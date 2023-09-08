Минобороны РФ: Над Брянском перехватили пытавшиеся атаковать российские объекты три БПЛА ВСУ

В небе над Брянском были обнаружены и перехвачены три украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По утверждению российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были обнаружены летящие над Брянском три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. С их помощью ВСУ хотели атаковать российские объекты.
В результате работы дежурных средств ПВО два беспилотника были уничтожены в воздухе.
Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз, обломки одного из перехваченных дронов попали в административное здание промышленного объекта. После падения фрагментов беспилотника в здании начался пожар. Пострадавших в результате происшествия нет, подчеркнул глава региона.
Согласно сообщениям российских военных корреспондентов и украинских СМИ, речь может идти об административном здании одного из предприятий, работающих в сфере микроэлектроники. Украинские формирования уже не первый раз пытаются атаковать это предприятие, вероятно, рассчитывая причинить ущерб производственному процессу.
Сегодня ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотника и территорию Белгородской области. Силами ПВО вражеский дрон был сбит, о чем сообщили как в Минобороны, так и в региональной администрации.