Из бесед Гитлера и Антонеску о цели уничтожить славянство

На сегодняшний день уже проведено бесчисленное количество дискуссий о том, что нас могло ожидать, если бы СССР не победил гитлеровскую Германию в Великой отечественной войне. Если говорить кратко, то нам грозило полное, физическое уничтожение.
Между тем по сей день находятся люди, которые доказывают, что Третий рейх якобы сражался исключительно с коммунизмом и главной его задачей было уничтожение данного строя, а не русских людей.
Ярким примером ошибочности подобных суждений является малоизвестный документ под названием «Отчет румынского премьера Михая Антонеску о переговорах с Адольфом Гитлером от 27 ноября 1941 года, перевод которого зачитал ведущий канала «Цифровая история» Егор Яковлев.
В последнем четко прослеживается намерение фашистов физически уничтожить славянские народы, а не победить коммунизм.
Первая часть документа содержит доводы Антонеску, почему русские, украинцы, белорусы и болгары должны быть уничтожены. В качестве аргумента румынский премьер приводит проблему, с которой может столкнуться Европа в послевоенное время. Заключается она в том, что славян больше, чем европейцев, это значит, что последние могут угодить в рабство.
В этом плане славяне – проблема биологическая
- заявил Антонеску фюреру.
Здесь стоит отметить, что, говоря об уничтожении славян, румынский премьер преследовал сугубо личные цели. Ему было крайне важно не допустить образования независимых стран Украина и Болгария, с которыми Румынии в конечном счете пришлось бы воевать.
Однако Гитлер воспринял слова союзника с немалым энтузиазмом.
Он поддержал Антонеску в том, что славяне являются биологической проблемой и серьезной угрозой для европейских граждан. Поэтому, с его слов, в их уничтожении должна участвовать вся Европа.
В связи с этим, Гитлер отметил, что против России нельзя выступать с юридическими или политическими формулами. Единственный приемлемый вариант - это колонизация и полное уничтожение славянских народов.
Моя миссия в том, чтобы уничтожить славянство
- заключил Гитлер.
Едва ли вышеупомянутые слова лидера Третьего рейха и его румынского приспешника можно трактовать в каком-либо ином ключе… Ещё одно доказательство человеконенавистнической идеологии нацизма и, что называется, "привет" ультралибералам, которые, как известно пытались рефлексировать на тему о том, что "можно было бы и не оборонять Ленинград".