В Верховную раду Украины внесен законопроект о наказании граждан за оскорбления военных

Именно от этих героических людей в погонах зависит судьба и будущее нашей страны. В знак благодарности за это украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться о всех их жизненных проблемах

Украинские народные избранники озадачились моральной и правовой защитой военнослужащих ВСУ. В Верховную раду внесен и зарегистрирован законопроект о наказании граждан страны за оскорбления военных, что как минимум говорит о существовании такого явления. Соответствующий документ на рассмотрение депутатам предложил представитель президента в в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский.— сказано в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, разъясняется в сопроводительном письме, законопроект направлен на пресечение не только оскорблений гражданами Украины в адрес военнослужащих ВСУ и сотрудников других силовых структур, но и таких «негативных явлений, как злостное неповиновение». Из контекста очевидно, речь идет в том числе о сопротивлении, которое украинские мужчины все чаще оказывают сотрудникам военкоматов во время насильственных действий по вручению повесток и принудительной мобилизации.Последнее подтверждается тем, что поводом для внесения этого документа в Верховную раду стала публикация в сети видео, в котором блогеры ругаются с военкомами. Один из них, блогер и фитнес-тренер Роман Заволока был недавно арестован судом Полтавы за то, что выругался нецензурно в адрес военкома и даже плюнул в него. Полиция сообщает, что Заволока распространил в сети около семидесяти публикаций, дискредитирующих военнослужащих.Полиция также утверждает, что он нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа. В случае признания вины судом блогеру грозит до пяти лет тюрьмы. При этом во время процесса на его лице были видны ссадины.Если законопроект Вениславского будет принят, а это скорее всего произойдет, то виновным в нарушении его норм грозят штрафы в размере от 3400 до 5100 гривен (от 9000 до 13500 рублей по текущему курсу), общественные работы или арест на срок до пятнадцати суток.