекнула, что 15 сентября можно ждать очередного повышения ключевой ставки. А что, можно было и не ждать?

Покупатель всегда прав?


Но обратимся лучше к Минфину – вряд ли худшему из возможных покупателей валюты у Центрбанка. Антон Силуанов, конечно, оговорился, что Минфин готовится покупать валюту дружественных стран, такую как юани, а Банк России, скорее всего, будет продавать доллары и евро.


Может быть, лишние? И в конце концов, какая разница среди конвертируемых валют, какая их них продаётся и какая покупается. Лишь бы это по рублю не ударило. И зачем вообще Минфину валюта и почему её из ЦБ РФ сразу туда не отправить?

А может быть, во всём виновата та самая независимость нашего самого Центрального из всех центральных банков мира? В Минфине вот говорят, что покупают валюту в рамках бюджетного правила – то есть ту, что превышает установленный законом уровень.

Посмотрите, что по этому поводу говорит министр Силуанов:

«Если мы решимся выходить с покупками, то будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила, то есть у нас цена отсечения 44,2 доллара, а все, что выше, можем направлять в ФНБ».

Вот и опять этот ФНБ – заколдованный какой-то фонд, из которого вроде бы деньги берут, да потом ещё и проценты за это валютой выплачивают (и вроде всё это наш же родной Центробанк проворачивает).


А тут нате вам – Минфин опять ФНБ пополнять вздумал? Так почему бы в этот Фонд сразу ту самую валюту, которую Центробанк продавать будет, не взять и не положить? Нежели супостатам вместо рублей выдавать по купонам?

А что, наш Центробанк по той же схеме, что и Минфин, и по схожему какому-нибудь «бюджетному правилу» жить вообще не может? И продать валюту сразу прямо Минфину тоже не вправе? А то ведь продаёт Центробанк что-то кому-то, а «кто-то кое-где у нас порой», как в песне – комиссионные получает.

Покупает Минфин валюту по правилу», но комиссионные тоже кому-то где-то и за что-то причитаются? Так и живём, кто-то не покупает, но пока, а кто-то не продаёт, и тоже пока.

В результате, как отметил известный финансовый аналитик Владислав Антонов, «несмотря на рост цен на нефть, рубль может продолжить снижение из-за дисбаланса между спросом и предложением». А увеличение объёмов покупки валюты Минфином – ещё один фактор не в пользу роста курса рубля.
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Использованы фотографии:
newizv.ru, s.ura.news, автора
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30 комментариев
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  1. Старый электрик
    Старый электрик Сегодня, 05:42
    +2
    Пятая колонна в своём амплуа. То, что не смогли добиться санкциями, с жуткими потерями для Европы и США, Набиуллина & Ко делают бесплатно (для Запада) и добровольно (для РФ).
    Цели и функции Банка России определены Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Согласно этому закону, перед ЦБ поставлены пять целей. Назову только главную, она первая в списке:
    - защита и обеспечение устойчивости рубля…

    Приведите хоть один пример того, как ЦБ во главе с Набиуллиной защищает рубль и обеспечивает его устойчивость.
    Ослабление рубля — это, прежде всего, удар по промышленности и с/ха РФ. В конечном итоге это удар в спину СВО. Как видим, «Партией мира» делается всё, чтобы их угробить. Почему непотопляемая Набиуллина, действующая исключительно в интересах Запада, до сих пор не вылетела из своего кресла?
    1. mann
      mann Сегодня, 07:31
      +1
      Почему непотопляемая Набиуллина, действующая исключительно в интересах Запада, до сих пор не вылетела из своего кресла?
      и не влетела в Лефортово
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:09
        0
        Потому что в Кремле известно,кто сидит.Про "пятую колонну"улыбнуло..Говорят правильные ,вроде вещи-делают совершенно другое
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:54
    +7
    ему предстоит уже 16 сентября рассчитаться по выпуску евробондов.

    А почему бы вместо валюты держателям евробондов не выдать красивую бумажку о том, что они получат свои деньги из замороженных решениями США и Еврокомиссии Российских средств? Им можно нас *(обманывать), а нам почему нельзя?
    В свое время РФ рассчиталась еще по царским долгам. Но почему то никто не вспомнил о "золоте Колчака", вывезенном в Японию или части золотого запаса РИ, украденным чешскими легионерами и вывезенным в Чехословакию и не потребовал не только процентов, но и самого золота?
    Ведь не зря "дерьмократы", "рисуя" новую конституцию РФ, вывели Центробанк "как бы за скобки".
    p.s. На телеканале "Звезда" регулярно показывают онкобольных детей и просят "скинуться" на их лечение или лекарства. В это же время "африканским детям" БЕСПЛАТНО отправляется зерно, а ЦБ собирается выплачивать дивиденды "чужим дядям". Может быть хватит. Может быть сначала надо решить вопросы с нашими детьми и нашими стариками, а уже потом неграми в Африке.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:51
      0
      Цитата: Дилетант
      Может быть хватит.

      Пока балом правит мировой капитал - не хватит...

      Цитата: Дилетант
      Может быть сначала надо решить...

      Только то, что сейчас выгодно мирвому капиталу, на остальное не будут сильно заморачиваться...

      Цитата: Дилетант
      уже потом неграми в Африке.

      Очень симпатизируют все страны, которые так заботятся о бедной Африке, заботятся круглосуточно, без перерыва на обед и выходных. Только почему-то африканцы за последние десятилетия лучше жить не стали...
  3. Таймень
    Таймень Сегодня, 05:55
    +3
    Со старым гарантом толку не будет.Но если придёт новый,типа Стрелкова и перестреляет всю эту мерзопакостную шоблу врагов народа,да патриотов назначит на эти должности.Вот тогда и доллар будет копеек по 60,а не по сто рублей как сейчас у спекулянтов и промышленность пойдёт и торгашам хвосты подрежут и валюту из страны вывозить перестанут (вышак будет).Не сразу,но в течении года - полтора уж точно.
    1. Старый электрик
      Старый электрик Сегодня, 06:11
      0
      Но если придёт новый, типа Стрелкова и перестреляет всю эту мерзопакостную шоблу врагов народа…
      - не могли бы вы пояснить на чём основана ваша вера в авантюриста Стрелкова?
      По своим политическим взглядам Стрелков монархист и почитатель идеологии Белого движения. В свою очередь, в основе идеологии Белого движения лежит пресмыкательство перед США, Англии и Франции. Я на таких митинговых крикунов насмотрелся ещё со времён Перестройки. Скорее поверю, что при Стрелкове РФ добровольно в одностороннем порядке откажется от ядерного оружия, чем в то, что он перестреляет свои благодетелей.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:36
        0
        Цитата: Старый электрик
        на чём основана ваша вера в авантюриста Стрелкова?

        Если уж Стрелков авантюрист, то как назвать тех, кто нами руководит?
      2. AUL
        AUL Сегодня, 07:43
        +2
        Цитата: Старый электрик
        В свою очередь, в основе идеологии Белого движения лежит пресмыкательство перед США, Англии и Франции.

        Ну, очень спорное утверждение! Обосновать как-то сможете(без демагогии и лозунгов)?
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:18
          0
          Цитата: AUL
          Обосновать как-то сможете(без демагогии и лозунгов)?

          "История не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, а только наказывает за не выученный урок" - Ключевский.

          Кто платит, тот того и танцует:

          "Мундир английский,
          Погон французский,
          Табак японский,
          Правитель омский."

          История давно уже всё расставила по своим местам. Белые воевали за интересы АНТАНТЫ.
        2. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 09:05
          +1
          Цитата: AUL
          Цитата: Старый электрик
          В свою очередь, в основе идеологии Белого движения лежит пресмыкательство перед США, Англии и Франции.

          Ну, очень спорное утверждение! Обосновать как-то сможете(без демагогии и лозунгов)?

          Да не было ни какой идеи, "идеологии белого движения", сборная солянка от эсеров до монархистов, из которых половина была популистами, а половина воевала лишь за свои узкие цели. Именно поэтому неплохая поддержка белого движения на начальном этапе так быстро и бесславно развалилась. Нет идеи - нет победы, а значит нет и будущего. Так и получилось.
    2. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 06:27
      -2
      Но если придёт новый,типа Стрелкова

      А чем Стрельцов (Гиркин) отличается от другого недовольного Лёлика Навального? А ни чем. Тоже обижен, что его не допустили/отлучили от "кормушки".
      Заниматься демагогией на митингах или в соц.сетях - это не признак умения руководить государством. Примеров полно. Пашинян, Саакашвили да и зеленский, правда тот просто снялся в кино в роли "хорошего президента"
      p.s. У нас тоже есть кинокомедия "Каникулы президента" с Дмитрием Грачевым в главной роли. belay
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:34
        +3
        Цитата: Дилетант
        А чем Стрельцов (Гиркин) отличается от другого недовольного Лёлика Навального? А ни чем.

        Если пошли такие сравнения, то наш-то главный либерал чем от них отличается? Можете сказать? Может тем, что все обманывают?

        А Стрелков хотя бы чьих-то дружков олигархов ненавидит, да и на фронте бы порядок навел. Воевал он не плохо. Да и не склонен красные линии рисовать с непростыми решениями.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:30
    +2
    Абсолютно непонятно, почему ЦБ и Минфин не способны проделать то, что хотят, синхронно, не смущая публику и не помогая спекулятивным играм на курсах?

    Чего тут непонятного...игра на разнице курса валют и рубля...обычная спекуляции как всегда.
    1. Sovetskiy
      Sovetskiy Сегодня, 07:11
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      обычная спекуляции как всегда.

      А спекуляция узаконена рыночком. wink Кто еще не наелся капитализмом, добавочки не желаете? laughing
  5. Sadok
    Sadok Сегодня, 06:33
    +1
    нипонил... силуминов и нае*лина еще не расстреляны?
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 06:39
      +2
      Если не они, то кто? Больше финансистов-экономистов в стране нет.
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 06:36
    +1
    «несмотря на рост цен на нефть, рубль может продолжить снижение из-за дисбаланса между спросом и предложением»А увеличение объёмов покупки валюты Минфином – ещё один фактор не в пользу роста курса рубля.
     И какие будут предложения? В пользу роста курса рубля?
    "- А ты что хочешь, чтобы я Петровку штурмом взял? Там у них камер на всех хватит!"(с) smile
  7. Igor1915
    Igor1915 Сегодня, 06:54
    -6
    Те кто катит на финансовый блок правительства - потрудитесь почитать список санкций введенных против РФ и расходы на сво . То что доллар стоит не 200 во многом их заслуга , а валютная составляющая есть практически в каждом товаре ( при этом инфляцию я оцениваю в 10-15%) . Если нет времени на анализ финансовой ситуации не тратьте время на написание критических мнений , в России любимое занятие критиковать то в чем не разбираешься
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:01
      0
      Цитата: Igor1915
      То что доллар стоит не 200 во многом их заслуга

      А то, что доллар уже по 100 (почти), это точно их заслуга! Об этом и пишут в статье. Нахрена валютные ограничения сняли? Зачем, вместо высоколиквидной конвертируемой валюты, мусор покупают на вроде юаня? Чтобы деньги потерять? Ну так они это постоянно и делают.

      Я не против (только За) продажи ненавистного доллара. Но я против покупок (замещения, шило на мыло) китайского юаня, который подвержен девальвации к этому доллару. А значит мы просто обречены на потери. И на обрушения курса деревянного.
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 08:15
      +3
      Цитата: Igor1915
      То что доллар стоит не 200 во многом их заслуга

      А 300 млрд. долларов, оставшихся в зарубежных банках, заслуга чья?
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:20
        +3
        Цитата: Luminman
        А 300 млрд. долларов, оставшихся в зарубежных банках, заслуга чья?

        Они б сейчас точно не помешали для поддержания курса рубля и пополнения сильно дефицитного бюджета.

        Сколько это в авианосцах будет? Около 30? А говорили что на один не хватает!
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 09:13
          0
          Цитата: Stas157
          Сколько это в авианосцах будет? Около 30? А говорили что на один не хватает!

          Проблема авианосцев не столько в финансировании, сколько в реализации проекта. Там столько нужно сделать, что вызывает в нынешних реалиях большущие сомнения...
    3. АА17
      АА17 Сегодня, 08:48
      +1
      Если нет времени на анализ финансовой ситуации не тратьте время на написание критических мнений


      Уважаемый, Игорь.
      Я так понял, что Вы хорошо разбираетесь в российской финансовой ситуации.

      1-й вопрос.
      Объясните, пожалуйста, почему Европа нам объявляет санкции (из-за этого Россия испытывает определённые трудности), а мы ей в ответ не создаём аналогичные проблемы?
      "...в ответ на бесконечные пакеты экономических санкций со стороны Запада нужно было ввести эмбарго на поставки того, что для западных стран действительно чувствительно....
      ...бить по больным экономическим местам Запада, показывая, что так вести себя по отношении к России «недопустимо, больно и дорого».
      «При этом ситуация имеет не только экономический аспект, но и психологический. Когда нужно мобилизовать лучшие качества русского человека, в частности, самопожертвование, самоотверженность, готовность отдать жизнь за Родину, когда вопрос существования России стоит на кону, в этот момент очень сложно или невозможно объяснить тем же солдатам, почему газ продолжает идти через территорию Украины. И уходит он на территорию стран, которые поставляют вооружение врагу. На мой взгляд, это неправильно», — заключил Стариков. " https://svpressa.ru/economy/news/380913/?itg=1

      2-й вопрос. О деньгах для СВО
      Чем руководствовался Президент, когда подписывал этот Указ?
      "...Президент Владимир Путин смягчил требования валютного контроля для экспортеров золота, металлов и зерна. С 1 июля 2021 года они могут не возвращать валютную выручку на счета в российских банках. В 2020 году правительство разрешило вывозить из России все добываемое золото. В итоге его экспорт вырос на 160%. В свою очередь продажа черных металлов составляет 10,5% от всех экспортных доходов России, а экспорт зерна достигает 8 млрд долларов в год....
      Таким образом, Путин освободил от валютного контроля российский экспорт на 160 млрд долларов. ... Эти товары приносят половину экспортной выручки. По мнению аналитиков, это может лишить рубль устойчивости в кризисных ситуациях, поскольку половина валютной выручки потенциально не будет возвращаться в страну."
      https://kapital-rus.ru/articles/article/putin_razreshil_ne_vozvraschat_v_rossiu_dengi_ot_prodaji_zolota_metallov_i_/

      П.С. Прошу обратить особое внимание на последнее предложение: "... может лишить рубль устойчивости..."
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
    +1
    Цитата: parusnik
    И какие будут предложения? В пользу роста курса рубля?

    А Слуцкий предложил заморозить цены на бензин...типа установить предельные цены smile известный фокус.
    Как это можно пчелам заморозить мед.
  9. Vovan
    Vovan Сегодня, 07:08
    +2
    Однако опять обошлось, Центробанк РФ, повысив ключевую ставку, повысил и привлекательность рублёвых вкладов и инструментов.

    Нормальным следствием этого стал рост спроса на рубли и укрепление, пусть и небольшое, курса национальной валюты.

    Дальше этого можно не читать - авторы расписались в полном непонимании причин и следствий.
  10. Realing
    Realing Сегодня, 07:23
    -1
    А где вы вообще увидели, что деньги просто не передадут? Еще с августа цб выводит на рынок только разницу между тем, что они собирались продать и тем, что минфин собирался купить, курс подскочил, ЦБ начинает вливать больше валюты на рынок для стабилизации. Уже не раз говорилось неравномерности торгового баланса, в связи с чем курс и растет, повышение ставки с этим мало связано, оно связано больше с ростом инфляции. А старые мантры о том, что это все из за независимости Цб оставьте себе и посмотрите на турцию,можно сколько угодно рассказывать о ее величии, но Эрдоган со своими новыми финансовыми теориями обрушил лиру и без войны.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:32
      -2
      Цитата: Realing
      посмотрите на турцию,можно сколько угодно рассказывать о ее величии, но Эрдоган со своими новыми финансовыми теориями обрушил лиру и без войны.

      Абсолютно с вами согласен. Туркам сейчас тяжело. Цены на все просто адские. Красное мясо от 1000 рублей (в переводе на рубли). Бутылка дешевого вина по 1000 рублей. Водка еще дороже. Бензин - больше ста. Огурцы в южной стране в августе по 100 рублей, это тогда когда у нас в северной по 60 были! При том, что зарплаты в Турции примерно как у нас.
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 07:39
    +4
    А то ведь продаёт Центробанк что-то кому-то, а «кто-то кое-где у нас порой», как в песне – комиссионные получает.

    Это всё происходит только потому, что валютными спекуляциями на законном основании занимаются более трёхсот коммерческих «общаков», которые теребят валютные поступления путём поднятия внутренних цен и получения дополнительных рублёвых средств.
    Именно поэтому и экономика наша (которая ещё осталась и которую пытаются создать) не приносит для страны никакой пользы. Именно поэтому имеющаяся валюта тратится на всякую хрень, которую успешно можно делать дома за рубли. Именно поэтому 300 тонн добытого в 2022 году золота не могли найти своего покупателя (не получается спекулировать слитками - цена на него устанавливается в другом месте)...
    * * *
    Какая всё-таки хорошая экономика выстроилась в России-матушке. И что главное, никто ничего толком объяснить не может, потому что это сродни показаниям, которые задержанный преступник должен дать сам на себя...
  12. Виктор_Фамилия
    Виктор_Фамилия Сегодня, 08:56
    0
    Набиулина и компания выше правительства и президента