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Командир бригады ВС РФ рассказал, как его бойцы зашли в тыл противнику и прорвали оборону ВСУ

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Командир бригады ВС РФ рассказал, как его бойцы зашли в тыл противнику и прорвали оборону ВСУ

Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал об одном из фронтовых эпизодов, когда бойцы его бригады скрытым маневром обошли позиции противника и оказавшись в тылу украинских войск прорвали их оборону. Тем самым были созданы условия для окружения частей ВСУ. Подробности этого боя комбриг рассказал после церемонии награждения «Золотой Звездой», соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.


Бригада под командованием полковника Наймушина совершила скрытный маневр на одном из участков фронта, где шел бой за освобождение очередного населенного пункта. Наши бойцы связали боем обороняющиеся подразделения ВСУ, что позволило войти незаметно к ним в тыл. После этого российские штурмовики прорвали оборону противника, что привело к его окружению и последующему разгрому.

Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи

— рассказал полковник, добавив, что полученная им звезда Героя России — это награда всего личного состава бригады.


Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил «Золотые звезды» трем офицерам ВС РФ, совершившим подвиги в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Помимо комбрига Наймушина, звание Героя России присвоено командиру огнеметной роты РХБЗ старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.



Старший лейтенант Журавлев во время боя вывел из под огня противника боевую машину ТОС-1. После занятия новых позиций экипаж тяжелой огнеметной системы уже сам нанес сокрушительный удар по наступающему врагу, уничтожив в том числе долговременные опорные пункты боевиков ВСУ, что позволило российским штурмовым группам прорвать оборону противника.



Младший лейтенант Кривуля в ходе отражения атак противника, после ранения командира роты и его эвакуации, принял командование подразделением на себя. Когда рота попала в окружение превосходящих сил ВСУ, Кривуля организовал отход наших бойцов, вызвал на себя огонь артиллерии и корректировал его. В результате было уничтожено несколько единиц бронетехники и значительное количество украинских боевиков. Ослабив натиск врага, младший лейтенант организовал успешный прорыв и вывел остатки наших бойцов из окружения.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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13 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Вчера, 18:22
    +10
    Достойным воинам - достойная награда!
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 18:26
      -6
      Подвиг солдата = просчёт генерала.
      1. роман66
        роман66 Вчера, 18:35
        +1
        В принципе, чей-то косяк, всегда. Добротная работа эффективней героизма
        1. Бородач
          Бородач Вчера, 19:53
          +5
          Что-то младший лейтенант - мальчик совсем немолодой. Уважение ему. Офицерские погоны на фронте заслужил.
          1. Metallurg_2
            Metallurg_2 Вчера, 20:22
            +1
            Скорее всего, в этом звании в запас уходил, а теперь мобилизовали.
  2. Мореход
    Мореход Вчера, 18:26
    +3
    Этого и ждём от наших командиров: не бодания, а решительности в манёврах и прорывах.
  3. Radikal
    Radikal Вчера, 18:47
    +2
    Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи

    То есть, как раньше было записано в БУСВ совершили комбинированный охват, и обход, одновременно с ударом в стык обороны противника? Ну тогда респект! bully
  4. alystan
    alystan Вчера, 18:59
    -1
    Командир бригады ВС РФ рассказал, как его бойцы зашли в тыл противнику и прорвали оборону ВСУ

    А что же долго до этого так шли? Или команду только дали? Или это опять инициатива снизу была?
  5. agoran
    agoran Вчера, 19:23
    +1
    На Ластарморе выложили нарезку работы нашего подразделения ССО в тылу у шумеров.
    Очень крутая работа, за 3 дня 50 задвухсотили. Нервным и беременным не смотреть.
  6. faterdom
    faterdom Вчера, 20:35
    -6
    Героев России мог бы и Президент вручать, а не дорогу за 2,5р за километр открывать.
    Там бизнес, а тут - Герои.
    1. guest
      guest Вчера, 22:09
      -5
      Цитата: faterdom
      Там бизнес, а тут - Герои.

      Ну так кто важней? Как показали последние 1,5 года, к сожалению бизнес.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 00:28
      0
      Цитата: faterdom
      Героев России мог бы и Президент вручать
      Герои при полном параде, а пожарник в повседневной куртехе. Да и парадка, извините, при СССР и смотрелась лучше, и была удобнее. Особенно сочувствую полковнику, просто заметно как этот воротник-стойка его душит. Но положено "стойко переносить тяготы и лишения военной службы", вот он и переносит.
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Вчера, 22:05
    +3
    Великолепные солдаты, да сохранит Бог их жизни.