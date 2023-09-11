Стрельба из танков с закрытых позиций: хорошо, когда есть смартфон и беспилотник

Ни для кого не секрет, что танки, будучи основной ударной силой и «стальным кулаком» сухопутных войск, в ходе специальной военной операции на Украине начали массово применяться для решения не совсем типичных для себя задач. Речь о стрельбе с закрытых огневых позиций, бывшей когда-то уделом исключительно ствольной и реактивной артиллерии.
В далёком прошлом эта практика была признана бесперспективной, а подробные инструкции и положения по ведению огня за пределами зоны «вижу-стреляю» пропали из наставлений и правил для танкистов почти пятьдесят лет назад.
Но времена меняются, и давно забытое старое вновь становится актуальным, особенно когда под рукой есть смартфон, а в небе летает беспилотник.
Раньше перспектив не видели
Стоит отметить, что использование тяжёлых боевых машин данного класса для стрельбы с закрытых огневых позиций (ЗОП) нельзя считать каким-то новшеством и уж тем более изобретением специальной военной операции на Украине. По крайней мере, если говорить об отечественных Вооружённых силах, широкомасштабное применение танков в подобном амплуа стало вполне обычным явлением ещё в годы Великой Отечественной войны.
В особенности это касалось массированной огневой подготовки перед наступлением на глубокоэшелонированную оборону противника, когда в ход шло всё, что могло послать снаряд на значительное расстояние, начиная от миномётов и гаубиц, заканчивая самоходными орудиями и танками. При этом последние выступали в качестве своеобразного дополнения, обеспечивающего в первую очередь большую плотность огня, а не его «точечную» результативность.
Тем не менее в послевоенное время к приобретённому опыту привлечения танков к нестандартным задачам отнеслись с интересом и даже разработали соответствующие методические пособия и наставления, в которых разъяснялись основные принципы и особенности ведения стрельбы с ЗОП. Причём не в направлении «куда Бог пошлёт» и «лишь бы не по нашим прилетело», как это было на фронтах отгремевшей войны, а по-артиллерийски – в заданные цели с максимально возможной точностью.
Так, подробные указания на этот счёт имелись в учебном пособии «Стрельба из танков и самоходно-артиллерийских установок с закрытых огневых позиций» от 1958 года. А затем в «Наставлении по управлению огнем наземной артиллерии» и в «Правилах стрельбы из танков (ПСТ-74)» семидесятых годов.
Но сколько учебных книг не напиши, а главную проблему – обученность экипажей и танковых командиров артиллерийской науке – решить выпуском брошюр и талмудов невозможно. Ведь стрельба с закрытых огневых позиций – это в первую очередь стрельба по карте, требующая наличия специального оборудования, а также определённых знаний и навыков по координированию огня, расчёту координат цели, азимута, дальности до неё, поправок и всего прочего.
Азимутальный указатель, который используется не только для определения положения башни относительно корпуса танка, но и для наведения пушки в горизонтальной плоскости. Он разделён на две шкалы: грубого отсчёта с ценой деления 1-00 (сто тысячных) и стрелкой, выполненной в виде контура башни и пушки, а также точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная) и большой стрелкой.
Более того, полученные данные нужно правильно интерпретировать и перенести на значительно менее точные, чем в артиллерии, средства наведения пушки боевой машины, которые состоят из азимутального указателя, обеспечивающего горизонтальную наводку, и бокового уровня – приспособления для наведения по вертикали.
Боковой уровень, устанавливающийся на посадочное место на качающейся части орудия со стороны наводчика. Имеет шкалу грубого отсчёта (полукруглую) с ценой деления 1-00 (сто тысячных), а также маховик со шкалой точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная). За один оборот маховика указатель на шкале грубого отсчёта перемещается на одно деление. После установки нужных параметров, наводчик должен перевести пушку в требуемое положение, ориентируясь по пузырьковому уровню – пузырёк в ампуле должен оказаться посередине.
Все эти обстоятельства и определили основное условие подобных мероприятий – в подготовке танкистов к поражению невидимых в прицел объектов на месте должны были участвовать специалисты от артиллерии.
В мирное время где-то на полигонах такая практика ещё была осуществима, но в условиях гипотетической войны взять откуда-то достаточное количество подготовленных артиллеристов для танковых соединений просто невозможно. Поэтому такой вариант развития событий, когда танки займут место гаубиц, рассматривался как критический – что называется, на безрыбье и рак рыба. Однако в конечном счёте эта тема вообще была признана бесперспективной ещё в семидесятых годах.
Впрочем, спустя многие десятилетия, в 2018 году, оценить возможности роты танков Т-90 и не очень-то знакомых с артиллерийским делом экипажей попытались на полигоне Прудбой, сравнивая их работу с батареей САУ «Мста-С».
Перед танкистами ставились три основные задачи: поражение отдельных целей на средних дистанциях стрельбы, подавление командного пункта противника и ведение заградительного огня. Ни с одной из них они не справились. Перелёты и недолёты снарядов достигали значений 1 100 метров, а отклонение по фронту – до 1 750 метров. При этом, учитывая слабые навыки командира по корректированию огня, ситуацию не исправили даже попытки внесения поправок при стрельбе.
Полное описание эксперимента можно прочитать в статье «Стрельба из танков с закрытых огневых позиций, за и против», ссылку на которую можно найти ниже, в разделе «Источники информации».
Точность огня возросла
Здесь может возникнуть резонный вопрос: раз точность ведения огня с закрытых позиций оставляет желать лучшего, то какой смысл в таком использовании танков?
Ещё лет пять назад подобное могло показаться фантастикой, но в ходе специальной операции танкисты стали показывать весьма приемлемые результаты по поражению целей, скрытых от глаз наводчика. До показателей самоходных артустановок и буксируемых орудий им, конечно, очень далеко, но эффективность огня кратно превысила те удручающие показатели, которые демонстрировались на полигонах.
Экипажи углублённо не изучают артиллерийскую науку в центрах подготовки и училищах, а танковые системы управления огнём не получили каких-то точных и предназначенных исключительно для стрельбы с ЗОП прицелов. Тут всё намного проще – жизнь упростили беспилотники и смартфоны/планшеты.
Беспилотные летательные аппараты даже гражданского назначения вообще кардинально изменили ход боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Сброс разного рода взрывных устройств на головы противника, поражение бронетехники «летучими гранатами» на FPV-дронах, разведка и координация действий подразделений – весьма широкий круг задач для дистанционно управляемых «жужжалок». Но основательно помогают они и танкистам.
Осматривая местность с высоты птичьего полёта, оператор беспилотника выступает не только в качестве разведчика, но и корректировщика. Несмотря на то, что ни одно из этих изделий не оснащается средствами управления артиллерийским огнём, «вид сверху» и возможность подлететь близко к обстреливаемому объекту позволяет дать более-менее точные данные о характере разброса снарядов в метрах.
Т-90М ведёт огонь с закрытой огневой позиции
Кроме того, квадрокоптеры, помимо большинства FPV-дронов, имеют бортовые навигационные приёмники, поэтому при совершении пролёта непосредственно над целью оператор может получить координаты цели. Так что разведчик и артиллерийский наблюдатель в одном лице, не иначе.
С цифрами помогают уже смартфоны и планшеты.
Если раньше для наведения танковых пушек с закрытых позиций приходилось мучиться с определением азимута на цели, прибегая к артиллерийским приспособлениям типа буссоли, расчётом дальности и прочими забавами, то теперь всё решается банальным вбиванием данных в специально разработанный калькулятор в виде приложения на телефоне и использованием офлайн-карт.
Такие программные средства вкупе с артиллерийским блокнотом были широко представлены для артиллеристов, но сегодня доступны и танкистам. В их числе, к примеру, «Броня» или «ВЖИК». От обязательного наличия базовых умений пользоваться азимутальным указателем и боковым уровнем пушки в танках это, конечно, не освобождает, но львиную долю проблем с математикой и наведением решает вполне.
В самом простом варианте алгоритм действий в этом ПО заключается во внесении собственных координат, координат и высоты цели, а также данных о местоположении любого ориентира, на который наведено орудие, и соответствующих показателей азимутального указателя в танке. После чего тут же выдаётся результат о том, на сколько «тысячных» нужно довернуть и поднять/опустить пушку для точного поражения выбранного объекта. А далее – корректировка по разрывам снарядов с беспилотника, числовые выражения которой также получают в приложении, внося цифры метража разлёта в соответствующие поля.
Как результат: при правильном подходе экипажи танков способны развалить какой-нибудь блиндаж на дистанции более 8 километров с двух-трёх выстрелов с учётом поправок, а иногда и вовсе с первого раза. Поэтому связка «танк-БПЛА» при наличии программного обеспечения стала эффективным боевым средством в зоне СВО. Хотя стоит отдать должное и мастерам своего дела, которые метко поражают цели и без новомодных «калькуляторов» – такие господа тоже встречаются, почёт им и уважение.
Так что со времён экзекуций Прудбоя изменилось многое.
Выводы
Безусловно, танк – это вообще никакая не замена самоходным артиллерийским установкам.
Нет у него артиллерийских прицелов типа той же панорамы, а также всех нужных датчиков условий стрельбы, имеющихся у современных САУ. Как нет и переменных метательных зарядов и широкого диапазона углов наведения в вертикальной плоскости для совершения широкого манёвра огнём, в том числе и по дальности. К тому же ресурс гладкоствольных орудий, а танки с ними и составляют абсолютное большинство, сравнительно невелик, снаряды для них не обладают идеальной точностью, да и стоят весьма недёшево.
Но в условиях, когда просто невозможно сконцентрировать достаточное количество артиллерии на огромном по протяжённости фронте, танк порой вынужденно становится единственным средством для поражения целей на больших расстояниях. И то, что танкисты с помощью технических средств смогли адаптироваться к этим задачам, не может не радовать.
Источники информации:
Стрельба из танков с закрытых позиций, за и против
Методика стрельбы танка с ЗОП при корректировке оператором дрона