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Telegram-канал: Появившиеся в Сети данные о якобы уходе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии являются недостоверными

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Telegram-канал: Появившиеся в Сети данные о якобы уходе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии являются недостоверными

ЧВК "Вагнер" продолжает оставаться в Белоруссии, появившаяся в Сети информация о том, что "Оркестр" якобы должен до 1 октября покинуть территорию республики - очередной фейк, запущенный западными информационными помойками. На сегодняшний день группа продолжает находиться в Белоруссии и никуда не собирается. Об этом пишет ТГ-канал "Белорусский силовик".


Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают взаимодействовать с Министерством обороны, а также с другими силовыми ведомствами Белоруссии, на следующей неделе инструктора компании снова начинают занятия с силовиками. Очередная партия белорусских военных готова к обучению, которое пройдет на военных полигонах в районе Бреста. Вся информация о якобы выдворении "музыкантов" из республики является недостоверной.

Различные украинские, польские и прибалтийские ресурсы продолжают утверждать, что "Вагнер" якобы покидает Белоруссию, приводя в пример спутниковые снимки палаточного лагеря, который постепенно разбирается. Как оказалось, лагерь действительно ликвидируется, но он с самого начала был временным. На данный момент "Вагнер" устроил себе другой лагерь, подобный тому, который был у "Оркестра" в ЛНР. В то же время часть сотрудников компании убыла в Африку.

Полевой лагерь в Целях действительно разбирается. Во-первых, много уже убыло в Африку. Во-вторых, "Вагнер" окопался в другом месте, создав себе лагерь с нуля самостоятельно, чтобы не быть постоянной целью для западных спутников

- пишет ТГ-канал.

Сами сотрудники ЧВК сообщают, что группа продолжает работу в Африке, причем весьма активную, не исключено, что "Оркестр" полностью переберется на африканский континент. Об этом говорил и Александр Лукашенко. По его словам, только "музыканты" вправе решать, где они будут базироваться на постоянной основе. При этом из Белоруссии их никто не гонит, несмотря на требования русофобской четверки.
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:38
    +1
    Telegram-канал: Появившиеся в Сети данные о якобы уходе ЧВК «Вагнер» из Белоруссии являются недостоверными
    Такие НАШИ музыканты играют громко, конкретно и звучит она похоронным маршем для наших врагов!!!
    Вот и бесснуются ибо боятся до... в общем, правильно боятся!
  2. ASM
    ASM Вчера, 18:40
    0
    Как - то об оркестре стало мало информации. Очень интересно, кто теперь дирижирует, ведь армия - структура очень иерархичная и не может существовать без высшего командования.
    1. spirit
      spirit Вчера, 19:42
      -2
      Так их практически ликвидировали.После смерти Пригожина это блеклая тень от нынешнего Вагнера.Паркет добился своего
  3. Елис_С
    Елис_С Вчера, 18:46
    +2
    Сами сотрудники ЧВК сообщают, что группа продолжает работу в Африке, причем весьма активную, не исключено, что "Оркестр" полностью переберется на африканский континент. Об этом говорил и Александр Лукашенко. По его словам, только "музыканты" вправе решать, где они будут базироваться на постоянной основе. При этом из Белоруссии их никто не гонит, несмотря на требования русофобской четверки.

    Оркестр только немного погостил в Беларуссии, а четверка с нато уже такой хоровод учений на Балтике завела.
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Вчера, 18:55
    +3
    Трибалты, Польша и Укруина 404 реагируют и значит, что-то чувствуют.
    Раз так боятся они Вагнеров.
    Удачи парни вам в ратном деле!!!
  5. lisikat2
    lisikat2 Вчера, 19:28
    +1
    Возможно, кто-то из "четвёрки" и обезглавил"оркестр "?
    1. guest
      guest Вчера, 22:32
      0
      Цитата: lisikat2
      Возможно, кто-то из "четвёрки" и обезглавил"оркестр "?

      Да нет, тут скорей их хозяева замешаны.
  6. Normann
    Normann Вчера, 22:11
    +1
    Цитата: ASM
    Как - то об оркестре стало мало информации. Очень интересно, кто теперь дирижирует, ведь армия - структура очень иерархичная и не может существовать без высшего командования.

    Была новость о том что Пригожин заранее все предусмотрел, включая новое командование. Читать не умеем? Умеем писать))
    1. Облитератор
      Облитератор Сегодня, 01:20
      -1
      Цитата: Normann
      Была новость о том что Пригожин заранее все предусмотрел, включая новое командование.

      И следом же новость, что все это - фейк, и никаких вводных "оркестр" на случай гибели трех первых лиц ЧВК не имеет. Что мы сейчас и видим.