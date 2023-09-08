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Польша в ультимативной форме потребовала от Еврокомиссии продлить запрет на поставку украинской сельхозпродукции

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Польша в ультимативной форме потребовала от Еврокомиссии продлить запрет на поставку украинской сельхозпродукции

Польша продлит запрет на поставку украинского зерна после 15 сентября, если это решение не примет Еврокомиссия. При этом в Варшаве не против транзита сельхозпродукции Украины через польскую территорию. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.


Польша в ультимативной форме потребовала от Еврокомиссии продлить запрет на поставку в Евросоюз четырех видов сельхозпродукции из Украины - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Польский премьер Моравецкий заявил, что в ином случае Польша самостоятельно его продлит после 15 сентября, если это не сделает ЕК. По его словам, Варшава не допустит нового открытия сельхозрынков.

Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами

- подчеркнул Моравецкий.

В то же время Польша не против, если через ее территорию Украина будет поставлять свою сельхозпродукцию в третьи страны, но видеть ее на своих рынках Варшава не желает. Напомним, что запрет на поставку украинского зерна еще в апреле ввели сразу пять стран - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. Затем Еврокомиссия ввела собственное эмбарго до 5 июня, продлив его 15 сентября. Сейчас эта пятерка требует продлить запрет до конца года.

Между тем Зеленский грозит европейцам судом из-за запрета поставок зерна в Евросоюз. В Киеве намерены добиться снятия всех запретов, чтобы и дальше зарабатывать на своей сельхозпродукции которая, как оказалось, в Европе никому и не нужна. Со всех сторон окружили бедного клоуна, с одной стороны Россия перекрыла Черное море и не дает вывозить зерно, с другой "дружественная" Польша воткнула нож в спину.
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17 комментариев
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  1. chemberlen
    chemberlen Вчера, 17:51
    0
    ПУсть украинцев на передовую депортируют Мы их ждем !!!
    Есть вопросы к ним !
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 18:05
      +1
      Польша в ультимативной форме потребовала от Еврокомиссии продлить запрет на поставку украинской сельхозпродукции
      Моравецкий со своим требованием к комиссии ЕС не понимает, что украинское зерно принадлежит уже не Киеву, а крупнейшему в мире "теневому банку" BlackRock (Нью-Йорк) с активами в более 8,5 трлн долларов, деятельность которого никак не зарегулирована. BlackRock - это что-то вроде глобального ЧВК в мире финансов, аффилированный с американскими политическими элитами. Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией связывают фамилии богатейших семей мира. Среди топ-менеджеров BlackRock имеется несколько отставных офицеров ЦРУ. А бывшие высокопоставленные сотрудники компании BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом.
      В администрации Байдена сейчас таких трое: заместитель министра финансов Уолли Адейемо; старший советник Минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Укpaиной, Эрик ван Ностранд и главный экономический советник вице-президента США Майк Пайл.

      И Еврокомиссией также рулит та же BlackRock, которой абсолютно наплевать на национальные интересы Польши и других евростран!

      А что касается Украины, то американские ГЛОБАЛИСТСКИЕ КОРПОРАЦИИ уже СОЖРАЛИ КУСОК РУССКОЙ ЗЕМЛИ в Украине, проданную им за гроши проамериканской марионеточной yкрaинской властью - Порошенко и Зеленским!!!
      И весной 2023 года ПОДАЖА Украины была по сути ОФИЦИАЛЬНО ОФОРМЛЕНА Зеленским. А именно.

      При этом Киeв и BlackRock договорились о создании так называемого "Фонда реконструкции". По условиям сделки BlackRock получила в управление укрaинские активы, включая стратегические предприятия и даже внешний долг.
      Но самым лакомым yкрaинским богатством, несомненно, являются ПАХОТНЫЕ земли. Коих от общего числа территорий Украины порядка 70%. И продажа "Украинского зерна" - это уже по сути продажа АМЕРИКАНСКОГО зерна из Украины.

      Так что Моравецкий тягается по сути с американской глобалистской компанией BlackRock.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 17:53
    +2
    32 млн тонн зерновых с Украины, ЕС переварить не хочет из за Польши?Странно это ,зерно будет почти за даром.
    1. BrTurin
      BrTurin Вчера, 18:14
      +2
      Цитата: tralflot1832
      зерно будет почти за даром.

      тут как считать - еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский - "Депутаты Европарламента спросили Войцеховского, не будет ли лучшим решением для ЕС просто в рамках помощи Украине купить украинское зерно, а затем пожертвовать его голодающим, что вселило бы уверенность, что оно не останется в ЕС. На что Войцеховский ответил, что подобное решение слишком дорого обойдется для бюджета ЕС"..."По его мнению, для предотвращения нового возможного кризиса на агрорынке ЕС в контексте торговли с Украиной, особенно в соседних с ней странах, он предложил субсидировать транзит украинского зерна в порты Балтии на уровне 30 евро/тонна. "Эти деньги - сумма в 600 млн евро - поступят из бюджета ЕС. Условием их выделения станет обязательство Украины найти получателя своих товаров в третьих странах", - пояснил еврокомиссар. https://zerno.ru/node/23882
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 19:20
        +2
        BrTurinС выходом нас из зерновой сделки у Польши ЕС будут проблемы,но с наличием евро ,они это решат.Наверно видели это инфографику.
        Прикалывает Израиль,оказывает посильную помощь в СВО,покупая у нас зерно. hi
        1. BrTurin
          BrTurin Вчера, 19:47
          +1
          Цитата: tralflot1832
          покупая у нас зерно

          Статистика, статистика... есть пшеница... есть зерно (+кукуруза...), по зерну другая пятерка -саудиты, египтяне, турки, иранцы и ливийцы...
          Саудовская Аравия в первые два месяца сельхозгода (июль-август) стала лидером по закупкам российского зерна, сообщает Союз экспортеров зерна.По его данным, она импортировала 1,323 млн тонн зерна, что почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (704 тыс. тонн)... На втором месте по итогам двух месяцев оказался Египет, который увеличил закупки на 12,1%, до 1,284 млн тонн с 1,145 млн тонн годом ранее. Тройку лидеров замыкает Турция, которая снизила импорт на 6,7%, до 1,283 млн тонн с 1,376 млн тонн соответственно... В топ-5 ведущих покупателей за два месяца сельхозгода также вошли Иран, закупивший 1,127 млн тонн, что на 22,6% меньше прошлогоднего (1,456 млн тонн), и Ливия, увеличившая закупки в три раза - до 878 тыс. тонн с 289 тыс. тонн в июле-августе прошлого года... "В то же время Турция сократила закупки фуражных культур, этого оказалось достаточно, чтобы откатиться на третью позицию по зерну в целом, - сообщил Зернин. - Иран стабильно теряет свои позиции из-за серьезного сокращения российских поставок пшеницы ввиду перманентных и необъяснимых проблем с их оплатой".https://www.interfax.ru/business/919580
          на 4 позиции Бангладеш - поо прошлому сельхоз году (2022/23) - Бангладеш за год Украина продала более 1 млн т пшеницы https://tass.ru/ekonomika/18294903 - теперь...
          Цитата: tralflot1832
          но с наличием евро ,они это решат.

          так жалко ж евро... Субсидии, которые просят литовские политики и украинские фермеры для экспортных поставок агропродукции с Украины через Клайпеду и другие европейские порты, в Брюсселе не рассматриваются.... Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский ранее оценивал https://www.interfax.ru/world/919717 Один обещает,другой...
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 20:53
            0
            BrTurin Cпасибо за информацию для читателей сайта,ваши коментарии дают больше фактов ,для понимания то что происходит на торговых площадках в мире.Всегда читаю вас с интересом. good
  3. Комментарий был удален.
  4. ASM
    ASM Вчера, 17:54
    +2
    Пауки в банке опять зашевелились. При всей нелюбви к России своих аграриев они любят значительно больше, чем кастлюлеголовых, которым должны платить за продукты из своих, а не из "общака", как за оружие.
  5. Уарабей
    Уарабей Вчера, 17:55
    +2
    Знатно поляки глумятся над украинцами. Одной рукой помогают, другой по мордасам отвешивают.
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:27
      0
      Цитата: Уарабей
      Знатно поляки глумятся над украинцами.

      Поляки защищают своих аграриев. Если пустить на польский рынок дешёвое украинское зерно, то свои фермеры станут банкротами.
      "Дружба дружбой, а табачок врозь."
  6. Наган
    Наган Вчера, 17:59
    +1
    Дружба дружбой, а табачок рынок врозь.
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:18
    0
    Куда "бедному" клоуну податься?
    Так то фиг на него и прочих зелебобиков, бегут под крылышко хозяина и всех делов... а вот с нами территория большого горя, нашей общей беды останется на многие годы потом!
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:31
      0
      Цитата: rocket757
      а вот с нами территория большого горя, нашей общей беды останется на многие годы потом!

      О чем не думали никогда, но в один момент получили. "Мина замедленного действия" сработала.
  8. puskarinkis
    puskarinkis Вчера, 18:20
    0
    Это всё что нужно знать о "свободном рынке"! Если что-то угрожает своим доходам, то всегда можно запретить или ввести санкции! Главное, это соблюсти "демократические процедуры".
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 19:33
      0
      Цитата: puskarinkis
      Главное, это соблюсти "демократические процедуры".

      Там где начинается империализм, там заканчивается демократия.
  9. костя1
    костя1 Вчера, 19:54
    0
    И чем пшеки пригрозили то-тем что из Европы уйдут? lol
  10. 197
    197 Вчера, 23:28
    0
    Це зрада или перемога? Хотя да, о чём я, бизнес, ни чего личного)). мда повезло хохликам с панами)).