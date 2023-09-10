«Наша» валюта – Минфин ещё не покупает, но Центробанк уже продаёт

Контрольный валютный выстрел

Цитатник банка

«Объём эмиссии указанного выпуска составляет 3 млрд долларов США. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту.

В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период».

Покупатель всегда прав?

«Если мы решимся выходить с покупками, то будем исходить из восстановления действующего бюджетного правила, то есть у нас цена отсечения 44,2 доллара, а все, что выше, можем направлять в ФНБ».

Банк России объявляет о готовности продавать валюту для расчётов по евробондам, в то время как глава Минфина говорит о готовности и даже необходимости валюту покупать. Абсолютно непонятно, почему ЦБ и Минфин не способны проделать то, что хотят, синхронно, не смущая публику и не помогая спекулятивным играм на курсах?Недавнее превышение долларом курсовой отметки в 100 рублей было воспринято в России как что-то вроде «контрольного выстрела» в противостоянии с Западом. Однако опять обошлось, Центробанк РФ, повысив ключевую ставку, повысил и привлекательность рублёвых вкладов и инструментов.Нормальным следствием этого стал рост спроса на рубли и укрепление, пусть и небольшое, курса национальной валюты. Однако остановиться на достигнутом регулятор просто не имеет права, поскольку давление на рубль, связанное с перекосами в балансе и утечкой валюты за границу, вряд ли ослабнет.Рассчитывать на серьёзный рост нефтяных цен, увы, не приходится, к тому же против рубля играют и свои», извлекающие сверхприбыли от продажи валюты по завышенному курсу. Тем не менее Банк России сейчас встал перед необходимостью продавать валюту в силу ещё одной причины – ему предстоит уже 16 сентября рассчитаться по выпуску евробондов.Санкции практически вынудили главного кредитора и регулятора рассчитываться по купонам в рублях. Однако иностранные держатели российских бумаг, как следует из материалов ЦБ РФ, от рублей предпочитали избавляться, продавая их на бирже. Посему решено вернуться к погашению процентов валютой.Тем самым и они, иностранцы, а не только некие пресловутые неопознанные спекулянты, похоже, и обвалили курс национальной валюты в конце августа. По крайней мере, именно такой вывод хотят нам преподнести из ЦБ РФ. Теперь Банк России уже объявил о массовых продажах иностранной валюты.Из официального сообщения ЦБ РФ стало известно, что с 14 по 22 сентября банк продаст на 150 млрд рублей. Ежедневные объёмы продаж вырастут в эти дни почти в десять раз по сравнению с обычными – до 21,4 млрд рублеей вместо 2,3 млрд рублей.Всё это объявлено на удивление синхронно с министром финансов, заявившим о том, что покупать валюту России всё-таки надо. Читаем в материалах ЦБ далее:Просим извинить за слишком длинную цитату, но если нам пишут об объёмах иностранной валюты, подлежащих продаже в рамках операций зеркалирования сделок, невольно станешь в чём-нибудь сомневаться. Ведь речь-то идёт об инвестировании средств ФНБ в первом полугодии 2023 года.Расплачиваться за свои же деньги придётся своими же деньгами в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. И ещё с процентами. Опять что-то и кто-то перекладывает из одного кармана в другой, как это было с продажей Сбербанка правительству страны.Кем? Да, опять же, Центробанком! Действительно, к чему ему, когда-то главному акционеру, такая обуза? Балласт на балансе. Сейчас же рассчитается ЦБ РФ, и целых два года будет свободен как ветер. Больше таких объёмов евробондов в ближайшее время гасить не придётся.Валюта валютой, но что-то не верится, что продажи ЦБ сколько-нибудь собьют её курс. Не просто так Эльвира Набиуллина уже намекнула, что 15 сентября можно ждать очередного повышения ключевой ставки. А что, можно было и не ждать?Но обратимся лучше к Минфину – вряд ли худшему из возможных покупателей валюты у Центрбанка. Антон Силуанов, конечно, оговорился, что Минфин готовится покупать валюту дружественных стран, такую как юани, а Банк России, скорее всего, будет продавать доллары и евро.Может быть, лишние? И в конце концов, какая разница среди конвертируемых валют, какая их них продаётся и какая покупается. Лишь бы это по рублю не ударило. И зачем вообще Минфину валюта и почему её из ЦБ РФ сразу туда не отправить?А может быть, во всём виновата та самая независимость нашего самого Центрального из всех центральных банков мира? В Минфине вот говорят, что покупают валюту в рамках бюджетного правила – то есть ту, что превышает установленный законом уровень.Посмотрите, что по этому поводу говорит министр Силуанов:Вот и опять этот ФНБ – заколдованный какой-то фонд, из которого вроде бы деньги берут, да потом ещё и проценты за это валютой выплачивают (и вроде всё это наш же родной Центробанк проворачивает).А тут нате вам – Минфин опять ФНБ пополнять вздумал? Так почему бы в этот Фонд сразу ту самую валюту, которую Центробанк продавать будет, не взять и не положить? Нежели супостатам вместо рублей выдавать по купонам?А что, наш Центробанк по той же схеме, что и Минфин, и по схожему какому-нибудь «бюджетному правилу» жить вообще не может? И продать валюту сразу прямо Минфину тоже не вправе? А то ведь продаёт Центробанк что-то кому-то, а «кто-то кое-где у нас порой», как в песне – комиссионные получает.Покупает Минфин валюту по правилу», но комиссионные тоже кому-то где-то и за что-то причитаются? Так и живём, кто-то не покупает, но пока, а кто-то не продаёт, и тоже пока.В результате, как отметил известный финансовый аналитик Владислав Антонов,А увеличение объёмов покупки валюты Минфином – ещё один фактор не в пользу роста курса рубля.