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Стрельба из танков с закрытых позиций: хорошо, когда есть смартфон и беспилотник

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Стрельба из танков с закрытых позиций: хорошо, когда есть смартфон и беспилотник

Ни для кого не секрет, что танки, будучи основной ударной силой и «стальным кулаком» сухопутных войск, в ходе специальной военной операции на Украине начали массово применяться для решения не совсем типичных для себя задач. Речь о стрельбе с закрытых огневых позиций, бывшей когда-то уделом исключительно ствольной и реактивной артиллерии.


В далёком прошлом эта практика была признана бесперспективной, а подробные инструкции и положения по ведению огня за пределами зоны «вижу-стреляю» пропали из наставлений и правил для танкистов почти пятьдесят лет назад.

Но времена меняются, и давно забытое старое вновь становится актуальным, особенно когда под рукой есть смартфон, а в небе летает беспилотник.

Раньше перспектив не видели


Стоит отметить, что использование тяжёлых боевых машин данного класса для стрельбы с закрытых огневых позиций (ЗОП) нельзя считать каким-то новшеством и уж тем более изобретением специальной военной операции на Украине. По крайней мере, если говорить об отечественных Вооружённых силах, широкомасштабное применение танков в подобном амплуа стало вполне обычным явлением ещё в годы Великой Отечественной войны.

В особенности это касалось массированной огневой подготовки перед наступлением на глубокоэшелонированную оборону противника, когда в ход шло всё, что могло послать снаряд на значительное расстояние, начиная от миномётов и гаубиц, заканчивая самоходными орудиями и танками. При этом последние выступали в качестве своеобразного дополнения, обеспечивающего в первую очередь большую плотность огня, а не его «точечную» результативность.

Тем не менее в послевоенное время к приобретённому опыту привлечения танков к нестандартным задачам отнеслись с интересом и даже разработали соответствующие методические пособия и наставления, в которых разъяснялись основные принципы и особенности ведения стрельбы с ЗОП. Причём не в направлении «куда Бог пошлёт» и «лишь бы не по нашим прилетело», как это было на фронтах отгремевшей войны, а по-артиллерийски – в заданные цели с максимально возможной точностью.

Так, подробные указания на этот счёт имелись в учебном пособии «Стрельба из танков и самоходно-артиллерийских установок с закрытых огневых позиций» от 1958 года. А затем в «Наставлении по управлению огнем наземной артиллерии» и в «Правилах стрельбы из танков (ПСТ-74)» семидесятых годов.


Но сколько учебных книг не напиши, а главную проблему – обученность экипажей и танковых командиров артиллерийской науке – решить выпуском брошюр и талмудов невозможно. Ведь стрельба с закрытых огневых позиций – это в первую очередь стрельба по карте, требующая наличия специального оборудования, а также определённых знаний и навыков по координированию огня, расчёту координат цели, азимута, дальности до неё, поправок и всего прочего.

Азимутальный указатель, который используется не только для определения положения башни относительно корпуса танка, но и для наведения пушки в горизонтальной плоскости. Он разделён на две шкалы: грубого отсчёта с ценой деления 1-00 (сто тысячных) и стрелкой, выполненной в виде контура башни и пушки, а также точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная) и большой стрелкой.
Азимутальный указатель, который используется не только для определения положения башни относительно корпуса танка, но и для наведения пушки в горизонтальной плоскости. Он разделён на две шкалы: грубого отсчёта с ценой деления 1-00 (сто тысячных) и стрелкой, выполненной в виде контура башни и пушки, а также точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная) и большой стрелкой.

Более того, полученные данные нужно правильно интерпретировать и перенести на значительно менее точные, чем в артиллерии, средства наведения пушки боевой машины, которые состоят из азимутального указателя, обеспечивающего горизонтальную наводку, и бокового уровня – приспособления для наведения по вертикали.


Боковой уровень, устанавливающийся на посадочное место на качающейся части орудия со стороны наводчика. Имеет шкалу грубого отсчёта (полукруглая) с ценой деления 1-00 (сто тысячных), а также маховик со шкалой точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная). За один оборот маховика указатель на шкале грубого отсчёта перемещается на одно деление. После установки нужных параметров, наводчик должен перевести пушку в требуемое положение, ориентируясь по пузырьковому уровню – пузырёк в ампуле должен оказаться посередине.

Боковой уровень, устанавливающийся на посадочное место на качающейся части орудия со стороны наводчика. Имеет шкалу грубого отсчёта (полукруглую) с ценой деления 1-00 (сто тысячных), а также маховик со шкалой точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная). За один оборот маховика указатель на шкале грубого отсчёта перемещается на одно деление. После установки нужных параметров, наводчик должен перевести пушку в требуемое положение, ориентируясь по пузырьковому уровню – пузырёк в ампуле должен оказаться посередине.

Все эти обстоятельства и определили основное условие подобных мероприятий – в подготовке танкистов к поражению невидимых в прицел объектов на месте должны были участвовать специалисты от артиллерии.

В мирное время где-то на полигонах такая практика ещё была осуществима, но в условиях гипотетической войны взять откуда-то достаточное количество подготовленных артиллеристов для танковых соединений просто невозможно. Поэтому такой вариант развития событий, когда танки займут место гаубиц, рассматривался как критический – что называется, на безрыбье и рак рыба. Однако в конечном счёте эта тема вообще была признана бесперспективной ещё в семидесятых годах.

Впрочем, спустя многие десятилетия, в 2018 году, оценить возможности роты танков Т-90 и не очень-то знакомых с артиллерийским делом экипажей попытались на полигоне Прудбой, сравнивая их работу с батареей САУ «Мста-С».


Перед танкистами ставились три основные задачи: поражение отдельных целей на средних дистанциях стрельбы, подавление командного пункта противника и ведение заградительного огня. Ни с одной из них они не справились. Перелёты и недолёты снарядов достигали значений 1 100 метров, а отклонение по фронту – до 1 750 метров. При этом, учитывая слабые навыки командира по корректированию огня, ситуацию не исправили даже попытки внесения поправок при стрельбе.

Полное описание эксперимента можно прочитать в статье «Стрельба из танков с закрытых огневых позиций, за и против», ссылку на которую можно найти ниже, в разделе «Источники информации».

Точность огня возросла


Здесь может возникнуть резонный вопрос: раз точность ведения огня с закрытых позиций оставляет желать лучшего, то какой смысл в таком использовании танков?

Ещё лет пять назад подобное могло показаться фантастикой, но в ходе специальной операции танкисты стали показывать весьма приемлемые результаты по поражению целей, скрытых от глаз наводчика. До показателей самоходных артустановок и буксируемых орудий им, конечно, очень далеко, но эффективность огня кратно превысила те удручающие показатели, которые демонстрировались на полигонах.

Экипажи углублённо не изучают артиллерийскую науку в центрах подготовки и училищах, а танковые системы управления огнём не получили каких-то точных и предназначенных исключительно для стрельбы с ЗОП прицелов. Тут всё намного проще – жизнь упростили беспилотники и смартфоны/планшеты.


Беспилотные летательные аппараты даже гражданского назначения вообще кардинально изменили ход боевых действий в зоне спецоперации на Украине. Сброс разного рода взрывных устройств на головы противника, поражение бронетехники «летучими гранатами» на FPV-дронах, разведка и координация действий подразделений – весьма широкий круг задач для дистанционно управляемых «жужжалок». Но основательно помогают они и танкистам.

Осматривая местность с высоты птичьего полёта, оператор беспилотника выступает не только в качестве разведчика, но и корректировщика. Несмотря на то, что ни одно из этих изделий не оснащается средствами управления артиллерийским огнём, «вид сверху» и возможность подлететь близко к обстреливаемому объекту позволяет дать более-менее точные данные о характере разброса снарядов в метрах.

Т-90М ведёт огонь с закрытой огневой позиции
Т-90М ведёт огонь с закрытой огневой позиции

Кроме того, квадрокоптеры, помимо большинства FPV-дронов, имеют бортовые навигационные приёмники, поэтому при совершении пролёта непосредственно над целью оператор может получить координаты цели. Так что разведчик и артиллерийский наблюдатель в одном лице, не иначе.

С цифрами помогают уже смартфоны и планшеты.

Если раньше для наведения танковых пушек с закрытых позиций приходилось мучиться с определением азимута на цели, прибегая к артиллерийским приспособлениям типа буссоли, расчётом дальности и прочими забавами, то теперь всё решается банальным вбиванием данных в специально разработанный калькулятор в виде приложения на телефоне и использованием офлайн-карт.

Такие программные средства вкупе с артиллерийским блокнотом были широко представлены для артиллеристов, но сегодня доступны и танкистам. В их числе, к примеру, «Броня» или «ВЖИК». От обязательного наличия базовых умений пользоваться азимутальным указателем и боковым уровнем пушки в танках это, конечно, не освобождает, но львиную долю проблем с математикой и наведением решает вполне.


В самом простом варианте алгоритм действий в этом ПО заключается во внесении собственных координат, координат и высоты цели, а также данных о местоположении любого ориентира, на который наведено орудие, и соответствующих показателей азимутального указателя в танке. После чего тут же выдаётся результат о том, на сколько «тысячных» нужно довернуть и поднять/опустить пушку для точного поражения выбранного объекта. А далее – корректировка по разрывам снарядов с беспилотника, числовые выражения которой также получают в приложении, внося цифры метража разлёта в соответствующие поля.

Как результат: при правильном подходе экипажи танков способны развалить какой-нибудь блиндаж на дистанции более 8 километров с двух-трёх выстрелов с учётом поправок, а иногда и вовсе с первого раза. Поэтому связка «танк-БПЛА» при наличии программного обеспечения стала эффективным боевым средством в зоне СВО. Хотя стоит отдать должное и мастерам своего дела, которые метко поражают цели и без новомодных «калькуляторов» – такие господа тоже встречаются, почёт им и уважение.

Так что со времён экзекуций Прудбоя изменилось многое.

Выводы


Безусловно, танк – это вообще никакая не замена самоходным артиллерийским установкам.

Нет у него артиллерийских прицелов типа той же панорамы, а также всех нужных датчиков условий стрельбы, имеющихся у современных САУ. Как нет и переменных метательных зарядов и широкого диапазона углов наведения в вертикальной плоскости для совершения широкого манёвра огнём, в том числе и по дальности. К тому же ресурс гладкоствольных орудий, а танки с ними и составляют абсолютное большинство, сравнительно невелик, снаряды для них не обладают идеальной точностью, да и стоят весьма недёшево.

Но в условиях, когда просто невозможно сконцентрировать достаточное количество артиллерии на огромном по протяжённости фронте, танк порой вынужденно становится единственным средством для поражения целей на больших расстояниях. И то, что танкисты с помощью технических средств смогли адаптироваться к этим задачам, не может не радовать.

Источники информации:
Стрельба из танков с закрытых позиций, за и против
Методика стрельбы танка с ЗОП при корректировке оператором дрона
Автор:
Использованы фотографии:
dzen.ru / wikipedia.org / vod-str.ru / tass.ru / sb.by
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6 комментариев
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  1. алексеев
    алексеев Сегодня, 06:18
    0
    Стрелять из танка с ЗОП?
    Это не столь уж сложно, тем паче с использованием современных средств.
    Но везде нужна тренировка...
    Кроме того, рассеивание оперенного снаряда выше, чем у нарезной пушки.
    Но, опыт СВО показывает что надо.
    Почему учить надо экипаж, раз и, наверное, приспособлять танковую пушку технически, два
    Например, сделать возможный угол возвышения градусов до 40, придать буссоль во взвод, ить GPS могут подавить, усовершенствовать ТБВ для стрельбы на большие дистанции.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:26
    0
    До показателей самоходных артустановок и буксируемых орудий им, конечно, очень далеко, но эффективность огня кратно превысила те удручающие показатели, которые демонстрировались на полигонах.
    Этим все сказано. request Да и снаряд 120 мм и 152 мм есть разница? request
  3. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 06:26
    +1
    А что тут такого, это передвежная защищённая пушка, не всегда удается выйти на безопасный прямой выстрел. Все что летит во врага это хорошо, неважно из чего и как.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:46
    +3
    Но в условиях, когда просто невозможно сконцентрировать достаточное количество артиллерии на огромном по протяжённости фронте, танк порой вынужденно становится единственным средством для поражения целей на больших расстояниях.

    Именно для этого в СССР, который так ненавидит Путин и его буржуазное окружение, ещё во времена ВОв были созданы САУ...

    Стратеги, которые этого не знают, а живут темой: «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений: Санкт-Петербург и Ленингр. обл.», забывая о своих союзниках - армии и флоте, и доверяют руководство ими кому попало, - достойны порицания...
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:21
    0
    А каков ресурс ствола танковой пушки? Дай Бог 1000 выстрелов при весьма умеренных показателях точности, дальности и действия на противника. Такая себе идея.
  6. Старый_войн
    Старый_войн Сегодня, 08:27
    0
    Для стрельбы с закрытых позиций танк с максимальной точностью танк должен быть модернизирован в целом.
    как минимум у него должен быть или квадрокоптер для корректировки или телескопическая мачта с камерой и дальномером.

    В целом при установке мачты возможно изменить и запуск ПТУРа, так как горизонт с появлением 5-8 мачты сдвигается.

    Желательно создать создать снаряд для танка по типу управляемой мины "Герань"


    Вопрос вертикального угла орудия тоже бы решить. Имеет смысл доведения угла до минометного или близкого к нему.
    Ну а на старых танках можно использовать естественные бугорки для получения нужного угла.