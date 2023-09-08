Военное обозрение
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Украинский депутат решил привлечь обучающихся платно студентов в ВСУ обещанием бесплатного образования

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Украинский депутат решил привлечь обучающихся платно студентов в ВСУ обещанием бесплатного образования

Студенты, обучающиеся на платной основе в украинских вузах, смогут перевестись на бюджетную форму обучения, если добровольно запишутся на военную службу в ВСУ. Такой тезис содержится в новом законопроекте, который зарегистрирован в Верховной Раде Украины.


Законопроект внес депутат от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Он утверждает, что государство может предоставить бонус в виде бесплатного получения образования тем студентам, которые ранее обучались в вузах платно, но отправились по собственному желанию служить в украинскую армию.

Депутат предлагает распространить такую норму не только на студентов, но и на аспирантов и докторантов. Сейчас студенты очной формы обучения, аспиранты и докторанты все еще освобождены от призыва на срочную службу в ВСУ и от мобилизации.

Впрочем, учитывая высочайший уровень потерь в рядах ВСУ, не очень понятно, зачем студенту отправляться служить добровольно. Ведь вероятность выжить минимальна, соответственно и льготой на обучение бывший студент воспользоваться вряд ли сможет.

Судя по всему, истощение мобилизационного потенциала Украины заставляет власти и представителей правящей партии искать самые разнообразные варианты пополнения рядов ВСУ. Так, предлагается мобилизовать женщин-военнообязанных, уже принято решение о мобилизации ограниченно годных в армию, включая и тех, кто болен вирусным гепатитом или бессимптомным ВИЧ.
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22 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 17:26
    +4
    ***
    — Нашли деньги на платное обучение,найдут что бы откупиться ...
    ***
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 17:37
      +5
      Украинский депутат решил привлечь обучающихся платно студентов в ВСУ обещанием бесплатного образования

      А чего студентов-платников привлекать в ВСУ БЕСПЛАТНЫМ образованием, если их на фронте все равно убьют!
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог Вчера, 17:42
        +3
        Наверное в рай без образования не пускают.
      2. carpenter
        carpenter Вчера, 19:59
        +1
        Цитата: Татьяна
        А чего студентов-платников привлекать в ВСУ БЕСПЛАТНЫМ образованием

        если имеются деньги на платное обучение, зачем получать бесплатную смерть.
    2. knn54
      knn54 Вчера, 17:57
      +1
      : «Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи тридцати пяти дней».
      1. Бородач
        Бородач Вчера, 19:49
        -2
        Только покойник не ссыт в рукомойник. laughing
        У Укровермахта ещё есть резерв в виде Фольксштурма и Гитлерюгенда.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Вчера, 17:27
    +5
    В окопах и на кладбище бесплатное образование уже не понадобится...
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:34
      +3
      там, у бандеры усих хлопцив-захистников примут - и образованных, и неграмотных....
    2. guest
      guest Вчера, 22:50
      0
      Ну так высшее образование будут вручать посмертно. laughing lol
  3. ASM
    ASM Вчера, 17:35
    +2
    Ну вот, только новый министр обороны фофляндии заявляет о нехватке средств, как тут же вылезает депутут с инициативой чего-то бесплатного. Депутута понять можно - с фронта вернется лишь малая часть и то с инвалидностью, т.ч. нагрузка на бюджет по этой статье будет минимальна. А вот поток юнцов - инвалидов вполне добавит расходы по другим статьям.
    1. Наган
      Наган Вчера, 17:54
      +1
      Цитата: ASM
      А вот поток юнцов - инвалидов вполне добавит расходы по другим статьям.
      Причем, по любому раскладу, российскому бюджету. Если война СВО кончится капитуляцией 404, то они в тот же момент, как Зеленский, или кто там будет вместо него, распишется на документе, станут россиянами. Другое дело, насколько лояльными россиянами, но право на пособие за счет бюджета получат и воспользуются по полной программе. А если 404 останется хоть в каком-то виде, то "все прогрессивное человечество" найдет способ заставить Россию выплачивать репарации, с которых какие-то крохи с барского стола достанутся украинским инвалидам войны.
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 18:24
        0
        Цитата: Наган
        Цитата: ASM
        А вот поток юнцов - инвалидов вполне добавит расходы по другим статьям.
        Причем, по любому раскладу, российскому бюджету. Если война СВО кончится капитуляцией 404, то они в тот же момент, как Зеленский, или кто там будет вместо него, распишется на документе, станут россиянами. Другое дело, насколько лояльными россиянами, но право на пособие за счет бюджета получат и воспользуются по полной программе. А если 404 останется хоть в каком-то виде, то "все прогрессивное человечество" найдет способ заставить Россию выплачивать репарации, с которых какие-то крохи с барского стола достанутся украинским инвалидам войны.

        Если будут наши- то никуда не денемся.А если нет - то сильно вряд ли..
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 18:26
        +1
        Цитата: Наган
        в тот же момент, как Зеленский, или кто там будет вместо него, распишется на документе, станут россиянами.[b][/b] Другое дело, насколько лояльными россиянами, но право на пособие за счет бюджета получат и воспользуются по полной программе

        Это с какого перепугу? Сначала лояльность пусть докажут, а потом уж за льготами тянутся.
        1. Наган
          Наган Вчера, 20:04
          0
          Цитата: Егоза
          Сначала лояльность пусть докажут, а потом уж за льготами тянутся.

          Будьте уверены, обращаясь за пособием, любой и каждый из них споет хором "Союз Нерушимый" в новой редакции старого Михалкова. А напившись с пособия, будет выть "Щеневмерлу".
  4. Уарабей
    Уарабей Вчера, 17:36
    +2
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ***
    — Нашли деньги на платное обучение,найдут что бы откупиться ...
    ***

    Да там бесконечно надо будет откупаться. Уже кучу народу нагрели продав липовые справки для "Белых билетов", а потом решили этих же персонажей проверить на законность получения ими справок. Получается им надо будет еще раз заплатить чтобы проверку пройти. А это уже будет наверняка дороже в разы. Бизнес по украински))
  5. Наган
    Наган Вчера, 17:43
    +4
    Покойнику высшее образование не нужно.
  6. Старый_геолог
    Старый_геолог Вчера, 17:44
    +2
    Цитата: ASM
    А вот поток юнцов - инвалидов вполне добавит расходы по другим статьям.

    Это будет потом, и депутат рассчитывает, что уже без него. А он будет уже на Канарах пузо греть.
    1. notingem
      notingem Вчера, 18:14
      +1
      Канары еще заслужить надо.а то убьют платника на фронте и будет вместо Канар червей кормить
  7. notingem
    notingem Вчера, 18:07
    +2
    Платные студенты могут этого депутатишку нанять лакеем.Причем бесплатно.
  8. ВПП-1
    ВПП-1 Вчера, 20:53
    0
    Вообще-то у нас:
    Участникам СВО выделена отдельная квота, которая составляет не менее 10% от полного количества бюджетных мест в вузе. Квоты устанавливаются по каждому направлению обучения сверх количества бюджетных мест, которое предусмотрено на текущий учебный год. В результате участники СВО не уменьшат количество бесплатных образовательных мест для обычных абитуриентов.

    МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ подготовило проект приказа, согласно которому участники СВО и их дети смогут бесплатно проходить обучение на подготовительных отделениях вузов. Об этом сообщается на сайте министерства.
    "Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации", - говорится в публикации.
    Отмечается, что, согласно приказу, возможность проходить обучение бесплатно будет предоставлена имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в ВС РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети, а также другие категории военнослужащих.
  9. Ирса
    Ирса Вчера, 22:42
    +1
    А что бы и не пообещать бесплатным, если знать, что оно им и не пригодится.
  10. guest
    guest Вчера, 22:46
    0
    Украинский депутат решил привлечь обучающихся платно студентов в ВСУ обещанием бесплатного образования

    Бесплатный сыр только в мышеловке.