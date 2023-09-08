Украинская пресса: Письмо генсека ООН главе МИД РФ не гарантирует выполнения условий зерновой сделки

После состоявшейся 4 сентября в Сочи встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, одной из главных тем которой была так называемая зерновая сделка, к делу подключился генсек ООН Антониу Гуттериш.
Напомним, что Россия приостановила свое участие в черноморской инициативе сразу после атаки морских дронов на Крымский мост 17 июля, организованной украинскими и западными спецслужбами. В свою очередь, президент Турции и генсек ООН выступают посредниками в зерновой сделке, российская часть условий которой так и не была выполнена.
Как сообщает немецкая пресса, Антониу Гуттериш сегодня направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо, в котором говорится, что ООН готова пойти на все условия ради того, чтобы черноморская инициатива была возобновлена.
В частности, речь идет о беспрепятственной поставке российских удобрений на мировые рынки и подключении «Россельхозбанка» к SWIFT. Кроме того, генсек ООН в своем письме предлагает России помощь в снятии некоторых санкционных ограничений. Каких именно, не сообщается.
В то же время украинская пресса пишет о том, что выполнение обещанных Гуттеришем условий не зависит от ООН. Решение по поводу снятия части санкционных ограничений будут принимать западные лидеры, которые и вводили рестрикции.
Следовательно, письмо генсека ООН главе МИД РФ не гарантирует выполнения условий зерновой сделки.
Как пишут на Украине, говорить о каких-либо подвижках в сторону возобновления действия черноморской инициативы пока слишком рано.