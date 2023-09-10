Послевоенное использование немецких 37-мм автоматических зенитных орудий

Из всех стран, участвовавших во Второй мировой войне именно Третий рейх имел лучшую зенитную артиллерию. Это в полной мере относилось как характеристикам зенитных орудий, так и к насыщенности ими войск. На конечном этапе боевых действий немцы в значительной мере смогли компенсировать утрату господства в воздухе и слабость собственной истребительной авиации ростом мощи зенитной артиллерии. Важную роль в ПВО вермахта и кригсмарине играли зенитные автоматы калибра 37-мм. И после капитуляции нацистской Германии добротно сделанные 37-мм трофейные зенитные орудия стояли на вооружении в ряде государств.
37-мм зенитные автоматы, предназначенные для использования на суше
Во Вторую мировую войну вооруженные силы Германии вступили, имея на вооружении 20-мм и 37-мм зенитные автоматы собственного производства. По сравнению с 20-мм зенитными автоматами, 37-мм пушки обладали меньшей боевой скорострельностью. Но гораздо более тяжелые и мощные 37-мм снаряды давали возможность бороться с воздушными целями, летящими на дальности и высоте, недоступной зениткам меньшего калибра. При близких значениях начальной скорости, 37-мм снаряд весил почти в шесть раз больше, чем 20-мм, что в итоге определяло существенное превосходство в дульной энергии.
В Третьем рейхе для использования на суше были созданы и серийно выпускались следующие 37-мм зенитные автоматы: 3,7 cm Flak 18; 3,7 сm Flak 36; 3,7 сm Flak 37; 3,7 сm Flak 43 и Flakzwilling 43. Для стрельбы из всех этих зениток использовался боеприпас, известный как 37х263В, весивший в зависимости от варианта 1,51–1,57 кг.
Выстрел для 37-мм немецкого автоматического зенитного орудия
Бронебойно-трассирующий снаряд массой 680 г в стволе длиной 2 106 мм разгонялся до 800 м/с. Толщина брони, пробиваемой бронебойно-трассирующим снарядом на дальности 800 м под углом 60°, составляла 25 мм. В боекомплект зенитных орудий также входили выстрелы: с осколочно-трассирующей, осколочно-зажигательной и осколочно-зажигательно-трассирующей гранатами, бронебойно-фугасный снаряд. Против бронетехники мог использоваться подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд массой 405 г с твердосплавным сердечником и начальной скоростью – 1 140 м/с. На дистанции 600 м по нормали он пробивал 90-мм броню. Но, ввиду хронической нехватки вольфрама, 37-мм подкалиберные снаряды использовались не часто.
С самого начала 37-мм зенитка 3,7 cm Flak 18, созданная специалистами концерна Rheinmetall Borsig AG в 1929 году и официально принятая на вооружение в 1935 году рассматривалась как артиллерийская система двойного назначения, которая кроме стрельбы по быстро перемещающимся воздушным целям могла бороться с бронетехникой и живой силой.
3,7 cm Flak 18 на огневой позиции
Автоматика 3,7 cm Flak 18 работала за счет энергии отдачи при коротком ходе ствола. Стрельба велась с тумбового лафета, опиравшегося с помощью крестообразного основания на грунт. В походном положении орудие транспортировалось на четырехколесной повозке. Масса орудия в боевом положении составляла 1 760 кг, в походном – 3 560 кг. Расчёт – 7 человек. Углы вертикального наведения: от –7 ° до +80 °. В горизонтальной плоскости имелась возможность кругового обстрела. Приводы наведения двухскоростные. Максимальная дальность стрельбы по воздушным целям – 4200 м. Питание осуществлялось из 6-зарядных обойм с левой стороны приемника. Темп стрельбы – до 150 выстр./мин. Скорость транспортировки – до 30 км/ч.
В целом зенитное орудие 3,7 cm Flak 18 было вполне эффективным и надёжным. Оно могло вести результативный огнь по скоростным воздушным целям на дальности до 2000 м, успешно действовать по легкобронированным наземным целям и живой силе в приделах прямой видимости. Несмотря на то, что к началу Второй мировой войны эта 37-мм зенитка была заменена в производстве более совершенными образцами, её эксплуатация продолжалась до момента окончания боевых действий.
После боевых испытаний 3,7 cm Flak 18 в Испании немецкие зенитчики заявили о необходимости перехода с четырёхколёсной тяжелой «телеги» на двухосную повозку, что должно было улучшить мобильность и сократить время развёртывания на позиции. В связи с этим в 1936 году с использованием артиллерийской части 3,7 cm Flak 18 и нового лафета был создан зенитный автомат 3,7 сm Flak 36.
3,7 сm Flak 36 в походном положении
Масса модернизированной 37-мм зенитки в боевом положении снизилась до 1 550 кг, а в походном – до 2 400 кг. При сохранении баллистических характеристик и скорострельности предыдущей модификации, углы вертикальной наводки довели до –8 до +85°.
Значительно сократилось время перехода из походного положения в боевое и обратно. Лафет с четырьмя опорами при помощи цепной лебедки снимался и ставился на одноосную повозку за три минуты. Скорость буксировки по шоссе возросла до 60 км/ч.
Успехи немецких специалистов в области создания механических баллистических вычислителей дали возможность приступить к выпуску зенитных прицелов Sonderhänger 52 со счётно-решающим устройством. Управление огнём зенитной батареи осуществлялось при помощи дальномера Flakvisier 40. Благодаря этим нововведениям, точность огня на дистанциях, близких к предельным, возросла примерно на треть. Кроме того, в процессе выпуска орудий 3,7 см Flak 37 использовалось больше штампованных деталей, благодаря чему удалось снизить себестоимость производства. В остальном орудия 3,7 сm Flak 36 и 3,7 см Flak 37 имели одинаковые характеристики.
В ходе боевых действий, в связи с ростом скорости полёта боевых самолётов немецкие зенитчики столкнулись с тем, что темпа стрельбы одиночных 37-мм зенитных автоматов не всегда было достаточно для надёжного поражения цели.
В 1943 году концерн Rheinmetall Borsig AG предложил 37-мм буксируемую зенитную установку 3,7 сm Flak 43 с увеличенной скорострельностью. Для повышения темпа стрельбы схема работы автоматики артиллерийской части подверглась существенной переработке. Короткий ход ствола при отдаче совместили с газоотводным механизмом, отпирающим затвор. Возросшие ударные нагрузки компенсировали внедрением пружинно-гидравлического демпфера.
За счёт всего этого удалось существенно сократить время, необходимое на выполнение операций необходимых при производстве выстрела, и темп стрельбы увеличился до 250–270 выстр./мин, что немного превосходило скорострельность 20-мм автомата 2,0 cm FlaK 30. Боевая скорострельность составляла 130 выстр./мин. Масса в боевом положении – 1 250 кг, в походном – 2 000 кг. Угол вертикального наведения ствола был доведён до 90°. Для повышения практической скорострельности и длины непрерывной очереди число выстрелов в обойме увеличили до 8 единиц. Длина ствола, боеприпасы и баллистика Flak 43 по сравнению с Flak 36 остались без изменений.
3,7 сm Flak 43
Пушка перевозилась на одноосном подрессоренном прицепе, с пневматическим и ручным тормозами, а также лебедкой для опускания и поднимания пушки при переводе ее из походного положения в боевое и обратно. Станины имели домкраты для выравнивания зенитной установки. Подъемный механизм секторный, с одной скоростью наводки. Поворотный механизм имел две скорости наводки. Балансировка качающейся части осуществлялась уравновешивающим механизмом со спиральной пружиной. С учётом опыта боевых действий установка 3,7 сm Flak 43 оснащалась стальным щитом с двумя откидными боковыми створками, что снижало уязвимость расчёта при отражении воздушных атак и обстреле с земли.
Помимо увеличения боевой скорострельности специалисты концерна Rheinmetall Borsig AG провели большую работу по улучшению технологичности производства, для чего увеличили долю штампованных деталей. Что, позволило быстрее наладить выпуск и снизить себестоимость новой 37-мм зенитки. В июле 1944 года было поставлено 180 автоматов, в декабре – 450 орудий. В марте 1945 года в эксплуатации находилось 1 032 орудий 3,7 сm Flak 43.
Одновременно с одноствольным орудием 3,7 сm Flak 43 создавалась спаренная установка Flakzwilling 43. Артиллерийские автоматы в ней располагались один над другим, причем люльки, на которых устанавливались автоматы, были связаны друг с другом тягой, образующей параллелограммное сочленение. Каждая пушка располагалась в своей люльке и образовывала качающуюся часть, вращающуюся относительно своих кольцевых цапф.
Зенитная установка ]Flakzwilling 43 на огневой позиции
Вертикальной схема расположения стволов создавала сложности при обойменном заряжании и увеличивала высоту, но при этом улучшалась точность стрельбы, так как не возникал динамический момент вращения в горизонтальной плоскости, сбивающий наводку. Наличие индивидуальных для каждого автомата цапф сводило к минимуму возмущения, влияющие на качающуюся часть зенитной установки, и позволяло использовать артиллерийскую часть из одинарных установок без каких-либо переделок. В случае выхода из строя одного орудия, имелась возможность вести огонь из второго без нарушения нормального процесса наводки. Масса спаренной 37-мм установки по сравнению с Flak 43 возросла примерно на 40 %, а боевая скорострельность увеличилась почти в два раза.
До марта 1945 года немецкая промышленность изготовила 5 918 37-мм зенитных пушек Flak 43, и 1 187 спарок Flakzwilling 43. Несмотря на более высокий уровень боевых характеристик, Flak 43 не смогла полностью вытеснить Flak 36/37 с производственных линий 37-мм зенитные установки 3,7 см Flak 36/37, которых было изготовлено более 20 000 единиц.
В вермахте буксируемые 37-мм зенитные автоматы сводились в батареи по 9 орудий. В зенитной батарее люфтваффе, размещённой на стационарных позициях, могло быть до 12 37-мм пушек.
Помимо использования в буксируемом варианте, 3,7-см зенитные автоматы Flak 18 и Flak 36 устанавливались на железнодорожных платформах, различных грузовиках, полугусеничных тягачах, бронетранспортёрах и танковых шасси.
На заключительном этапе войны в условиях острой нехватки противотанковых средств значительная часть германских 37-мм зениток применялись для стрельбы по наземным целям. В силу низкой мобильности автоматические зенитки использовались в основном на заранее оборудованных позициях в узлах обороны. Благодаря неплохой для своего калибра бронепробиваемости и высокой скорострельности, они представляли определённую опасность для средних советских танков и при стрельбе осколочными снарядами могли успешно отражать атаки пехоты.
В ходе войны Красная Армия захватила значительное количество 37-мм автоматов немецкого производства. Однако, в отличие от достаточно широко использовавшихся в РККА трофейных 20-мм зениток, информации об применении 37-мм орудий по прямому назначению найти не удалось, что, по всей видимости, объясняется дефицитом германских 37-мм снарядов, незнанием материальной части и необученностью красноармейцев как использовать немецкие ПУАЗО. Известно, что советские войска до конца 1943 года ограниченно применяли трофейные зенитки 3,7 сm Flak 18/36/37 в узлах обороны против бронетехники и пехоты противника.
Трофейное зенитное орудие 3,7 сm Flak 43 в экспозиции мемориального парка Победы на Поклонной горе
Советские эксперты в области зенитного вооружения тщательно изучили германские 37-мм зенитные автоматы, которые получили положительную оценку в части прицелов, приборов управления огнём, качества изготовления, конструктивных решений и технологии производства. Всё это впоследствии было учтено при разработке отечественных зенитных орудий в послевоенное время.
Немецкие зенитные 37-мм автоматические пушки активно использовались вооруженными силами стран-союзниц нацистской Германии, они поставлялись в Болгарию, Венгрию, Испанию и Финляндию. Орудия 3,7 см Flak 36 производились в Румынии под обозначением Tun antiaerian Rheinmetall calibru 37 mm model 1939. Значительное количество 37-мм зениток было захвачено американцами и англичанами при освобождении от нацистов территории Франции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов.
Зенитное орудие 3,7 см Flak 36 в болгарском Национальном музее военной истории
После окончания Второй мировой буксируемые 37-мм немецкие зенитки ещё примерно 10 лет стояли на вооружении в Болгарии, Чехословакии и Норвегии. Германские 37-мм зенитные автоматы имели достаточно высокие боевые и служебно-эксплуатационные характеристики, но по объективным причинам в первое послевоенное десятилетие их практически полностью вытеснили зенитные пушки, используемые в странах-победителях: 40-мм Bofors L60 и 37-мм 61-К.
В франкистской Испании активная эксплуатация 3,7 см Flak 18 и 3,7 см Flak 36 продолжалась до конца 1960-х. Дольше всего 3,7 см Flak 36 стояли на вооружении в Румынии. В этой стране они служили примерно два послевоенных десятилетия. В начале 1960-х эти орудия передали на склады. Три десятка 37-мм зенитных пушек немецкого образца находились на хранении до начала 1980-х годов.
Морские 37-мм зенитные автоматы
В начальный период Второй мировой зенитные подразделения вермахта и люфтваффе имели на вооружении 37-мм зенитные автоматы, которые по своим характеристикам вполне соответствовали требованиям, предъявляемым к орудиям такого типа. Хотя зенитной скорострельной артиллерии в прифронтовой полосе всегда не хватало, немецкое командование сухопутными силами не могло утверждать, что их 37-мм зенитки уступают тем, что имеются в СССР, США или Великобритании.
Другая ситуация сложилась в кригсмарине. Палубные 37-мм зенитные установки, в которых использовались полуавтоматические орудия 3,7 cm SK C/30, имели лучшую в своём калибре дальность прямого выстрела и очень высокую точность, но по практической скорострельности они в несколько раз уступали армейским автоматам того же калибра. К тому же ручное досылание по одному патрону по сравнению с автоматическими установками требовало большего числа людей, участвующих в процессе заряжения и подноски боеприпасов, что было весьма критично при размещении полуавтоматов на палубах судов небольшого водоизмещения, на катерах и подводных лодках.
Помучившись с полуавтоматами 3,7 cm SK C/30 в начальный период войны, немецкие адмиралы вполне закономерно пришли к выводу о необходимости их скорейшей замены автоматическими 37-мм пушками, адаптированными для использования во флоте.
На базе имеющихся наработок по сухопутным зенитным автоматам концерн Rheinmetall Borsig AG ещё в конце 1930-х создал палубную зенитку 3,7 cm Flak С/36, в которой использовался выстрел 37×248R с тремя типами снарядов: бронебойно-трассирующим, осколочно-трассирующим, осколочно-зажигательно-трассирующим.
37-мм патрон 37×248R с осколочно-трассирующим снарядом
Хотя гильза этого патрона была несколько короче, чем у «сухопутного» 37-мм боеприпаса, по мощности он вполне соответствовал предъявляемым требованиям. Осколочно-трассирующий снаряд массой 0,635 г имел начальную скорость 845 м/с и содержал 26 г тротила. В конце войны снаряды этого типа для повышения фугасного и зажигательного эффекта стали снаряжать сплавом тротила с гексогеном, содержащим около 15 % алюминиевой пудры.
В 1942 году доработанная автоматическая пушка 3,7 cm Flak С/36 прошла комплекс необходимых доработок и испытаний. Принятие на вооружение 37-мм морского автомата состоялось в 1943 году, и он получил обозначение 3,7 cm Flak М42 (встречается также наименование 3,7 cm М/42). Автомат с деталями, выполненными из стойких к коррозии сталей, и предназначенный в основном для размещения на подводных лодках, известен как 3,7 cm Flak M42U. В первую очередь новые 37-мм автоматические зенитки направляли на подводные лодки типа VII-C. В начале 1944 года началось поступление пушек M/42 на надводные корабли. В рамках программы Barbara, принятой для усиления ПВО немецкого флота одноствольными и спаренными автоматами M/42, предусматривалось заменить большую часть 37-мм полуавтоматических орудий.
Для монтажа на палубе 37-мм артиллерийская часть размещалась на тумбе, обеспечивающей круговой обстрел. Первой серийной установкой с автоматом 3.7 cm Flak M42 стала одноствольная Ubts. LC/39, предназначенная для подводных лодок, при создании которой использовалось тумбовое основание одноствольного 37-мм полуавтомата SK C/30. Вслед за установкой Ubts. LC/39 последовала одноствольная Flak LM/42, предназначенная для размещения на надводных кораблях.
37-мм зенитная установка Flak LM/42
Масса установки в зависимости от варианта исполнения составляла 1 320–1 370 кг. Диапазон вертикальной наводки: от –10° до +90°. По сравнению с сухопутной зениткой того же калибра длина ствола увеличилась с 57 до 69 калибров (с 2 112 мм до 2 560 мм) и изменился шаг нарезки. Темп стрельбы достигал 180 выстр./мин, практическая скорострельность была вдвое меньше. Досягаемость по высоте при угле возвышения 85° составляла 4 400 м. Эффективная дальность стрельбы по воздушным целям – до 3 000 м.
В отличие от немецких сухопутных 37-мм автоматов, заряжаемых обоймой сбоку, морские зенитки заряжались обоймой сверху. Расчет палубной установки составлял 4–6 человек. При отражении налётов вражеской авиации для подноски боеприпасов привлекались другие члены экипажа. Частичную защиту расчёта от пуль и осколков во фронтальной проекции обеспечивал стальной щит толщиной 8 мм. Щиты зенитных автоматов на подводных лодках имели шарниры, что позволяло их складывать для уменьшения сопротивления при нахождении субмарины в подводном положении. Кроме того, прицелы установок на подводных лодках герметизировались. Щиты установок надводных кораблей имели более сложную форму и не складывались.
Вскоре после принятия на вооружение одноствольной 37-мм зенитной установки Flak LM/42 в серию были запущены спарки: Ubts. Dop. LM/42 – для подводных лодок и Dop. LM/42 – для надводных кораблей.
Спаренная установка Ubts. Dop. LM/42 на подводной лодке
Одноствольные и спаренные 37-мм зенитные установки имели существенное преимущество над полуавтоматическими орудиями 3,7 cm SK C/30 и, в случае полного перевооружения, противовоздушная немецкая ПВО ближней зоны могла быть существенно усилена. На новых эсминцах предполагалось разместить четырнадцать 37-мм автоматов, на миноносцах – до 6 стволов, на тральщиках планировалось иметь 1–2 установки, на подводных лодках 37-мм одноствольные или спаренные орудия должны были заменить полуавтоматы того же калибра.
Однако время было во многом упущено, и промышленность Третьего рейха, перегруженная военными заказами, не смогла в должной мере насытить флот 37-мм автоматами. Программа перевооружения надводных кораблей была полностью реализована лишь на нескольких эсминцах и миноносцах, а на многие корабли устанавливалось то, что было в данный момент в наличии. Впрочем, некоторые подводные лодки получили 37-мм автоматические пушки сверх того, что изначально предусматривалось проектом.
Согласно планам, одобренным в Потсдаме в июле 1945 года, уцелевшие корабли кригсмарине должны были быть разделены между союзниками. Дабы избежать споров о том, кому достанутся конкретные корабли, их дальнейшую судьбу определили при помощи жеребьёвки. На долю Советского Союза при разделе германского флота пришлось 155 боевых кораблей и 499 вспомогательных судов. В том числе: лёгкий крейсер «Нюрнберг», 10 эсминцев и миноносцев, большой сторожевой корабль, 43 минных тральщика специальной постройки и десять подводных лодок.
Боевые корабли, введённые в состав ВМФ СССР, частично сохранили немецкое вооружение. Например, ПВО эсминца Z-33 типа 1936A(Mob), получившего в 1946 году имя «Проворный», обеспечивалась четырнадцатью 37-мм автоматами Flak LM/42 и Dop. LM/42. Автоматическими 37-мм зенитками также была оснащена часть трофейных тральщиков и быстроходных десантных барж.
Впрочем, немецкие зенитки сохранялись только на надводных кораблях, с германских подводных лодок, введённых в состав Советского флота, их убрали. В 1946 году Великобритания передала Франции несколько эсминцев, доставшихся при разделе немецкого флота, на которых тоже имелись 37-мм автоматы.
В Советском ВМФ последние трофейные эсминцы списали во второй половине 1950-х, некоторые тральщики немецкой постройки эксплуатировали до начала 1960-х.
Служба немецких эсминцев в составе французских ВМС также была непродолжительной, все их разделали на металл в конце 1950-х.