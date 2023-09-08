Украинский депутат решил привлечь обучающихся платно студентов в ВСУ обещанием бесплатного образования

Студенты, обучающиеся на платной основе в украинских вузах, смогут перевестись на бюджетную форму обучения, если добровольно запишутся на военную службу в ВСУ. Такой тезис содержится в новом законопроекте, который зарегистрирован в Верховной Раде Украины.Законопроект внес депутат от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Он утверждает, что государство может предоставить бонус в виде бесплатного получения образования тем студентам, которые ранее обучались в вузах платно, но отправились по собственному желанию служить в украинскую армию.Депутат предлагает распространить такую норму не только на студентов, но и на аспирантов и докторантов. Сейчас студенты очной формы обучения, аспиранты и докторанты все еще освобождены от призыва на срочную службу в ВСУ и от мобилизации.Впрочем, учитывая высочайший уровень потерь в рядах ВСУ, не очень понятно, зачем студенту отправляться служить добровольно. Ведь вероятность выжить минимальна, соответственно и льготой на обучение бывший студент воспользоваться вряд ли сможет.Судя по всему, истощение мобилизационного потенциала Украины заставляет власти и представителей правящей партии искать самые разнообразные варианты пополнения рядов ВСУ. Так, предлагается мобилизовать женщин-военнообязанных, уже принято решение о мобилизации ограниченно годных в армию, включая и тех, кто болен вирусным гепатитом или бессимптомным ВИЧ.