МИД России вызвал посла Армении из-за совместных военных учений с США

Сегодня в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Республики Армения в Москве. Об этом сообщили в российском дипломатическом ведомстве.Повод для вызова посла назрел давно, и далеко не один. Дело в том, что в последнее время Ереван предпринял несколько явно недружественных действий в отношении нашей страны. Во-первых, Армения решила провести с 11 по 20 сентября на своей территории совместные военные учения с армией США. При этом страна все еще является членом ОДКБ, то есть военно-политическим союзником России.Во-вторых, парламент Армении запустил процедуру ратификации римского статута, то есть собирается признать юрисдикцию «Международного уголовного суда», который вынес решение об «аресте» президента России Владимира Путина.В-третьих, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит о психическом здоровье, выражая, тем самым, поддержку украинскому режиму.Наконец, сам глава правительства Армении Никол Пашинян допустил явно неуважительное и провокационное по отношению к России заявление о том, что Москва якобы «сама уходит с Южного Кавказа». Наконец, в Армении начались задержания пророссийских журналистов и блогеров, что тоже не может не тревожить.Все эти действия армянской стороны свидетельствуют об ухудшении отношения к России, в связи с чем послу было сделано жесткое представление.