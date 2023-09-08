Боевики киевского режима в пятницу, 8 сентября, около 15:20 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрелы производились с территории оккупированного ВСУ населенного пункта Семеновка.Всего боевиками было выпущено 15 ракет из РСЗО. Тип использованного ВСУ РСЗО не уточняется. Какая-либо информация о последствиях обстрелов в настоящее время отсутствует.Попавшие под обстрел районы расположены в северной и западной частях Донецка и регулярно подвергаются украинским атакам с момента провозглашения ДНР независимости от Украины после произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота.Киевский режим прилагает значительные усилия, направленные на то, чтобы сорвать выборы в новых российских регионах, где отмечается высокая явка граждан на избирательные участки. В частности, в Херсонской области явка избирателей уже превысила 50%, а в ДНР на избирательные участки уже пришло более 45% граждан.Высокая явка граждан на избирательные участки в бывших украинских регионах является мощным сигналом для Киева о том, что жители новых российских регионов последовательно вливаются в политическую систему РФ, участвуют в формировании российской системы власти. Также он рассказал, что в Донецкой республике явка составила более 40-45%.