Стрельба из танков с закрытых позиций: хорошо, когда есть смартфон и беспилотник

Раньше перспектив не видели



Азимутальный указатель, который используется не только для определения положения башни относительно корпуса танка, но и для наведения пушки в горизонтальной плоскости. Он разделён на две шкалы: грубого отсчёта с ценой деления 1-00 (сто тысячных) и стрелкой, выполненной в виде контура башни и пушки, а также точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная) и большой стрелкой.

Боковой уровень, устанавливающийся на посадочное место на качающейся части орудия со стороны наводчика. Имеет шкалу грубого отсчёта (полукруглую) с ценой деления 1-00 (сто тысячных), а также маховик со шкалой точного отсчёта с ценой деления 0-01 (тысячная). За один оборот маховика указатель на шкале грубого отсчёта перемещается на одно деление. После установки нужных параметров, наводчик должен перевести пушку в требуемое положение, ориентируясь по пузырьковому уровню – пузырёк в ампуле должен оказаться посередине.

Точность огня возросла



Т-90М ведёт огонь с закрытой огневой позиции

Выводы