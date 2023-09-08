Военное обозрение
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Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк из РСЗО

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Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк из РСЗО

Боевики киевского режима в пятницу, 8 сентября, около 15:20 выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрелы производились с территории оккупированного ВСУ населенного пункта Семеновка.


Всего боевиками было выпущено 15 ракет из РСЗО. Тип использованного ВСУ РСЗО не уточняется. Какая-либо информация о последствиях обстрелов в настоящее время отсутствует.

Попавшие под обстрел районы расположены в северной и западной частях Донецка и регулярно подвергаются украинским атакам с момента провозглашения ДНР независимости от Украины после произошедшего в этой стране в 2014 году госпереворота.

Киевский режим прилагает значительные усилия, направленные на то, чтобы сорвать выборы в новых российских регионах, где отмечается высокая явка граждан на избирательные участки. В частности, в Херсонской области явка избирателей уже превысила 50%, а в ДНР на избирательные участки уже пришло более 45% граждан.

Высокая явка граждан на избирательные участки в бывших украинских регионах является мощным сигналом для Киева о том, что жители новых российских регионов последовательно вливаются в политическую систему РФ, участвуют в формировании российской системы власти. Также он рассказал, что в Донецкой республике явка составила более 40-45%.
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 17:17
    +3
    В чем проблема выявить и уничтожить эти РСЗО?С коптера их можно отслеживать,вообще это нехорошо с нашей стороны выглядит. Там их два десятка,а сколько они наших складов уничтожили,сколько домов порушили?Неужели невозможно создать подразделения для которых основной целью будут именно пусковые установки РСЗО???
    1. ASM
      ASM Вчера, 17:43
      +1
      Выявлять можно только текущие позиции, но не траектории послезалпового перемещения. Тут нужна либо мощная спутниковая группировка, либо, что много практичнее, постоянное нахождение в воздухе Бпла на опасных направлениях. Бпла засек - доложил в штаб - привел к бою ракетную установку - Бпла увидел остановку и разворачивание - ракетчики сразу жахнули.
  2. chemberlen
    chemberlen Вчера, 17:40
    -1
    Зачем они это все делают ? Все им вернется обратно ..
    Россия стала другой ..
  3. Radikal
    Radikal Вчера, 17:53
    +1
    Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк из РСЗО

    Мы услышали, более того - каждый день слышим. В Раменском уже хорошо услышали. Дальше что? Ах-да, выборы - это главное. Ну что сказать...? Можно сказать, только надо сформулировать, чтобы было емко, и конкретно в отношении тех, кто это допускает. sad
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 17:56
    -1
    Украинская армия в очередной раз обстреляла Донецк из РСЗО

    Ущербные недоноски. Вы даже воевать с равным противником не можете.
    С каким чувством глубокого удовлетворения я бы воспринял новости, об уничтожении нацистского гнезда в Киеве и на Западной Украине.
    Обескровленные войной с 2014 года жители Новороссии заслужили мир и покой, в отличие от вас - недобитков, которые должны висеть на суках и фонарях в назидание вашим мерзким потомкам.
  5. Radikal
    Radikal Вчера, 18:00
    +1
    Цитата: chemberlen
    Зачем они это все делают ? Все им вернется обратно ..
    Россия стала другой ..

    Что стала другой - это вы верно заметили, только вот вопрос - какой она стала... . Можете сформулировать? sad
  6. VLAD-96
    VLAD-96 Вчера, 20:39
    0
    За то у Герасима Шойгутовича всё идет по плану! Не напрягайтесь! Скоро до Урала будут дроны комикадзе иракеты долетать и они будут только с озабоченным видом говорить и говорить голосом конашматовича о бесконечных успехах, да же наиверховнейший максимум только покажет озабоченный вид.. И всё.