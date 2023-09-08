Польша в ультимативной форме потребовала от Еврокомиссии продлить запрет на поставку украинской сельхозпродукции

Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами

Польша продлит запрет на поставку украинского зерна после 15 сентября, если это решение не примет Еврокомиссия. При этом в Варшаве не против транзита сельхозпродукции Украины через польскую территорию. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.Польша в ультимативной форме потребовала от Еврокомиссии продлить запрет на поставку в Евросоюз четырех видов сельхозпродукции из Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Польский премьер Моравецкий заявил, что в ином случае Польша самостоятельно его продлит после 15 сентября, если это не сделает ЕК. По его словам, Варшава не допустит нового открытия сельхозрынков.- подчеркнул Моравецкий.В то же время Польша не против, если через ее территорию Украина будет поставлять свою сельхозпродукцию в третьи страны, но видеть ее на своих рынках Варшава не желает. Напомним, что запрет на поставку украинского зерна еще в апреле ввели сразу пять стран - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Затем Еврокомиссия ввела собственное эмбарго до 5 июня, продлив его 15 сентября. Сейчас эта пятерка требует продлить запрет до конца года.Между тем Зеленский грозит европейцам судом из-за запрета поставок зерна в Евросоюз. В Киеве намерены добиться снятия всех запретов, чтобы и дальше зарабатывать на своей сельхозпродукции которая, как оказалось, в Европе никому и не нужна. Со всех сторон окружили бедного клоуна, с одной стороны Россия перекрыла Черное море и не дает вывозить зерно, с другой "дружественная" Польша воткнула нож в спину.