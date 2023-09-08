Командир бригады ВС РФ рассказал, как его бойцы зашли в тыл противнику и прорвали оборону ВСУ

Обошли опорные пункты противника, зашли между опорными пунктами противника, там, где противник нас не ожидал. Соответственно, заняли рубеж, закрепились, в дальнейшем обеспечили себе действия по выполнению дальнейшей задачи

Награжденный звездой Героя России полковник Сергей Наймушин рассказал об одном из фронтовых эпизодов, когда бойцы его бригады скрытым маневром обошли позиции противника и оказавшись в тылу украинских войск прорвали их оборону. Тем самым были созданы условия для окружения частей ВСУ. Подробности этого боя комбриг рассказал после церемонии награждения «Золотой Звездой», соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.Бригада под командованием полковника Наймушина совершила скрытный маневр на одном из участков фронта, где шел бой за освобождение очередного населенного пункта. Наши бойцы связали боем обороняющиеся подразделения ВСУ, что позволило войти незаметно к ним в тыл. После этого российские штурмовики прорвали оборону противника, что привело к его окружению и последующему разгрому.— рассказал полковник, добавив, что полученная им звезда Героя России — это награда всего личного состава бригады.Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил «Золотые звезды» трем офицерам ВС РФ, совершившим подвиги в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Помимо комбрига Наймушина, звание Героя России присвоено командиру огнеметной роты РХБЗ старшему лейтенанту Владиславу Журавлеву и командиру мотострелкового взвода младшему лейтенанту Алексею Кривуле.Старший лейтенант Журавлев во время боя вывел из под огня противника боевую машину ТОС-1. После занятия новых позиций экипаж тяжелой огнеметной системы уже сам нанес сокрушительный удар по наступающему врагу, уничтожив в том числе долговременные опорные пункты боевиков ВСУ, что позволило российским штурмовым группам прорвать оборону противника.Младший лейтенант Кривуля в ходе отражения атак противника, после ранения командира роты и его эвакуации, принял командование подразделением на себя. Когда рота попала в окружение превосходящих сил ВСУ, Кривуля организовал отход наших бойцов, вызвал на себя огонь артиллерии и корректировал его. В результате было уничтожено несколько единиц бронетехники и значительное количество украинских боевиков. Ослабив натиск врага, младший лейтенант организовал успешный прорыв и вывел остатки наших бойцов из окружения.