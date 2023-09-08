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Российское правительство упростило порядок выдачи документов о гибели или пропаже без вести участников спецоперации

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Российское правительство упростило порядок выдачи документов о гибели или пропаже без вести участников спецоперации

В Российской Федерации справки о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции ВС РФ будет получать значительно проще, чем прежде. Соответствующее решение было принято правительством Российской Федерации.


Ранее справки о гибели военнослужащих – участников СВО могли выдавать только медицинские организации. Теперь в упрощенном порядке такие документы смогут выдавать командиры воинских частей, что значительно повышает оперативность выдачи справок.

На командиров воинских частей возлагается обязанность сообщать в органы ЗАГС или МФЦ о том, что военнослужащий погиб во время службы. Это позволит более оперативно назначать выплаты и другие меры социальной поддержки родственников погибших военнослужащих.

В постановлении правительства подчеркивается, что справка о смерти военнослужащего будет выдаваться в том случае, если гибель его не вызывает сомнений, но медицинское свидетельство получить нельзя. Это возможно, в частности, если боец пропал без вести при выполнении боевой задачи или просто находясь в зоне боевых действий.

В воинской части родственники погибшего смогут забрать такую справку. Ее будет достаточно для инициирования признания бойца пропавшим без вести в судебном порядке. Спустя три месяца после вступления решения суда в силу боц будет признаваться умершим. После этого его родственники смогут получить причитающуюся помощь от государства и региона, а также вступить в наследование.
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14 комментариев
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  1. Santa Fe
    Santa Fe Вчера, 18:28
    -4
    Про участников ЧВК «Вагнер» пишут, что Минтруда вычеркнуло их из категории участников боевых действий и лишило льгот и выплат.

    А то, что раньше выплатили, заберут по суду.

    «Вагнер»? Не было никакого «Вагнера», про Пригожина забыли через неделю, про остальных еще быстрей

    1. A2AD
      A2AD Вчера, 18:35
      +1
      «Вагнер»? Не было никакого «Вагнера», забудут как про Е. Пригожина, через три дня
      Подождите, еще и зеков прошедших через Вагнер признают сбежавшими из мест заключения, со свеми соответствующими последствиями. А всех остальных участниками НВФ. По моему сразу было ясно, те кто у кормушки будут Вагнеру мстить любыми способами, включая незаконные.
    2. Репеллент
      Репеллент Вчера, 19:10
      +2
      Цитата: Santa Fe
      Про участников ЧВК «Вагнер» пишут, что Минтруда вычеркнуло их из категории участников боевых действий и лишило льгот и выплатю А то, что раньше выплатили, заберут по суду

      Про вас говорят, что вы исписались и специализируетесь теперь на вбросах. Но это, конечно же, неправда request

      Пара вопросов к вам, тем не менее:

      - как из приведенной вами бумаги следует, что всех Вагнеров уже лишили льгот и выплат (правильный ответ - никак не следует)
      - как из приведенной вами бумаги следует, что у всех Вагнеров уже начисленное отберут по суду (правильный ответ - никак не следует).

      Рекомендовал бы вам аккуратнее подходить к попавшим вам под ноги, гм... документам. Сомнительной подлинности, кстати, но это неважно в данном случае.

      Рьяным поклонникам жаренного - предлагаю включить уже мозги... и не переедайте, это вредно laughing
    3. RED_ICE
      RED_ICE Вчера, 19:29
      +2
      А вы позвоните по указанным номерам телефонов и уточните, правда это или нет
    4. bayard
      bayard Сегодня, 02:54
      0
      Цитата: Santa Fe
      Про участников ЧВК «Вагнер» пишут, что Минтруда вычеркнуло их из категории участников боевых действий и лишило льгот и выплат.

      Без мокрой печати и подписи ???
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 18:30
    0
    Слов нет.((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  3. ASM
    ASM Вчера, 18:34
    -1
    А что будет, если военнослужащий потом найдется, например, в плену? Регрессом выплаты взыщут? Ну реальная ведь ситуация, когда контуженный/раненый лежит в грязи и не подает признаков жизни, а через часик он может очнуться и на адреналине двинуться в некотором направлении. Хорошо, если к нашим, а если нет...
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Вчера, 18:40
      -1
      Не переживайте вы об том. Гораздо хуже бывали ситуации при Джугашвили (Сталине), где то в 1943-ем, когда погибшего бойца объявляли без вести пропавшим и семья ничего не получала. Это было гораздо хуже и омерзительнее. Уж поверьте, знаю о чём пишу.
      От меня вам жирный минус, ещё и потому, что вы путаете собственный карман с государственным, если не по написанному от по подразумеваемому.
      1. Sofievka
        Sofievka Вчера, 20:49
        0
        Как же не без тов. И.В.СТАЛИНА, и мины заложил и бомбы, ладно, Маршал ВВС Лавриненко и в плену был, но и немцев сшибал с неба, Главком ПВО, дядя мой в плену тоже был, но никаких !!!! репрессий не было, да, графа была о "оккупированных территориях" но никому она не мешала
  4. Radikal
    Radikal Вчера, 18:35
    0
    Цитата: Santa Fe
    Про участников ЧВК «Вагнер» пишут, что Минтруда вычеркнуло их из категории участников боевых действий и лишило льгот и выплат.

    А то, что раньше выплатили, заберут по суду.

    «Вагнер»? Не было никакого «Вагнера», Пригожина забыли через неделю, остальных забудут на следующий день


    Странно, что к этой бумаге минтруда не прикрепило фото ВГК с его афоризмами - было бы более убедительно. sad
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:43
    +1
    Если посмотреть тлг каналы с мест дислокации воинских частей - пропавшие безвести это больная тема для родственников.Но к чести военных ,они не бросали и не отфутболивали родственников ,а решали вместе как решить эту проблему.Посмотрим как это будет в деле.
  6. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 19:30
    0
    По статистике обеих чеченских войн, на каждого
    официально погибшего военнослужащего приходилось
    не менее трех пропавших без вести.
    И не найденных до сих пор.
    Интересно, как будет по результатам СВО ?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 21:40
      0
      Vоуака uh.Cовременные средства поражения оставляют мало шансов найти или опознать тело.Мы это и не скрывает с пропавшими без вести.Надо знать где искать.А вот НАТО пользуется этим во всю,смерть признаётся только при наличии тела.Наши войска РХБЗ мало шансов оставляют родственникам узнать судьбу своего мужа,брата или племянника.Нет тела - молчание.У нас эта проблема пока с скрипом решается.Мы воюем с безвозвратно потерями и это не скрывается на региональном уровне или мест прежней работы откуда ушёл на СВО мобилизованный или доброволец.
  7. Розмари
    Розмари Вчера, 20:47
    +1
    В Российской Федерации справки о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции ВС РФ будет получать значительно проще, чем прежде.

    Юридический термин "пропавший без вести" еще со времен СССР в армии не употребляется. Употребляется термин "безвестно отсутствующий в расположении воинской части".