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В Верховную раду Украины внесен законопроект о наказании граждан за оскорбления военных

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В Верховную раду Украины внесен законопроект о наказании граждан за оскорбления военных

Украинские народные избранники озадачились моральной и правовой защитой военнослужащих ВСУ. В Верховную раду внесен и зарегистрирован законопроект о наказании граждан страны за оскорбления военных, что как минимум говорит о существовании такого явления. Соответствующий документ на рассмотрение депутатам предложил представитель президента в в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский.


Именно от этих героических людей в погонах зависит судьба и будущее нашей страны. В знак благодарности за это украинское общество, в том числе государственные институции всех уровней, все граждане должны уважительно относиться к своим защитникам и героям, проявлять благодарность, уважение и заботиться о всех их жизненных проблемах

— сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, разъясняется в сопроводительном письме, законопроект направлен на пресечение не только оскорблений гражданами Украины в адрес военнослужащих ВСУ и сотрудников других силовых структур, но и таких «негативных явлений, как злостное неповиновение». Из контекста очевидно, речь идет в том числе о сопротивлении, которое украинские мужчины все чаще оказывают сотрудникам военкоматов во время насильственных действий по вручению повесток и принудительной мобилизации.

Последнее подтверждается тем, что поводом для внесения этого документа в Верховную раду стала публикация в сети видео, в котором блогеры ругаются с военкомами. Один из них, блогер и фитнес-тренер Роман Заволока был недавно арестован судом Полтавы за то, что выругался нецензурно в адрес военкома и даже плюнул в него. Полиция сообщает, что Заволока распространил в сети около семидесяти публикаций, дискредитирующих военнослужащих.

Полиция также утверждает, что он нанес телесные повреждения работнику правоохранительного органа. В случае признания вины судом блогеру грозит до пяти лет тюрьмы. При этом во время процесса на его лице были видны ссадины.

Если законопроект Вениславского будет принят, а это скорее всего произойдет, то виновным в нарушении его норм грозят штрафы в размере от 3400 до 5100 гривен (от 9000 до 13500 рублей по текущему курсу), общественные работы или арест на срок до пятнадцати суток.
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4 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 16:54
    +1
    Из истории видно, что украинцы ненавидели и враждовали друг с другом- веками. Ничего удивительного. Военные, могут и потерпеть.)
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:58
    +1
    Решение суда должно быть однозначным-всех на фронт!Плюнул в военкома-иди в окопы кровью смывай,послал военного нагиф-в окопы иди!Всех незасимо от возврата на фронт от 4 лет до 99,!!!! laughing
    1. котик-русич
      котик-русич Вчера, 20:34
      0
      Цитата: Бережливый
      Решение суда должно быть однозначным-всех на фронт!Плюнул в военкома-иди в окопы кровью смывай,послал военного нагиф-в окопы иди!Всех незасимо от возврата на фронт от 4 лет до 99,!!!! laughing
      Тогда "захисникам" нужно совершать более тяжёлые повреждения здоровья военкомам - что бы суд дал "5 лет на державном харчевании"...
      А там глядишь и СВО завершится...
      fellow
  3. knn54
    knn54 Вчера, 17:07
    0
    -При этом во время процесса на его лице были видны ссадины.
    "Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-Богу врет. Она сама себя высекла".