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Из бесед Гитлера и Антонеску о цели уничтожить славянство

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Из бесед Гитлера и Антонеску о цели уничтожить славянство

На сегодняшний день уже проведено бесчисленное количество дискуссий о том, что нас могло ожидать, если бы СССР не победил гитлеровскую Германию в Великой отечественной войне. Если говорить кратко, то нам грозило полное, физическое уничтожение.

Между тем по сей день находятся люди, которые доказывают, что Третий рейх якобы сражался исключительно с коммунизмом и главной его задачей было уничтожение данного строя, а не русских людей.

Ярким примером ошибочности подобных суждений является малоизвестный документ под названием «Отчет румынского премьера Михая Антонеску о переговорах с Адольфом Гитлером от 27 ноября 1941 года, перевод которого зачитал ведущий канала «Цифровая история» Егор Яковлев.



В последнем четко прослеживается намерение фашистов физически уничтожить славянские народы, а не победить коммунизм.

Первая часть документа содержит доводы Антонеску, почему русские, украинцы, белорусы и болгары должны быть уничтожены. В качестве аргумента румынский премьер приводит проблему, с которой может столкнуться Европа в послевоенное время. Заключается она в том, что славян больше, чем европейцев, это значит, что последние могут угодить в рабство.

В этом плане славяне – проблема биологическая

- заявил Антонеску фюреру.

Здесь стоит отметить, что, говоря об уничтожении славян, румынский премьер преследовал сугубо личные цели. Ему было крайне важно не допустить образования независимых стран Украина и Болгария, с которыми Румынии в конечном счете пришлось бы воевать.

Однако Гитлер воспринял слова союзника с немалым энтузиазмом.

Он поддержал Антонеску в том, что славяне являются биологической проблемой и серьезной угрозой для европейских граждан. Поэтому, с его слов, в их уничтожении должна участвовать вся Европа.

В связи с этим, Гитлер отметил, что против России нельзя выступать с юридическими или политическими формулами. Единственный приемлемый вариант - это колонизация и полное уничтожение славянских народов.

Моя миссия в том, чтобы уничтожить славянство

- заключил Гитлер.

Едва ли вышеупомянутые слова лидера Третьего рейха и его румынского приспешника можно трактовать в каком-либо ином ключе… Ещё одно доказательство человеконенавистнической идеологии нацизма и, что называется, "привет" ультралибералам, которые, как известно пытались рефлексировать на тему о том, что "можно было бы и не оборонять Ленинград".
Использованы фотографии:
архивное фото
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:17
    +1
    Между тем по сей день находятся люди, которые доказывают, что Третий рейх якобы сражался исключительно с коммунизмом и главной его задачей было уничтожение данного строя, а не русских людей.
    Точнее нелюди. angry
  2. Жнец
    Жнец Сегодня, 10:29
    +1
    Фашисты в европе не были уничтожены, ибо почти вся европа представляет из себя по отношению к славянам фашизм
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:44
      +3
      Цитата: Жнец
      Фашисты в европе не были уничтожены

      После 1945 года, немного помолчали, а уже с 1949 года, все началось по новой. Восточный блок продержался, правда до развала Союза, но наверстал упущенное, с бешеной скоростью, хотя за Украиной Европе не угнаться.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:32
    +1
    И по сей день политический бомонд Европы и США рассуждает также как рассуждал Гитлер с Антонеску...только открыто об этом они не говорят...все кулуарно обсуждают.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:54
      +2
      Цитата: Леха с Андроида.
      только открыто об этом они не говорят...все кулуарно обсуждают.

      Да какое там кулуарно, в открытую орут, даже этих двоих "сгнивших мамонтов", переплюнули.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:27
    +3
    Некоторые государства тщательно изучили опыт Гитлера и исправили его ошибки "не бороться со славянством, а разделить их и стравить между собой"
    А коммунисты с национальной идеей им к сожалению подыграли.