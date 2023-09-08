Полевой лагерь в Целях действительно разбирается. Во-первых, много уже убыло в Африку. Во-вторых, "Вагнер" окопался в другом месте, создав себе лагерь с нуля самостоятельно, чтобы не быть постоянной целью для западных спутников

ЧВК "Вагнер" продолжает оставаться в Белоруссии, появившаяся в Сети информация о том, что "Оркестр" якобы должен до 1 октября покинуть территорию республики - очередной фейк, запущенный западными информационными помойками. На сегодняшний день группа продолжает находиться в Белоруссии и никуда не собирается. Об этом пишет ТГ-канал "Белорусский силовик".Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают взаимодействовать с Министерством обороны, а также с другими силовыми ведомствами Белоруссии, на следующей неделе инструктора компании снова начинают занятия с силовиками. Очередная партия белорусских военных готова к обучению, которое пройдет на военных полигонах в районе Бреста. Вся информация о якобы выдворении "музыкантов" из республики является недостоверной.Различные украинские, польские и прибалтийские ресурсы продолжают утверждать, что "Вагнер" якобы покидает Белоруссию, приводя в пример спутниковые снимки палаточного лагеря, который постепенно разбирается. Как оказалось, лагерь действительно ликвидируется, но он с самого начала был временным. На данный момент "Вагнер" устроил себе другой лагерь, подобный тому, который был у "Оркестра" в ЛНР. В то же время часть сотрудников компании убыла в Африку.- пишет ТГ-канал.Сами сотрудники ЧВК сообщают, что группа продолжает работу в Африке, причем весьма активную, не исключено, что "Оркестр" полностью переберется на африканский континент. Об этом говорил и Александр Лукашенко. По его словам, только "музыканты" вправе решать, где они будут базироваться на постоянной основе. При этом из Белоруссии их никто не гонит, несмотря на требования русофобской четверки.