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МИД России вызвал посла Армении из-за совместных военных учений с США

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МИД России вызвал посла Армении из-за совместных военных учений с США

Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Республики Армения в Москве. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.


Повод для вызова посла назрел давно, и далеко не один. Дело в том, что в последнее время Ереван предпринял несколько явно недружественных действий в отношении нашей страны. Во-первых, Армения решила провести с 11 по 20 сентября на своей территории совместные военные учения с армией США. При этом страна все еще является членом ОДКБ, то есть военно-политическим союзником России.

Во-вторых, парламент Армении запустил процедуру ратификации римского статута, то есть собирается признать юрисдикцию «Международного уголовного суда», который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина.

В-третьих, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит о психическом здоровье, выражая, тем самым, поддержку украинскому режиму.

Наконец, сам глава правительства Армении Никол Пашинян допустил явно неуважительное и провокационное по отношению к России заявление о том, что Москва якобы «сама уходит с Южного Кавказа». Наконец, в Армении начались задержания пророссийских журналистов и блогеров, что тоже не может не тревожить.

Все эти действия армянской стороны свидетельствуют об ухудшении отношения к России, в связи с чем послу было сделано жесткое представление.
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39 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:40
    +17
    Они сами это выбрали... их выбор, все, что за тем последует, тоже будет их.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Вчера, 18:43
      +14
      Цитата: rocket757
      Они сами это выброли... их выбор, все, что за тем последует, тоже будет их.

      армянам не впервые кусать руку кормящего. Предпоследний раз их наказывал царь Николай , приказал закрыть все их храмы, собрали оружие в храмах. До него Елизавета наказывала. А теперь их наказывает Путин. Чует моё сердце от кремля зеленый свет придёт Азербайджану. На проведения урока морали для блудного сына. Это классика)
      1. Татьяна
        Татьяна Вчера, 18:55
        +7
        Интересно, откуда НАТО доставит свои войска в Р.Армения для совместных учений с ВС Армении?!

        По идеи американские войска в Армению и доставлять не надо. Они там и так НЕОФИЦИАЛЬНО в самой Армении уже есть - а именно под крылышком дипмиссии США на территории с вывеской "Посольство США" в составе порядка около 1,5-2 тысяч человек. Чем только они занимались до сих пор - это не совсем понятно. Разведкой-то уж точно!

        А наше либеральное руководство в России вынужденно смотрело на это сквозь пальцы.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 00:51
          0
          Цитата: Татьяна
          А наше либеральное руководство в России вынужденно смотрело на это сквозь пальцы.

          Ну , можно и попристальней посмотреть .
          Для начала - исключить Армению из состава ОДКБ . За нарушение устава организации , постоянные провокации конфликтов , за поддержку террористических и сепаратистских сил на территории соседнего государства и за неуважительное отношение к членам организации .
          Уверен , что исключат Армению из ОДКБ единогласно .
          Второй шаг - снятие Россией с себя всех договорных обязательств и гарантий безопасности с Армении вплоть по появления там адекватного руководства и смены политической линии на разжигание региональных конфликтов .
          Вывод из Армении российского контингента . Причём выводить спокойно , организованно и непременно ЧЕРЕЗ Турцию . В турецком порту потом можно будет погрузить всё имущество , технику и личный состав на десантные корабли . Пролёт наших истребителей на Родину так же согласовать с пролётом над территорией Турции .
          Сразу после выведения всего контингента из Армении понизить статус дипломатических отношений до уровня консульских . И согласовать с Ираном (закрепив документом) , что отныне территория бывшего Эриванского княжества Россией (как наследницей РИ) признаётся за Ираном (как наследницей Персии) .
          И вот после этого ... можно будет с чистой совестью закрыть границы для армянских беженцев и ПРОВЕРИТЬ на законность пребывания в России многочисленной диаспоры оттуда , главным образом на Северном Кавказе ... и в крупных городах России . Проверять в том числе и законность получения российских паспортов . Проверять с пристрастием , с привлечением технических средств дознания (детектор правды) .

          Вот тогда можно будет СОВЕРШЕННО ОТСТРАНЁНО посмотреть на развитием событий в этих проклятых богом (напоминаю Анафему Первого Вселенского Собора на всех последователей Арианской Ереси ... каковыми и являются ВСЕ принадлежащие к "Армянской Апостольской Церкви" . Ибо не церковь и не христиане - анафемы) .
          Азербайджанцы и турки получат свободу рук поквитаться за агрессию и депортацию азербайджанцев сначала из Армянской ССР (при Горбачёве и с его поддержкой за деньги диаспоры) , а затем и из Карабаху и всех захваченных соседних к Карабаху районов .
          Это будет справедливое воздаяние .
          Но право на территорию Эриванкого княжества останется за Ираном .
          И пусть решают эту головоломку .
          И если России в будущем придётся выступить арбитром в этом споре , то никакой вопрос о государственности какой-то фантазийной "Армении" рассматриваться больше не должен . Иран сам должен решить , допускать ли какую-либо автономию армян на своей территории ... разумеется под своей полной юрисдикцией .
          Что сделает с Пашиняном и Ко иранское Правосудие request не наше дело . Ведь возможно раньше оного до него доберутся "благодарные потомки азербайджанских беженцев из Армянской ССР и Карабаха" ... и даже если они его на собственных кишк@х повесят request это будет совсем не забота России .
      2. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Вчера, 19:09
        -10
        Я вас призываю быть осторожнее в оценках, особенно вспоминая деяния Ульянова (Ленина) по передаче Турции земель с горой Арарат и передаче Карабаха Азербайджану.
        Современную Россию трудно упрекнуть в том, что она не поддерживала Армению. Поддерживала как могла.
        И таки да, забавно выслушивать претензии к Армении со стороны Азербайджана.
        1. 76СССР
          76СССР Сегодня, 00:47
          0
          Цитата: СергейАлександрович
          Я вас призываю быть осторожнее в оценках

          А чего осторожничать?! Неблагодарные... Баграмян бы не вынес такого позора. Их и в хвост и в гриву, а они не виноваты, виновата Россия... Раз уж считаете зкмлю армянской, так вставайте всем своим армянским миром и насмерть... А эти абрикосовые торгаши еще смеют винить Россию в том, что Армению дербанят, абсурд какой-то...
        2. bayard
          bayard Сегодня, 01:09
          0
          Цитата: СергейАлександрович
          И таки да, забавно выслушивать претензии к Армении со стороны Азербайджана.

          И в чём забава их претензий ?
          Карабах был захвачен армянскими беженцами-террористами из Турции их Дашнак-Цутюн , вскоре после революции в России , когда центральная власть перестала действовать на окраинах . С тех пор потомки тех террористов там и проживали . Именно они и были застрельщиками армянского терроризма (вспоминаем взрывы в Московском Метро в 70-х и публичное сжигание советских паспортов на площади Еревана в 1985 г.) и геноцида азербайджанского населения . Вот пусть теперь и получат благодарность от своих прежних жертв .
          И не надо плакаться про "повторение геноцида армян турками" lol там тоже всё нечисто и белыми нитками шито - в самой Турции , на занятых Русской Армии территориях , местные армянские террористы начали резню турок . Русской Армии Юденича (а она была не столь многочисленна) не хватало сил для контроля всех своих тылов . кроме того "бедным" армянам разрешили создать свои вооруженные отряды "самообороны" , которые и зверствовали . Соответственно когда Русская Армия после переворота февраля 1917 г. оттуда ушла ... уже турецкая самооборона (не регулярная армия) пошла квитаться с местными армянами . Так что опять - первопричиной армянских бед и страданий оказались ... сами армяне . Вернее их террористическое крыло Дашнак-Цутюн .
          Нужно отдать их (армян) в руки их врагов без всякого сожаления . Ибо сами они даже во время последней войны в Карабахе и пальцем не шевелили для защиты своих соотечественников . Ни толп добровольцев с русских рынков , ни собственно армии Армении там не наблюдалось . lol Все дружно вопили - "Россия ТЫ ОБЯЗАНА !!!" .
          Поэтому любые обязательства должны быть сняты , договора денонсированы , база выведена , из ОДКБ Армению должно немедленно исключить ... С ПОЗОРОМ !
          И пусть явят своё "мужество" на поле боя .
          А всю диаспору должно депортировать . Хоть через Иран .
          Так будет СПРАВЕДЛИВО .
      3. Бородач
        Бородач Вчера, 19:38
        +6
        Цитата: Azerbaijan2023
        Цитата: rocket757
        Они сами это выброли... их выбор, все, что за тем последует, тоже будет их.

        армянам не впервые кусать руку кормящего. Предпоследний раз их наказывал царь Николай , приказал закрыть все их храмы, собрали оружие в храмах. До него Елизавета наказывала. А теперь их наказывает Путин. Чует моё сердце от кремля зеленый свет придёт Азербайджану. На проведения урока морали для блудного сына. Это классика)

        Подарить Армению Азербайджану и Турции. Они быстро армянам привьют любовь к России.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 01:10
          0
          Цитата: Бородач
          Подарить Армению Азербайджану и Турции. Они быстро армянам привьют любовь к России.

          Подарить Армению Ирану .
          И пусть решают этот вопрос ... по закону гор .
    2. Комментарий был удален.
    3. К-50
      К-50 Вчера, 19:00
      +5
      Цитата: rocket757
      Они сами это выбрали... их выбор, все, что за тем последует, тоже будет их.

      А обвинят Россию. Они сами никогда не виноваты.
    4. AKuzenka
      AKuzenka Вчера, 19:44
      +5
      Они сами это выбрали... их выбор, все, что за тем последует, тоже будет их.
      Кто-то из умных армян сказал: "Если не станет России, на следующий день не станет Армении." Видимо армяне решили "кончится" раньше. Ну, что, флаг им в руки, американский или британский и стройными колоннами пушечного мяса двинутся в конец армянской государственности. Им это не в первый раз. Но зато по всему миру останутся диаспоры. Пусть это послужит утешением, поколению разрушившими своими руками страну.
  2. Starover_Z
    Starover_Z Вчера, 18:40
    +24
    Все эти действия армянской стороны свидетельствуют об ухудшении отношения к России, в связи с чем послу было сделано жесткое представление.

    А ещё предупреждение надо сделать армянской диаспоре в России, что у них скоро появится причина ВСЕМ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ !
  3. knn54
    knn54 Вчера, 18:46
    +11
    Первый звоночек прозвучал в 2010 г.,когда в Армении появилась первая американская биолаборатория.
  4. Дес
    Дес Вчера, 18:58
    +2
    Был на свадьбе родственника в Оренбургской области. Классно. Рядом сидели и спокойно общались гости: армяне и азербайджанцы. Вопрос к хозяину: - "Как так то!? У них война!" Ответ: - " Война там, а здесь у них нормальный бизнес". Много машин было затонированных "наглухо". - "Разве у вас(как и везде в РФ ))) - не штрафуют?" - "Так это армяне, им можно"))). Такие дела. Но во время наводнения в Анапе мне помог армянин, спасибо. У нас их живёт, наверное, больше чем в самой Армении.
    1. Лешак
      Лешак Вчера, 19:16
      +4
      Армяне здесь и армяне там это разные люди. Чем их меньше в населенном пункте тем лучше отношение к местным. По соседству снимал дом армянин с семьёй, мы строили пристройку. Он был единственным кого не звали на помощь. Пришёл сам со словами чем могу помочь, а он был строителем. Паршивлян это не весь армянский народ.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 19:50
        +3
        Год назад, был проездом в Ереване.( месяц как СВОначалась.) Общался с простыми людьми и в восторге от отношения армян к нашей стране. Есть среди друзей- армяне и это очень культурные люди. И аэропорт Еревана- Звартноц, очень понравился- комфортный и красивый.
      2. mann
        mann Вчера, 20:41
        +6
        Армяне здесь и армяне там это разные люди.
        Не только армяне и не только тут и там.Люди вообще разные,независимо от национальности и места проживания,к концу жизни это становится абсолютно ясным.Но почему-то в СССР я гораздо чаще встречал хороших людей,чем при капитализме.А ведь это самое главное...
  5. zloybond
    zloybond Вчера, 19:00
    +13
    проект "Армения" закрывается. Видимо в скором времени об этой стране будут говорить как о какой то автономии в каком то Азербайджане или Турции. Потом будет требование вывести Российскую базу а американские военные останутся на территории Армении в виде новой военной базы США. Хороший трюк в долгую разыграли американцы. А наши медленно моргали в это время.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 19:47
      +7
      Цитата: zloybond
      А наши медленно моргали в это время.

      Наши как всегда сопли на кулак наматывали!
      И где же у нас Тер Петросяны? Таких как КАМО нужно было воспитывать, а не бизнес разводить!
      1. bayard
        bayard Сегодня, 01:21
        0
        Цитата: Удав КАА
        Таких как КАМО нужно было воспитывать, а не бизнес разводить!

        Так ведь и у нас не Сталины\Жуковы\Рокосовские ... сами такие .
        Цитата: Удав КАА
        Наши как всегда сопли на кулак наматывали!
    2. bayard
      bayard Сегодня, 01:18
      0
      Цитата: zloybond
      . Хороший трюк в долгую разыграли американцы. А наши медленно моргали в это время.

      Можно (и нужно) просто признать территориальные права на Эриванское княжество за Ираном . Как за наследником древней Персии . У которой РИ в своё время эти территории отвоевала .
      И пусть втроём решаю - чья это земля и кому на ней жить можно . А так как армян там прежде не водилось (как коренного населения) , то решать будут точно без их участия .
  6. ankir13
    ankir13 Вчера, 19:01
    -11
    и ЧТО ПОСОЛ? Сказал: посол? Искандеры взрываются на 10 %? Америка с нами! Помню квачюра летчика с укроКрыма , подполковника укровлюфтваффе... в2014м году, на Бельбеке.. Тоже громко балакал (или квакал)
  7. dandi
    dandi Вчера, 19:17
    +3
    По-моему,нашу руку(России) кусают нынче все,кому не лень.Почему так происходит, с чем это связано? И эти грабли постоянно встречаются на нашем пути.Хотелось бы верить,что выводы ,в конце концов ,будут сделаны.Или пусты мои надежды...
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 19:32
      +9
      Цитата: dandi
      По-моему,нашу руку(России) кусают нынче все,кому не лень.Почему так происходит, с чем это связано?

      Потому что сразу по личику бить надо, тогда и мысли не допустят, чтобы укусить!
    2. guest
      guest Вчера, 22:23
      +1
      Цитата: dandi
      .Почему так происходит, с чем это связано?

      Со слабостью, которую демонстрирует Россия.
  8. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 19:38
    +4
    Никол Пашинян приведет Армению к войне, а сам благополучно сбежит на Запад. Ему наплевать на свою страну и её народ, так как ему уже давно гарантировано безбедное будущее и местечко на Лазурном берегу или в Майями за создание очага дестабилизации на Южном Кавказе.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Вчера, 19:48
      +5
      Никол Пашинян приведет Армению к войне, а сам благополучно сбежит на Запад.
      Видимо "лавры" Саакашвили не дают ему покоя. "Ну со мной-то так не сделают".
  9. pexotinec
    pexotinec Вчера, 19:39
    +6
    Очевидно команда поступила Пашиняну. Стараются Кавказ поджечь. Укропии видать мало.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 19:45
      +5
      Пашинян продажная шкура: он ведет Армению к войне.
  10. Дилетант
    Дилетант Вчера, 19:44
    +4
    Надо не армянского посла в МИД вызывать, а российского посла отзывать "для консультаций" со снижением уровня дип.представительства до "временного поверенного". Кроме того надо вывести все российские войска, которые сейчас охраняют армянскую границу от Турции. Пусть сами свое дерьм0 расхлебывают. У РФ нет сухопутной границы с Арменией. Поэтому все, что в ней происходит должно рассматриваться с тем же приоритетом, как с каким нибудь Занзибаром или Лаосом.
    1. A2AD
      A2AD Вчера, 19:55
      0
      Кроме того надо вывести все российские войска, которые сейчас охраняют армянскую границу от Турции.
      А что б армяне не говорили что Россия их бросила и не помогает, на каждого выведенного военного, отправить туда 100 армян из России. Пусть свою армению сами и защищают.
    2. guest
      guest Вчера, 22:27
      0
      Цитата: Дилетант
      Кроме того надо вывести все российские войска

      А ты непробиваемый ципсошник, так и хочешь, что бы Россия отовсюду ушла. Для всех здравомыслящих хочу напомнить чем закончился вывод наших войск из восточной Европы, а потом многих бывших республик.
  11. faterdom
    faterdom Вчера, 20:37
    +3
    У нас что, нет никого в президенты Армении?
    Багдасаров придэ - порядок наведэ.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 21:50
      0
      В Армении сейчас реальная власть у премьер-министра, ответственного перед парламентским большинством.
    2. guest
      guest Вчера, 22:28
      0
      Цитата: faterdom
      Багдасаров придэ - порядок наведэ.

      Он там вместе с Симонян и её мужем невъезден в Армению.
  12. МВГ
    МВГ Вчера, 20:46
    +1
    А и пора армянские национальные теневые бизнесы прикрывать, которые типа обнала, черного перевода валюты и околозаконного строительства
  13. VLAD-96
    VLAD-96 Вчера, 20:47
    +1
    Ну я думаю есть в этом и большие не доработки нашего МИД. Кто то спустил на тормозах эти казалось бы пустяковые вопросы с нашими соседями.
  14. Андрей НМ
    Андрей НМ Вчера, 21:57
    0
    Пора армянам собираться на родину. Поднимать там экономику и повышать уровень жизни. Россия ведь плохая. А зачем жить в плохой стране? Ну и другим "россиянам", которые тут просто мучаются на рынках.
  15. Бензорез
    Бензорез Вчера, 22:16
    +1
    "Во-вторых, парламент Армении запустил процедуру ратификации римского статута, то есть собирается признать юрисдикцию «Международного уголовного суда», который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина."
    Ну- от то и самое главное.
    Такие мероприятия- не приемлемы. hi