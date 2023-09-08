Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление

В последнее время боевые действия стали вестись значительно медленнее, одновременно снизились темпы антироссийских санкций и поставки западного вооружения Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, который, похоже, жалуется на сложившуюся ситуацию.Украинский президент, судя по всему, недоволен низкой, с его точки зрения, интенсивностью конфликта. То есть, ему бы хотелось, чтобы боевые действия, сопровождающиеся гибелью украинских солдат, были более интенсивными. Количество потерь среди мобилизованных украинцев его, разумеется, никоим образом не смущает.- заявил Зеленский.Однако «взяться в небе» неведомо как украинские летчики не могут. Даже если Украине передали бы сейчас самолеты F-16, у нее нет ни летчиков, умеющих их пилотировать (ну, может, кроме пары-тройки человек, и то под вопросом), ни инфраструктуры и технического персонала для обслуживания самолетов. Поэтому подобные сетования Зеленского абсолютно пусты по своему содержанию.Впрочем, глава киевского режима, что вполне вероятно, еще может верить в то, что Запад отправит наконец именно своих летчиков и других военнослужащих погибать за киевский режим. Но здесь Зеленского ждет разочарование. По крайней мере, до тех пор, пока на Украине окончательно не истощится мобилизационный ресурс, и «под ружье» не поставят даже малых детей и древних старцев, Запад будет воевать с Россией руками украинцев.