Операция «Ось». Как вермахт захватил Северную и Центральную Италию

Немецкие парашютисты из расчета 42-мм противотанковой пушки PaK 41 на улице Рима. Сентябрь 1943 г.
«45 дней»
Итальянская элита и общество, испуганные перспективой полного поражения в войне, выступили против фашистского режима Муссолини. 25 июля 1943 года Муссолини был арестован («Как закончилось правление фашистов в Италии»). Фашистскую партию распустили. Сопротивления фашисты не оказали. Представители крупного капитала, монархисты и военные были едины в стремлении избежать капитуляции, оккупации Италии и хотели переложить на дуче всю ответственность за политику, которую до этого момента всецело поддерживали.
Новое правительство возглавил маршал Пьетро Бадольо. Бадольо объявил, что война продолжается, Италия остаётся верной своим союзным обязательствам. Период с 25 июля по 8 сентября 1943 года вошёл в историю Италии как «45 дней».
С одной стороны, в стране активизировались антифашистские силы, демократы, социалисты и коммунисты. По стране прокатились многолюдные антифашистские демонстрации. В крупных промышленных центрах вспыхнули беспорядки, которые возглавили коммунисты. Прогрессивные силы требовали выхода Италии из войны, восстановления демократических прав и свобод.
С другой стороны, новые итальянские власти во главе с Бадольо, за которыми стояли интересы крупного капитала, буржуазии и монархистов, стремились избежать радиальных изменений внутри страны, вывести Италию из войны, заключив тайный сепаратный мир с союзниками и избежав оккупации и превращения страны в поле боя. 26 июля в стране ввели осадное положение, все собрания на улицах были запрещены, войска получили право стрелять по толпе. Одновременно, чтобы успокоить общественность, правительство распустило фашистскую партию, объявило политическую амнистию и дало согласие на восстановление профсоюзов.
Портрет маршала Пьетро Бадольо, лидера Италии после падения Бенито Муссолини
Итальянские вооруженные силы
Итальянские войска были деморализованы поражениями в России и Африке. Их боевой дух, который и так был невысоким, упал до нуля. Сухопутные войска насчитывали более 80 дивизий (из них более 45 соединений находилось в континентальной Италии), но их вооружение было слабым, укомплектованность личным составом и техникой низкой. Лишь несколько соединений имели до 70 % солдат и офицеров. Для единственной танковой дивизии не хватало танков.
Особенно слабыми по боевой подготовке, мотивации, вооружению и технике были стационарные дивизии береговой обороны (почти четверть армии), что и показали бои на Сицилии («Как германский 14-й танковой корпус 38 дней сдерживал наступление двух союзных армий»).
Итальянские войска были разбросаны по Южной Европе. 4-я итальянская армия (12 дивизий) дислоцировалась в юго-восточной Франции и северо-западной части Италии. В Северной Италии восстанавливали 8-ю армию (13 дивизий) – остатки её дивизий вернулись из России, она так и не смогла восстановить даже минимальную боеспособность. 5-я и 7-я армии занимали оборону на Апеннинском полуострове, на Корсике и в Сардинии. 6-я армия (10 дивизий) была разгромлена в Сицилии. 2-я, 9-я и 11-я армии (31 дивизия) несли службу в Греции, Албании и Югославии. Лучшие итальянские дивизии находились за пределами страны – в Южной Франции, на Корсике, на Балканах и островах в Эгейском море.
Итальянские солдаты на Корфу. 1943 г.
Концентрация имеющихся войск для обороны Северной Италии и Рима была сложной из-за разрушений железнодорожной сети, которые только росли, и потери почти всего парка автомашин в Северной Африке.
Авиация насчитывала свыше 1 600 машин, но более половины утратили боеспособность. На вооружении флота было 6 линкоров, 2 тяжелых и 6 легких крейсеров, 28 эсминцев, 27 миноносцев, 56 субмарин. Корабли практически не могли вести боевые действия ночью, имели мало топлива, личный состав не хотел воевать. Поэтому военный представитель Третьего рейха при итальянском генштабе адмирал Руге сделал соответствующий вывод: «Итальянские ВМС для отражения возможной высадки противника практически ничего не значат».
Капитуляция Италии
Англия и США благосклонно отнеслись к смене власти в Италии. 30 июля Рузвельт написал Черчиллю, что они должны вступить в переговоры с любым лицом или лицами в Италии, которые обеспечат разоружение и предотвратят хаос. Черчилль надеялся, что капитуляция итальянских вооруженных сил в Южной Франции, Италии, на Балканском полуострове приведёт к тому, что англо-американские силы будут контролировать Апеннинский полуостров и Адриатическое море, а немцы вынуждены будут отступить на север, на рубеж Савы и Дуная. Союзники без особых проблем займут Грецию.
Чтобы принудить итальянцев к скорейшей капитуляции, союзники активизировали бомбардировки городов Италии. 13 августа 1943 года 400 бомбардировщиков нанесли удар по Риму. Одновременно англо-американская авиация бомбила Милан, Турин, Геную и другие города. Приоритетными целями были железные дороги, аэродромы и другие объекты транспортной инфраструктуры. Однако бомбы падали и на жилые кварталы. Сотни мирных людей погибли.
Депо сортировочной железнодорожной станции в Риме, разрушенное бомбардировкой союзной авиации. Июль 1943 г.
Правительство Бадольо, продолжая заверять Берлин в своей верности, взяло курс на выход из войны. Рим боялся открыто выступить против немцев. Итальянцы добивались того, чтобы перемирие было заключено лишь после того, как англо-американские войска крупными силами высадятся в Италии. Союзники неопределённо говорили о высадке 6 дивизий в районе Рима, одной десантной дивизии на аэродромах вблизи Рима и 9 дивизий на западном побережье. Итальянцы добивались конкретных данных о высадке войск, чтобы прикрыть союзников. Союзники считали, что итальянцы тянут время.
15 августа генерал Кастеллано прибыл в Мадрид, встретился с английским послом С. Хором и заявил о готовности Рима присоединиться к США и Англии, как только их войска высадятся в континентальной Италии. 19 августа Кастеллано провёл в Лиссабоне переговоры с американским генералом Б. Смитом. Через десять дней итальянский генерал вернулся в Италию с текстом условий перемирия. Условия были тяжелыми для Рима и разбивали надежды итальянской верхушки избежать превращения своей страны в поле боя.
Рим должен был сдать союзникам Корсику, Сардинию и всю континентальную часть страны для создания англо-американских баз. Также Италия сдавала свой флот и авиацию, предоставляла полный доступ к своим портам и аэродромам. Причём это не зависело от нахождения на них немцев. То есть итальянцам надо было вступить в бой с немцами до прибытия союзников, чего итальянские власти хотели избежать.
В ночь на 1 сентября Рим дал согласие на капитуляцию на условиях союзников. Черчилль и Рузвельт известили Сталина о результатах переговоров. Москва одобрила действия союзников.
3 сентября 1943 года итальянский представитель Кастеллано и начальник штаба союзных сил на Средиземноморском театре Б. Смит подписали соглашение о перемирии, которое предусматривало безоговорочную капитуляцию итальянских вооруженных сил. Обнародование акта о капитуляции откладывалось до высадки союзных войск в континентальной Италии. 3 сентября при поддержке авиации и флота британские войска пересекли Мессинский пролив и высадились в юго-западной Калабрии.
9 сентября 1943 года союзные войска высадились в бухте Салерно на юго-западе Италии. Накануне по радио союзники объявили, что Италия просит перемирие, и оно подписано. Итальянскому правительству пришлось огласить начало перемирия. Итальянские вооруженные силы получили приказ прекратить военные действия против союзников, но отражать любое нападение. То есть итальянские войска должны были оказать сопротивление немцам.
Подбитые немецкими солдатами итальянские бронеавтомобили АВ 41 (Autoblinda AB 41) в пригороде Рима. По улице идут итальянские солдаты, сдавшиеся в плен. Сентябрь 1943 г.
Операция «Ось»
Ещё 21 мая 1943 года глава верховного командования вермахта (ОКВ), фельдмаршал Кейтель подготовил примерный план по возможным действиям в Италии. Этот план предусматривал сразу несколько военных операций: операцию «Аларих» по вторжению в континентальную Италию и захвату местных ключевых объектов; операцию «Студент» – по захвату Рима. Также немцы планировали нейтрализовать итальянские войска на Балканском полуострове и во Франции.
Немцы под предлогом предотвращения десантов противника в Северной Италии и высадки парашютистов в Альпах перебросили на север Италии из Южной Германии и Франции несколько дивизий. Немцы даже не согласовали это с итальянскими властями, как делали ранее.
Гитлер в конце июля 1943 года хотел ввести войска в Рим, арестовать короля и Бадольо, освободить Муссолини и восстановить фашистский режим. Однако временно отказался от этих планов из-за осторожности, незнания, где содержат Муссолини, и официальной готовности Рима сохранить союз.
6 августа в Тревизо близ Венеции прошла немецко-итальянская конференция. С немецкой стороны в ней участвовали Риббентроп и Кейтель, с итальянской – новый министр иностранных дел Гуарилья и начальник генштаба Амброзио. Конференция прошла в обстановке общего недоверия. Итальянцы формально сохраняли союз с Германией и просили большое количество оружия и военных материалов для обороны полуострова. Немцы не хотели предоставлять оружие ненадежным союзникам. Также Амброзио просил для обороны Италии перебросить с оккупированных территорий как можно больше итальянских дивизий. Немцы эту просьбу также проигнорировали.
15 августа состоялась вторая немецко-итальянская встреча. Она была посвящена вопросам обороны Южной Италии. Речь шла о немецкой группе армий «Б», которую возглавил Роммель. 19 августа она была передислоцирована в Северную Италию. Также снова поднимался вопрос об отводе итальянских войск из Франции и Балкан. Немцы твердо планировали оборонять Северную Италию. Итальянцы пытались вернуть свои войска на родину.
Немецкий парашютист с автоматической винтовкой FG-42. На переднем плане – изъятое у итальянских солдат оружие. Вероятно, фотография сделана после 8 сентября 1943 года, когда немцы приступили к разоружению бывших союзников
Подготовка к операции
В Берлине понимали, что после ареста Муссолини разрыв с Италией неизбежен. Вопрос был в том, когда и в какой форме произойдёт этот разрыв. Поэтому германское руководство отклонило все итальянские предложения о переброске в Южную Италию крупных немецких сил для отражения возможного десанта противника. Немцы понимали, что в случае разрыва с итальянцами эти дивизии на юге полуострова окажутся в западне. Имеющиеся в Южной Италии незначительные немецкие части оставались без поддержки.
Группировка Роммеля оставалась в Северной Италии и частично выдвигалась до Апеннинских гор. Эти территории немцы собирались удерживать в любом случае. Также немецкие войска заняли перевалы в Альпах, которые вели во Францию, Германию и Югославию. Немцы хотели занять главную военную морскую базу Специю под предлогом обороны от десанта противника, а в действительности для захвата итальянских ВМС. Но итальянцы сами заняли крупными силами Специю и заявили, что для них вопрос престижа – оборона важного порта.
К началу сентября 1943 года германское командование имело в Италии 17 дивизий и 1 бригаду. Они объединялись в группы армий «Юг» и «Б» под командованием генерал-фельдмаршалов Кессельринга и Роммеля. В Южной Италии – в Калабрии и Апулии, базировался 76-й танковый корпус (29-я моторизованная, 1-я парашютная и часть 26-й танковой дивизий). На юго-западе Апеннинского полуострова в районе Салерно, Неаполь, Гаэта оборону держали две танковые (16-я и «Герман Геринг») и 15-я моторизованная дивизии, которые входили в 14-й корпус 10-й армии. На Сардинии оставалась 90-я мотодивизия. В районе Рима базировались 3-я моторизованная, 2-я парашютная и часть сил 26-й танковой дивизии, которые подчинялись непосредственно Кессельрингу.
В группе армий «Б» в Северной Италии было 6 пехотных, 2 танковые дивизии и моторизованная бригада. Западное и Центральное Средиземноморье, включая юг Франции, Сардинию, Корсику и северную часть Италии прикрывали 625 немецких самолетов, Центральную и Южную Италию – всего 170 самолетов.
Немецкие танки Pz. Kpfw. VI «Тигр» из состава 508-го батальона тяжелых танков на перевале Бреннер около австро-итальянской границы во время переброски в Италию. Август 1943 г.
Немцы наводняли итальянский транспорт и связь своими людьми, параллельно создавали свою сеть связи. Все дислоцированные во Франции, Италии и на Балканах немецкие войска получили точные указания: как только Италия выйдет из войны, по условному сигналу разоружить и интернировать находящиеся в районе их дислокации итальянские войска.
Итальянское военно-политическое руководство всё понимало. Но не могло резкими решениями спровоцировать немцев. Также итальянские вооруженные силы были слишком слабы, у них не было мотивации, чтобы воевать с бывшими союзниками. Одобренный Берлином отвод итальянских войск из Франции и Югославии, и без того зависевший от слабой сети железных дорог, задерживался в результате действий немцев, которые придерживали вагоны и уголь для паровозов. Итальянские протесты игнорировались, либо немцы отговаривались необходимостью срочных мер против готовящегося нападения противника.
Итальянцы двумя секретными приказами предупредили в августе свои войска о возможном противостоянии с немцами. Все штабы и места дислокации войск должны были тщательно охраняться, в случае конфликта итальянские силы могли нанести контрудары по важным пунктам немцам. Однако в целом итальянские вооруженные силы оказались не готовы противостоять немцам, сообщение о заключении перемирия стало для них неожиданностью. Войска не получили точных указаний и были деморализованы, наоборот, немцы действовали быстро и решительно.
Часовые немецкой 2-й парашютной дивизии, велосипедисты и прохожие на площади перед собором Св. Петра в Ватикане. После боев в Риме 8–9 сентября 1943 года немецкие войска установили контроль над столицей Италии и Ватиканом
Продолжение следует…