Российское правительство упростило порядок выдачи документов о гибели или пропаже без вести участников спецоперации

В Российской Федерации справки о гибели или пропаже без вести участников специальной военной операции ВС РФ будет получать значительно проще, чем прежде. Соответствующее решение было принято правительством Российской Федерации.Ранее справки о гибели военнослужащих – участников СВО могли выдавать только медицинские организации. Теперь в упрощенном порядке такие документы смогут выдавать командиры воинских частей, что значительно повышает оперативность выдачи справок.На командиров воинских частей возлагается обязанность сообщать в органы ЗАГС или МФЦ о том, что военнослужащий погиб во время службы. Это позволит более оперативно назначать выплаты и другие меры социальной поддержки родственников погибших военнослужащих.В постановлении правительства подчеркивается, что справка о смерти военнослужащего будет выдаваться в том случае, если гибель его не вызывает сомнений, но медицинское свидетельство получить нельзя. Это возможно, в частности, если боец пропал без вести при выполнении боевой задачи или просто находясь в зоне боевых действий.В воинской части родственники погибшего смогут забрать такую справку. Ее будет достаточно для инициирования признания бойца пропавшим без вести в судебном порядке. Спустя три месяца после вступления решения суда в силу боц будет признаваться умершим. После этого его родственники смогут получить причитающуюся помощь от государства и региона, а также вступить в наследование.