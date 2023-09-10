Операция «Ось». Как вермахт захватил Северную и Центральную Италию



Немецкие парашютисты из расчета 42-мм противотанковой пушки PaK 41 на улице Рима. Сентябрь 1943 г.

«45 дней»



Портрет маршала Пьетро Бадольо, лидера Италии после падения Бенито Муссолини

Итальянские вооруженные силы



Итальянские солдаты на Корфу. 1943 г.

Капитуляция Италии



Депо сортировочной железнодорожной станции в Риме, разрушенное бомбардировкой союзной авиации. Июль 1943 г.



Подбитые немецкими солдатами итальянские бронеавтомобили АВ 41 (Autoblinda AB 41) в пригороде Рима. По улице идут итальянские солдаты, сдавшиеся в плен. Сентябрь 1943 г.

Операция «Ось»



Немецкий парашютист с автоматической винтовкой FG-42. На переднем плане – изъятое у итальянских солдат оружие. Вероятно, фотография сделана после 8 сентября 1943 года, когда немцы приступили к разоружению бывших союзников

Подготовка к операции



Немецкие танки Pz. Kpfw. VI «Тигр» из состава 508-го батальона тяжелых танков на перевале Бреннер около австро-итальянской границы во время переброски в Италию. Август 1943 г.



Часовые немецкой 2-й парашютной дивизии, велосипедисты и прохожие на площади перед собором Св. Петра в Ватикане. После боев в Риме 8–9 сентября 1943 года немецкие войска установили контроль над столицей Италии и Ватиканом