Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинская пресса: Письмо генсека ООН главе МИД РФ не гарантирует выполнения условий зерновой сделки

12
Украинская пресса: Письмо генсека ООН главе МИД РФ не гарантирует выполнения условий зерновой сделки

После состоявшейся 4 сентября в Сочи встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, одной из главных тем которой была так называемая зерновая сделка, к делу подключился генсек ООН Антониу Гуттериш.


Напомним, что Россия приостановила свое участие в черноморской инициативе сразу после атаки морских дронов на Крымский мост 17 июля, организованной украинскими и западными спецслужбами. В свою очередь, президент Турции и генсек ООН выступают посредниками в зерновой сделке, российская часть условий которой так и не была выполнена.

Как сообщает немецкая пресса, Антониу Гуттериш сегодня направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо, в котором говорится, что ООН готова пойти на все условия ради того, чтобы черноморская инициатива была возобновлена.

В частности, речь идет о беспрепятственной поставке российских удобрений на мировые рынки и подключении «Россельхозбанка» к SWIFT. Кроме того, генсек ООН в своем письме предлагает России помощь в снятии некоторых санкционных ограничений. Каких именно, не сообщается.

В то же время украинская пресса пишет о том, что выполнение обещанных Гуттеришем условий не зависит от ООН. Решение по поводу снятия части санкционных ограничений будут принимать западные лидеры, которые и вводили рестрикции.

Следовательно, письмо генсека ООН главе МИД РФ не гарантирует выполнения условий зерновой сделки.

Как пишут на Украине, говорить о каких-либо подвижках в сторону возобновления действия черноморской инициативы пока слишком рано.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 17:11
    +1
    ООН готова пойти на все условия

    ***
    — Куда ООН готова пойти это одно, что она может сделать - другое ... ...
    ***
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 17:20
    +2
    Рагули и генсека ООН, помоями облить успели. Вот ушлый народец!) Хотя бы головой подумали, прежде чем, писать свои пасквили.
  3. izGOI
    izGOI Вчера, 17:26
    +2
    Я сам с португальским граждданством, но почему не "попросить" Гутереша 1. потребовать чтобы 404 восстановила и запустила амиакопровод 2. решить вопрос с оплатой за амиакю А потом и про зерно можно с ним разговаривать.
  4. Chem1st
    Chem1st Вчера, 17:29
    +2
    Цитата: izGOI
    почему не "попросить" Гутереша

    Смешно. ООН влияния в мире не имеет. С некоторых пор - совсем.
  5. A2AD
    A2AD Вчера, 17:32
    +1
    Следовательно, письмо генсека ООН главе МИД РФ не гарантирует выполнения условий зерновой сделки.
    А кто такой этот Гуттериш? Так, шестерка на побегушках. Он ни чего не решает, и от него ни чего не зависит. Толк от его писем только в том, что ими подтереться можно.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:35
    +1
    Чтобы запад отдал украденные деньги ,да не в жисть.Во первых джентельмены не воруют ,а берут на деньги на время,попользоваться. bully
  7. Путник_2
    Путник_2 Вчера, 17:36
    +1
    Гуттериш окончательно превратился в профурсетку. Осталось только клофелину в стакан клиента подливать. Тогда и хипесницей станет.
  8. Ныробский
    Ныробский Вчера, 17:46
    +1
    У действующего генсека ООН Гуттериша под задницей, по ходу дела, такая мина с компроматом матрасами заложена, что он априори не может ничего гарантировать и ни о чём договариваться, а стало быть читать и реагировать на его письма, только время зря тратить.
    И таки да, не понятно, чему бандерлоги радуются если остановка сделки по зерну в первую очередь бьёт по бюджету украины, а не по России.
    1. Наган
      Наган Вчера, 18:03
      +1
      Цитата: Ныробский
      И таки да, не понятно, чему бандерлоги радуются если остановка сделки по зерну в первую очередь бьёт по бюджету украины, а не по России.

      Потому что они надеются, что сделка пойдет как раньше, т.е. Украина получит экспортный коридор, который при случае сгодится и для импорта, а Россия получит обещания, проволочки, и отговорки.
  9. Наган
    Наган Вчера, 18:10
    +3
    Ну вообще-то позицию, которую должна занять в переговорах Россия, сформулировал еще в прошлом веке небезызвестный монтер Мечников:
    - Утром деньги, вечером стулья.
    - А может быть, сегодня — стулья, а завтра — деньги?
    - Можно. Но деньги вперед.
  10. Bombaher
    Bombaher Вчера, 19:54
    0
    Согласен с противником.
    ООН - сейчас американская проститутка и ничего гарантировать не может в принципе, т.к.санкции вводила не она и снять их сама никак не может.
  11. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 22:06
    0
    Сначала сделайте, а обещаниями мы уже сыты.