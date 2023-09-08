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Минобороны РФ: Над Брянском перехватили пытавшиеся атаковать российские объекты три БПЛА ВСУ

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Минобороны РФ: Над Брянском перехватили пытавшиеся атаковать российские объекты три БПЛА ВСУ

В небе над Брянском были обнаружены и перехвачены три украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По утверждению российского военного ведомства, средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации были обнаружены летящие над Брянском три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. С их помощью ВСУ хотели атаковать российские объекты.

В результате работы дежурных средств ПВО два беспилотника были уничтожены в воздухе.

Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз, обломки одного из перехваченных дронов попали в административное здание промышленного объекта. После падения фрагментов беспилотника в здании начался пожар. Пострадавших в результате происшествия нет, подчеркнул глава региона.

Согласно сообщениям российских военных корреспондентов и украинских СМИ, речь может идти об административном здании одного из предприятий, работающих в сфере микроэлектроники. Украинские формирования уже не первый раз пытаются атаковать это предприятие, вероятно, рассчитывая причинить ущерб производственному процессу.

Сегодня ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотника и территорию Белгородской области. Силами ПВО вражеский дрон был сбит, о чем сообщили как в Минобороны, так и в региональной администрации.
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12 комментариев
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  1. invisible_man
    invisible_man Вчера, 18:22
    +7
    Один попал в завод "Кремний Эл", другой - по вокзалу (если что, об этом написал в своей телеге губернатор Брянской области Александр Богомаз).
    Как-то странно их "подавили".
    1. ВПП-1
      ВПП-1 Вчера, 20:56
      +2
      Ну да, странно, что при "сбитии" БПЛА они что то регулярно повреждают. Такая "подача" информации (при этом смеёмся над украинскими СМИ)...
      1. invisible_man
        invisible_man Вчера, 21:56
        -1
        Да тут явно не "что то", а целевые объекты.
    2. Репеллент
      Репеллент Вчера, 22:07
      -1
      Цитата: invisible_man
      Один попал в завод "Кремний Эл"

      Не попал. Читайте буквы, это Униан, для неполживых - самый тот источник yes laughing

      1. invisible_man
        invisible_man Вчера, 22:51
        -1
        Зачем мне какой-то УНИАН, если российские СМИ пишут, что административное здание на территории завода.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 22:54
          -1
          Цитата: invisible_man
          Зачем мне какой-то УНИАН

          Затем, что даже Униан пишет, кхм, поскромнее, чем вы:

          Цитата: invisible_man
          Один попал в завод "Кремний Эл"

          Не попал. Хотя и явно хотел.

          Завод там рядом, большое такое здание, 200 метров длиной почти request laughing
          1. invisible_man
            invisible_man Вчера, 23:46
            -1
            https://rusvesna.su/news/1694184967
            Тоже УНИАН?
            1. Репеллент
              Репеллент Вчера, 23:50
              -1
              Цитата: invisible_man
              https://rusvesna.su/news/1694184967
              Тоже УНИАН?

              Найдите мне там вашу фирменную фразу:

              Цитата: invisible_man
              попал в завод "Кремний Эл"

              Будьте любезны yes
              1. invisible_man
                invisible_man Сегодня, 00:33
                -1
                Вообще-то почти вся статья этому посвящена. Черным по белому в начале: "Один из дронов упал на территории завода «Кремний Эл»." Надо полагать, что не в мусорный бачок)

                С места:
                https://bryansk-news.net/society/2023/09/08/286106.html

                Цитата: "Украинский дрон уже в третий раз атаковал завод Кремний в Брянске. В результате взрыва очередной раз произошло возгорание".
                1. Репеллент
                  Репеллент Сегодня, 00:41
                  -1
                  Понятно. То есть вашего "попал в завод" нигде нет, вы его придумали сами.

                  Спасибо, это все, что я хотел узнать yes laughing
                  1. invisible_man
                    invisible_man Сегодня, 00:43
                    0
                    Там видео с дымящимся зданием на территории завода. Впрочем, таким как вы, всё равно ничего не докажешь. Патриотизм головного мозга мешает воспринимать негативную информацию. Ведь наши всегда попадают, а противник всегда промахивается, не так ли? :)
                    1. АА22Шлем
                      АА22Шлем Сегодня, 01:07
                      0
                      Вообще то в Украине за ваш слив инфы уже бы в подвальчике СБУ оправдывались.В России видно вольготно наводчикам живется